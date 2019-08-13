Trên trang cá nhân, nữ diễn viên Mai Phương vừa bức xúc cho biết mình bị kẻ xấu mạo danh viết thư tay, dựng chuyện để bán bảo hiểm.

Từ sau khi phát hiện mắc ung thư phổi, diễn viên Mai Phương luôn tỏ ra lạc quan, vui vẻ để chống lại bệnh tật. Bên cạnh việc trở lại với các hoạt động nghệ thuật, Mai Phương vẫn đang theo dõi và tiến hành điều trị bệnh. Diễn viên Mai Phương luôn mạnh mẽ đấu tranh với bệnh tật - Ảnh: FB Tuy nhiên mới đây, Mai Phương vừa tiết lộ một số kẻ xấu đã lợi dụng căn bệnh của cô để dựng chuyện nhằm bán được nhiều bảo hiểm. Cụ thể, nữ diễn viên bức xúc chia sẻ trên trang cá nhân: “Xin lỗi các bạn vì đã làm phiền với status thế này... Thứ nhất, Phương có bảo hiểm nhưng là nhân thọ cho nên hiện tại từ lúc Phương điều trị nằm viện cho tới bây giờ Phương chưa nhận được bất kì khoản bồi thường hay khoản tiền nào từ bảo hiểm.

Thứ hai là lá thư các bạn dùng để PR cho bảo hiểm không phải lá thư của Phương viết (Phương tên là Phan Thị Mai Phương không phải họ Lê)”. Bài đăng gây chú ý của Mai Phương - Ảnh: FB Theo đó, một đơn vị bảo hiểm đã mạo danh Mai Phương để viết thư tay PR cho những lợi ích mà bảo hiểm mang lại cho bệnh nhân. Bên cạnh đó, những kẻ xấu này còn khẳng định nữ diễn viên đã nhận được bồi thường “Quyền lợi ung thư” sau 3 năm kiên trì đóng bảo hiểm. Tuy nhiên trên thực tế, Mai Phương không nhận được bất kỳ khoản tiền nào từ bảo hiểm.

Bức thư giả mạo được nữ diễn viên đăng tải - Ảnh: FB Cuối bài đăng, Mai Phương mong mỏi: “Các bạn kinh doanh bảo hiểm hoặc đại lí bảo hiểm tôn trọng Phương một chút, Phương không gây khó dễ với công việc của các bạn nhưng các bạn đừng dàn dựng như thế”. Mai Phương đã nhiều lần bị lợi dụng tên tuổi - Ảnh: Internet Dưới bài đăng của Mai Phương, nhiều bạn bè, đồng nghiệp và người hâm mộ tỏ ra bức xúc trước câu chuyện của nữ diễn viên. Nhiều người còn khuyên cô nên nhờ cậy đến pháp luật để trừng trị những kẻ xấu xa kia. Nhiều người tỏ ra bức xúc trước câu chuyện của Mai Phương - Ảnh: FB Được biết, trường hợp này đã xảy ra nhiều lần nhưng Mai Phương đều lặng lẽ gửi tin nhắn riêng để cả hai bên giải quyết trong êm đẹp. Tuy nhiên lần này, vì không thể chịu đựng được nữa nên nữ diễn viên quyết định lên tiếng công khai trên trang cá nhân.

Sau 1 năm trị ung thư, hiện Mai Phương tốn mỗi tháng 300 triệu tiền thuốc Diễn viên Mai Phương tâm sự, cô gặp không ít áp lực đặc biệt về kinh tế khi mỗi tháng tốn 300 triệu để trị bệnh.

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