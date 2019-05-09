Thế nhưng ít ai biết rằng, ngoài Ốc Thanh Vân thì còn có một người luôn bên cạnh chăm sóc Mai Phương suốt 1 năm điều trị ung thư. Đó là Trương Bảo Như, cả hai thân nhau đến mức không xưng tên mà gọi là "vợ - chồng".

Trong suốt thời gian Mai Phương điều trị ung thư, công chúng thường nhắc đến MC Ốc Thanh Vân bởi cô luôn ở bên cạnh giúp đỡ người em thân thiết trong nghề. Mọi thông tin liên quan đến bệnh tình của nữ diễn viên Những thiên thần áo trắng đều được cô chia sẻ một cách nhanh chóng. Không chỉ vậy, Ốc Thanh Vân cũng là nghệ sĩ tiên phong đứng lên quyên góp tiền giúp Mai Phương điều trị.

Mai Phương bồi hồi kể lại khoảng thời gian đầu khi cả hai mới gặp và quen biết nhau cách đây 9 năm. Lúc này trong mắt nữ diễn viên, Bảo Như là một người sôi nổi nhiệt tình ngược hoàn toàn với tính cách của cô. Tuy nhiên, sau nhiều lần làm việc cùng nhau, cả hai dần kết thân và trò chuyện nhiều hơn.

Mới đây, nữ diễn viên vừa chia sẻ xúc động về người bạn thân thiết nhiều năm khiến ai ai cũng cảm động: "Viết cho nó. Tui có một đứa bạn. Tụi tui không thân lắm, không thường xuyên đi ăn uống, gặp nhau. Bởi lẽ đứa nào cũng có con nhỏ và gia đình, cũng đi làm, chạy show... nên chúng tôi gặp nhau là những lúc đi diễn chung, quay hình chung, họp mặt chung là chủ yếu".

Mai Phương kể lại: "Rồi chuyện riêng tui cũng tâm sự với nó nhiều hơn, dù mọi người hay nói 'Thánh nói nhiều' này nọ, nói bí mật chắc không giữ kín được đâu... Nhưng cũng kệ, tại tui chỉ có mỗi nó tin tưởng để nói.

Mà hay lắm có chuyện, nó kín như bưng không hé răng, nhưng có chuyện mà đang vui là nó bóc phốt tôi luôn. Tụi tôi giận nhau vài lần, buồn nhau vài lần, vì chẳng hạn tui mà nói chuyện tình cảm vui là nó 'hùa' dữ lắm, nhưng mà kể chuyện buồn một, hai lần là nó nổi điên nói 'Chồng nói lần này là lần cuối, sẽ không bao giờ nhắc lại hoặc nói đến nữa' là tui nghẹn họng, lần sau có 'đụng chuyện' đó nữa là nín thinh luôn".

Cô là người luôn bên cạnh chăm sóc và giúp đỡ bà mẹ đơn thân rất nhiều suốt thời gian điều trị ung thư - Ảnh: FBNV

Cô cho biết, Bảo Như hay càm ràm và nhắc nhở chuyện đi khám của bạn thân: "Ho hoài sao không đi khám đi, vầy là không ổn phải đi khám đi vợ... bla bla. Khi đi khám nhận tin 'ung thư' đầu tiên là nó. Thề luôn tôi còn đang mông lung một loạt suy nghĩ phải làm gì, tính toán xử lý con cái, tiền thuốc thang chưa kịp 'thẩm thấu' để khóc thì nó cũng là đứa khóc trước. Nó khóc um sùm, dù đang lúc tập gym giảm cân, nó mắng sa sả 'thấy chưa, chồng đã nghi rồi mà không nghe lời.

Sau đó, là đi khám, nhập viện, điều trị lúc nào cũng có mặt nó trước tiên, chở tui đi, đợi tui... Sắp xếp công việc, xin phép chồng con các thể loại, thậm chí bỏ Show Event, xém mất việc để trông chừng, tiếp khách, giữ tiền, lo chi phí các loại cho tui trong bệnh viện, lí do là đi rồi gửi gắm tui cho ai nó cũng không yên tâm.

Tui được về nhà. Nó cũng quay trở lại công việc... Thời gian túc trực bên tui ít hơn. Lâu lâu nó nấu món ngon mang qua cho ăn, hoặc dẫn thằng con quý tử sang dụ dỗ con gái tui".

Nụ cười khỏe khoắn của Mai Phương sau 1 năm điều trị ung thư khiến người hâm mộ nhẹ lòng - Ảnh: FBNV

Kết thúc bài viết của mình, Mai Phương gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến người “chồng” đặc biệt vì tất cả những điều cô đã làm.

“Tóm gọn lại, vợ cảm ơn chồng nhiều lắm. Nói sẽ không đủ lời để cảm ơn chồng. Mọi sự lo lắng vất vả của chồng, vợ đều biết, có đôi lúc giận vì cái gì chồng cũng phải rõ ràng nhưng 'yêu lắm'. Cũng xin lỗi vì những điều chồng hy sinh cho vợ mọi người không biết đến. Bên cạnh vợ có hai người bạn là chị Ốc và chồng nhưng mọi người biết chị Ốc Phạm Thị Thanh Vân nhiều nên mọi lời cảm ơn, khen tặng đều dành cho Ốc", Mai Phương viết.

Ốc Thanh Vân cũng trân trọng sự quan tâm mà Bảo Như dành cho Mai Phương - Ảnh: FBNV

Tình cảm bạn bè thân thiết như chị em ruột thịt của Mai Phương và Bảo Như thật đáng trân trọng. Dưới bài viết, đông đảo cư dân mạng cũng bày tỏ sự ngưỡng mộ tình bạn này.