Rất đông nghệ sĩ Việt và người hâm mộ lo lắng, gửi lời hỏi thăm sức khỏe của diễn viên Mai Phương. Động thái của Phùng Ngọc Huy cũng được người hâm mộ chú ý.

Thông tin bệnh ung thư của diễn viên Mai Phương chuyển biến xấu được lan truyền ít giờ qua khiến dư luận hoang mang. Là người bạn thân luôn ở bên chăm sóc đàn em suốt thời gian cô lâm bệnh, mới đây trên trang cá nhân MC Ốc Thanh Vân cho biết Mai Phương đã nhập viện được 3 ngày. Hiện các bác sĩ đang hội chẩn nên chưa có kết luận cuối cùng.

Ốc Thanh Vân cho biết, khi nào được sự đồng ý của Mai Phương sẽ nói cụ thể hơn về bệnh tình của đàn em với mọi người - Ảnh: FB

Sau 1 năm điều trị ung thư, Mai Phương dành nhiều thời gian cho con gái, đưa Lavie đi du lịch nhiều nơi - Ảnh: FB

Dưới bài viết, rất đông đồng nghiệp và người hâm mộ để lại bình luận hỏi thăm, động viên Mai Phương sớm vượt qua bệnh hiểm nghèo. Đáng chú ý nhất là phản ứng của Phùng Ngọc Huy - bố của bé Lavie. Khi biết tin, nam ca sĩ lập tức hỏi thăm: "Có sao không vậy Ốc?". Nhiều người cho rằng câu hỏi này chứng tỏ anh chưa hề hay biết về việc diễn viên Mai Phương nhập viện, bệnh chuyển biến xấu trước đó.

Mọi người hi vọng anh sẽ về Việt Nam thăm và động viên Mai Phương lúc bạo bệnh - Ảnh: FB

Nhiều người hi vọng Phùng Ngọc Huy sẽ về thăm tình cũ sớm nhất: "Hết tình còn nghĩa, hãy về khi còn có thể"; "Lúc này Phương cần em nhất. Nếu được em hãy sắp xếp công việc về với Phương em nhé"; "Hãy về bên cạnh khi còn có thể anh nhé. Đôi khi anh sẽ là liều thuốc tốt nhất cho chị ấy. Mai Phương cố lên vì tình yêu bé nhỏ của chị đó là bé Lavie"; "Sao bạn không về khi còn có thể"...

Mai Phương tổ chức sinh nhật cho con gái, Phùng Ngọc Huy phản ứng bất ngờ Sau thời gian điều trị bệnh ung thư, sức khỏe của diễn viên Mai Phương đã ổn định hơn. Cô vừa tổ chức cho con gái cưng buổi tiệc sinh nhật ấm cúng.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/phan-ung-cua-phung-ngoc-huy-khi-nghe-tin-mai-phuong-nhap-vien-vi-benh-chuyen-bien-xau-336826.html