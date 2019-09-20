Bất ngờ với nhan sắc của diễn viên Mai Phương sau khi xuất viện, tươi tắn như hoa

Sau hơn 2 tuần nhập viện, diễn viên Mai Phương đã khỏe khoắn trở lại. Cô ăn mặc xinh đẹp, rạng rỡ cùng đàn chị Ốc Thanh Vân đi xem phim.
- Nhớ lại thời gian Mai Phương còn khỏe mạnh, Ốc Thanh Vân rưng rưng tiết lộ tình trạng sức khỏe của đàn em
- Sau 1 tuần nhập viện vì bệnh chuyển biến xấu, Mai Phương ngủ ít và khó thở, phải hỗ trợ bằng máy
Trải qua thời gian sinh tử vì bệnh ung thư chuyển biến xấu, sức khỏe của diễn viên Mai Phương đã ổn định và được xuất viện.
Cách đây ít giờ, MC Ốc Thanh Vân gây chú ý khi chia sẻ loạt ảnh đi xem phim cùng Mai Phương. Trong loạt hình ảnh được đăng tải, nữ diễn viên phim Những thiên thần áo trắng trông tươi tắn, sắc mặt hồng hào không giống một bệnh nhân mới trải qua cơn thập tử nhất sinh.
"Đoạn đường vừa qua có thể xem như... thoát cửa tử một cách ngoạn mục. Thật sự kể ra mọi người sợ đấy. Nhưng, nhờ bác sĩ, nhờ thuốc đáp ứng và nhờ cả phép màu!
Ốc đi Nhật đến Vương Đường Phật Giáo, đến Đền, đến Chùa đều cầu nguyện cho em, liên tục. Biết đâu đã linh ứng. Bên em còn nhiều người thương lắm, nên tiếp tục cố gắng em nhé!", Ốc Thanh Vân chia sẻ.
Ngay lập tức, bài viết đã nhận được sự quan tâm lớn từ cộng đồng mạng. Rất đông nghệ sĩ như: Hồng Vân, Kha Ly, Thu Thủy, Hồng Thuận... bày tỏ sự vui mừng khi sức khỏe của đồng nghiệp đã ổn định trở lại.