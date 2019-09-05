MC Ốc Thanh Vân vừa lên tiếng về bệnh tình của diễn viên Mai Phương. Cô khuyên mọi người không vào bệnh viện thăm.

Sáng nay, làng giải trí Việt hoang mang khi thông tin diễn viên Mai Phương nhập viện vì ung thư di căn vào tim được đăng tải rộng rãi. Mới đây, diễn viên Ốc Thanh Vân - người bạn thân nhất của cô đã chính thức lên tiếng để trấn an mọi người.

Bà mẹ ba con cho biết, diễn viên phim Những thiên thần áo trắng đã nhập viện được 3 ngày vì xuất hiện những dấu hiệu không tốt. Hiện các y bác sĩ đang tích cực tìm phương án điều trị tốt nhất cho Mai Phương.

Ốc Thanh Vân hi vọng mọi người đừng đưa tin về bệnh tình của Mai Phương - Ảnh: FB

Ốc Thanh Vân cho biết: "Thương gửi các bạn. Mai Phương hiện đang quay trở lại bệnh viện điều trị vì vài biểu hiện không tốt, nhập viện hôm nay là ngày thứ ba.

Phương không thông báo, Ốc cũng không nói với báo chí. Không hiểu sao lại có tin tức. Mình biết mọi người lo lắng, quan tâm. Nhưng ngay lúc này cách giúp Phương tốt nhất là, đừng nói gì hết. Cả nhà cũng thông cảm, đừng vào thăm, bệnh viện không đồng ý.

Bác sĩ đang cố gắng để lo lắng tốt nhất cho Phương như đã từng. Lúc Phương mệt thì thiếp đi, nhưng lúc đỡ xíu thì lại hay bật các chương trình để xem, hoặc nghe nhạc. Không nên để Phương đọc được tin tức về mình vào lúc này. Vì các bác sĩ vẫn còn hội chẩn, để tìm phương án điều trị tốt nhất, nên chưa có kết luận cuối cùng. Mọi thông tin đều chưa chính xác.

Ốc và gia đình Phương sẽ có chia sẻ cụ thể khi nào được phép. Cám ơn mọi người rất nhiều. Cả nhà cùng cầu nguyện cho em Mai Phương nhé!".

Ốc Thanh Vân là người trực tiếp chăm sóc, thông báo về tình trạng sức khỏe của Mai Phương - Ảnh: FB

Nhiều nghệ sĩ và fan động viên bà mẹ đơn thân sớm vượt qua bệnh tật - Ảnh: FB

Chỉ ít phút sau khi đăng tải, dòng thông báo của MC Ốc Thanh Vân đã nhận được sự quan tâm rất lớn từ cộng đồng mạng và nghệ sĩ Việt. Mọi người để lại bình luận hỏi thăm và chúc bà mẹ đơn thân sớm vượt qua bạo bệnh.

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