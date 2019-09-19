Sau hơn 2 tuần nhập viện, Mai Phương lần đầu lên tiếng, kể về giây phút 'sinh tử'

Hậu trường 19/09/2019 10:31

Sau hơn nửa tháng nhập viện điều trị, diễn viên Mai Phương vừa lên tiếng thông báo tình hình sức khỏe và gửi lời cảm ơn mọi người.

Vừa qua, cộng đồng mạng vô cùng lo lắng khi nhận được tin diễn viên Mai Phương phải nhập viện vì bệnh tình chuyển biến xấu, khó thở, mất ngủ và đôi lúc phải trợ thở bằng máy.

Sau hơn 2 tuần nhập viện, ít phút trước, nữ diễn viên đã có chia sẻ đầu tiên trên trang cá nhân, thông báo về tình trạng sức khỏe để trấn an mọi người. Cô cũng gửi lời cảm ơn đến những ai luôn quan tâm, chăm sóc và dõi theo mình suốt những ngày tháng sinh tử vừa qua.

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Sức khỏe Mai Phương đã ổn định hơn sau nửa tháng nhập viện - Ảnh: FB

"Sau tất cả... những giờ phút 'bão táp' của cuộc đời... Phương đã khỏe hơn, ổn hơn rồi cả nhà nhé. Thời gian hơn 2 tuần qua, Phương thật sự cảm tạ trời đất và tri ân biết ơn các anh chị, bạn bè, các em (cũng 1 lần nữa xin phép không kể tên) và thầy cùng gia đình đã chạy ngược xuôi, lo lắng và thậm chí cả những giọt nước mắt thức trắng đêm cùng Phương những giờ phút sinh tử. Từ sâu trong tận tấm lòng Phương mang ơn vô cùng những điều đó, thậm chí đến lúc 'nhắm mắt...' cũng sẽ không quên", cô viết.

Mai Phương khẳng định bé Lavie là động lực to lớn giúp cô mạnh mẽ chống lại bệnh hiểm nghèo: "Cám ơn con gái của mẹ Lavie, con là động lực mạnh mẽ nhất để mẹ có thể vượt qua mọi thứ và quay về để được ôm con ngủ thế này... Hạnh phúc lắm".

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Từ khi biết mình mắc bệnh ung thư, Mai Phương dành nhiều thời gian hơn cho con gái - Ảnh: FB

Kết thúc bài viết, bà mẹ đơn thân tự nhủ: "Chị cũng xin lỗi vì tính 'lì' và 'liều mạng' của chị nên có sự cố... đảm bảo không bao giờ có lần sau. Dẫu biết cuộc sống vốn vô thường lắm nhưng Phương vẫn sẽ cố gắng sống tốt, sống hết mình và bình an...".

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Cô nhận được rất nhiều tình cảm yêu mến từ đồng nghiệp - Ảnh: FB

Đông đảo người hâm mộ và nghệ sĩ Việt như: Quyền Linh, Lâm Vỹ Dạ, Trịnh Kim Chi... bày tỏ sự vui mừng dưới phần bình luận và chúc Mai Phương sớm khỏe lại.

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