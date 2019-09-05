Thông tin nữ diễn viên Mai Phương bất ngờ nhập viện vì căn bệnh ung thư diễn biến phức tạp đang khiến người hâm mộ vô cùng lo lắng.

Tháng 8/2018, nhiều người bàng hoàng khi biết tin nữ diễn viên Mai Phương mắc bệnh ung thư phổi nguy hiểm. Nhiều bạn bè, đồng nghiệp và mạnh thường quân đã quyên góp ủng hộ để giúp cô vượt qua giai đoạn khó khăn. Sau 1 năm điều trị, sức khỏe của Mai Phương đã dần ổn định và cô cũng trở lại với các hoạt động nghệ thuật.

Dù mắc phải căn bệnh hiểm nghèo nhưng Mai Phương vẫn rất lạc quan - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, sáng nay (5/9), thông tin Mai Phương nhập viện cấp cứu vì tình trạng sức khỏe chuyển biến xấu khiến người hâm mộ vô cùng lo lắng. Theo thông tin trên VnExpress, khối ung thư của Mai Phương bị di căn ngoài màng tim. Hiện nữ diễn viên đang nằm điều trị ở phòng hồi sức cấp cứu tại một bệnh viện ở TP. Hồ Chí Minh.

Được biết trước khi nhập viện, Mai Phương thường gặp phải tình trạng đau đớn vùng ngực và khó thở. Nhận thấy bệnh có dấu hiệu di căn nguy hiểm, gia đình đã đưa cô vào bệnh viện để điều trị ngay lập tức.

Nghệ sĩ Hồng Vân bàng hoàng trước tin Mai Phương nhập viện - Ảnh: Internet

Khi nhận được thông tin người em thân thiết vào viện cấp cứu, nghệ sĩ Hồng Vân cũng vô cùng bàng hoàng. Trước đó, cô chỉ biết tình trạng của Mai Phương đang chuyển biến xấu thông qua người nhà của nữ diễn viên.

Hiện tại, người thân của nữ diễn viên cho biết không thể tiết lộ thông tin. Phòng bệnh của Mai Phương cũng hạn chế người ra vào theo yêu cầu của các bác sĩ.

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