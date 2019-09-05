Diễn viên Mai Phương nhập viện cấp cứu vì ung thư có dấu hiệu di căn vào tim

Hậu trường 05/09/2019 10:32

Thông tin nữ diễn viên Mai Phương bất ngờ nhập viện vì căn bệnh ung thư diễn biến phức tạp đang khiến người hâm mộ vô cùng lo lắng.

Tháng 8/2018, nhiều người bàng hoàng khi biết tin nữ diễn viên Mai Phương mắc bệnh ung thư phổi nguy hiểm. Nhiều bạn bè, đồng nghiệp và mạnh thường quân đã quyên góp ủng hộ để giúp cô vượt qua giai đoạn khó khăn. Sau 1 năm điều trị, sức khỏe của Mai Phương đã dần ổn định và cô cũng trở lại với các hoạt động nghệ thuật.

dien vien mai phuong 1
Dù mắc phải căn bệnh hiểm nghèo nhưng Mai Phương vẫn rất lạc quan - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, sáng nay (5/9), thông tin Mai Phương nhập viện cấp cứu vì tình trạng sức khỏe chuyển biến xấu khiến người hâm mộ vô cùng lo lắng. Theo thông tin trên VnExpress, khối ung thư của Mai Phương bị di căn ngoài màng tim. Hiện nữ diễn viên đang nằm điều trị ở phòng hồi sức cấp cứu tại một bệnh viện ở TP. Hồ Chí Minh.

Được biết trước khi nhập viện, Mai Phương thường gặp phải tình trạng đau đớn vùng ngực và khó thở. Nhận thấy bệnh có dấu hiệu di căn nguy hiểm, gia đình đã đưa cô vào bệnh viện để điều trị ngay lập tức.

dien vien mai phuong 2
Nghệ sĩ Hồng Vân bàng hoàng trước tin Mai Phương nhập viện - Ảnh: Internet

Khi nhận được thông tin người em thân thiết vào viện cấp cứu, nghệ sĩ Hồng Vân cũng vô cùng bàng hoàng. Trước đó, cô chỉ biết tình trạng của Mai Phương đang chuyển biến xấu thông qua người nhà của nữ diễn viên.

Hiện tại, người thân của nữ diễn viên cho biết không thể tiết lộ thông tin. Phòng bệnh của Mai Phương cũng hạn chế người ra vào theo yêu cầu của các bác sĩ.

Bị lợi dụng tên tuổi để bán bảo hiểm, diễn viên Mai Phương bức xúc: ‘Bực quá mới lên tiếng thế này’

Bị lợi dụng tên tuổi để bán bảo hiểm, diễn viên Mai Phương bức xúc: ‘Bực quá mới lên tiếng thế này’

Trên trang cá nhân, nữ diễn viên Mai Phương vừa bức xúc cho biết mình bị kẻ xấu mạo danh viết thư tay, dựng chuyện để bán bảo hiểm.

Xem thêm
Từ khóa:   Mai Phương Hồng Vân

TIN MỚI NHẤT

Qua đêm nay, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Qua đêm nay, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 9 phút trước
Màn vỡ mộng của người đẹp săn chồng giàu và trải nghiệm ê chề ngay đêm đầu tiên chung sống

Màn vỡ mộng của người đẹp săn chồng giàu và trải nghiệm ê chề ngay đêm đầu tiên chung sống

Tâm sự gia đình 1 giờ 9 phút trước
Sự thật đằng sau màn va chạm trớ trêu với người cũ và cái kết muối mặt của người chồng

Sự thật đằng sau màn va chạm trớ trêu với người cũ và cái kết muối mặt của người chồng

Tâm sự 1 giờ 39 phút trước
3 con giáp thiện lương được ƠN TRÊN ĐỀN ĐÁP trong 2 tháng tới, tài lộc đỏ như son, tiền tài cứ thế mà rủng rỉnh túi

3 con giáp thiện lương được ƠN TRÊN ĐỀN ĐÁP trong 2 tháng tới, tài lộc đỏ như son, tiền tài cứ thế mà rủng rỉnh túi

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 9 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người chồng khi món quà công tác lại dẫn đến lời thú nhận chấn động

Nỗi bàng hoàng của người chồng khi món quà công tác lại dẫn đến lời thú nhận chấn động

Tâm sự gia đình 2 giờ 39 phút trước
Màn ngỡ ngàng của hai vợ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau khoản vay của mẹ chồng

Màn ngỡ ngàng của hai vợ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau khoản vay của mẹ chồng

Tâm sự 3 giờ 39 phút trước
Màn vỡ mộng cay đắng của anh hàng xóm sau phút say nắng không kiềm chế được bản thân

Màn vỡ mộng cay đắng của anh hàng xóm sau phút say nắng không kiềm chế được bản thân

Tâm sự 4 giờ 39 phút trước
Giọt nước mắt cay đắng của cô gái lỡ làng và câu chốt bất ngờ từ mẹ chồng trong ngày vượt cạn

Giọt nước mắt cay đắng của cô gái lỡ làng và câu chốt bất ngờ từ mẹ chồng trong ngày vượt cạn

Tâm sự gia đình 5 giờ 39 phút trước
Qua đêm nay, Thần Tài đứng chờ trước cửa, 3 con giáp may mắn chạm đỉnh, Tài Lộc bùng nổ, đếm tiền sái tay, tương lai giàu sang không ai sánh bằng

Qua đêm nay, Thần Tài đứng chờ trước cửa, 3 con giáp may mắn chạm đỉnh, Tài Lộc bùng nổ, đếm tiền sái tay, tương lai giàu sang không ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 9 phút trước
Sự thật đằng sau món quà cưới chục cây vàng và bài học đắng ngắt cho cô dâu trẻ

Sự thật đằng sau món quà cưới chục cây vàng và bài học đắng ngắt cho cô dâu trẻ

Tâm sự Eva 6 giờ 39 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026