Rất đông nghệ sĩ Việt và người hâm mộ lo lắng, gửi lời hỏi thăm sức khỏe của diễn viên Mai Phương. Động thái của Phùng Ngọc Huy cũng được người hâm mộ chú ý.
- Diễn viên Mai Phương nhập viện cấp cứu vì ung thư có dấu hiệu di căn vào tim
- Ốc Thanh Vân nói về bệnh tình của Mai Phương: 'Cách giúp Phương tốt nhất là đừng nói gì, đừng vào thăm'
Thông tin bệnh ung thư của diễn viên Mai Phương chuyển biến xấu được lan truyền ít giờ qua khiến dư luận hoang mang. Là người bạn thân luôn ở bên chăm sóc đàn em suốt thời gian cô lâm bệnh, mới đây trên trang cá nhân MC Ốc Thanh Vân cho biết Mai Phương đã nhập viện được 3 ngày. Hiện các bác sĩ đang hội chẩn nên chưa có kết luận cuối cùng.
Dưới bài viết, rất đông đồng nghiệp và người hâm mộ để lại bình luận hỏi thăm, động viên Mai Phương sớm vượt qua bệnh hiểm nghèo. Đáng chú ý nhất là phản ứng của Phùng Ngọc Huy - bố của bé Lavie. Khi biết tin, nam ca sĩ lập tức hỏi thăm: "Có sao không vậy Ốc?". Nhiều người cho rằng câu hỏi này chứng tỏ anh chưa hề hay biết về việc diễn viên Mai Phương nhập viện, bệnh chuyển biến xấu trước đó.
Nhiều người hi vọng Phùng Ngọc Huy sẽ về thăm tình cũ sớm nhất: "Hết tình còn nghĩa, hãy về khi còn có thể"; "Lúc này Phương cần em nhất. Nếu được em hãy sắp xếp công việc về với Phương em nhé"; "Hãy về bên cạnh khi còn có thể anh nhé. Đôi khi anh sẽ là liều thuốc tốt nhất cho chị ấy. Mai Phương cố lên vì tình yêu bé nhỏ của chị đó là bé Lavie"; "Sao bạn không về khi còn có thể"...