Hiện diễn viên Mai Phương vẫn đang trong thời gian điều trị ung thư. Tuy nhiên, sức khỏe của cô đã ổn định hơn và có thể cùng con gái đi du lịch nhiều nơi.

Tháng 9/2019, thông tin bệnh ung thư của diễn viên Mai Phương chuyển biến xấu khiến người hâm mộ lo lắng. Thời điểm đó, cô đã phải nhập viện trong tình trạng mất ngủ, bụng bị chướng đau, hô hấp khó khăn và phải dùng máy trợ thở. Vượt qua thời khắc sinh tử, sức khỏe của bà mẹ đơn thân đã có nhiều chuyển biến tích cực, cơ thể dần phục hồi sau thời gian điều trị.

Sức khỏe của diễn viên Mai Phương đã ổn định hơn. Cô vừa cùng bạn bè và con gái đi du lịch Thái Lan và Hàn Quốc - Ảnh: FB

Sắc mặt nữ diễn viên khá tươi tắn, tinh thần cũng rất thoải mái trong suốt chuyến đi - Ảnh: FB

Mới đây, Mai Phương vừa có chuyến du lịch Hàn Quốc và Thái Lan với con gái Lavie. Trên trang cá nhân, mỹ nhân phim "Những thiên thần áo trắng" chia sẻ loạt ảnh rạng rỡ bên cạnh con gái cưng ngày cuối năm.

Hình ảnh mới nhất vừa được nữ diễn viên cập nhật trên trang cá nhân - Ảnh: FB

Dù đang trong quá trình điều trị bệnh nhưng Mai Phương vẫn cố gắng đưa con gái đi chơi...

... cho Lavie có thật nhiều kỷ niệm đẹp bên mẹ - Ảnh: FB

Tuy sức khỏe có nhiều chuyển biến tích cực nhưng Mai Phương luôn ý thức được sự khó lường của bệnh ung thư - Ảnh: FB

Nữ diễn viên giữ được tinh thần thoải mái, sẵn sàng chống chọi với bệnh - Ảnh: FB

Sau khi xem những hình ảnh này, bạn bè và người hâm mộ có thể thở phào nhẹ nhõm. Qua nụ cười tươi trên môi có thể thấy Mai Phương đang giữ được tinh thần thoải mái, vui vẻ dù mắc bệnh hiểm nghèo. Bên cạnh những lời hỏi thăm, đông đảo cư dân mạng gửi lời chúc sức khỏe đến nữ diễn viên dịp năm mới.

Nguyện ước duy nhất của Mai Phương khi đang chống chọi với bệnh ung thư, ai đọc cũng xót xa Dòng chia sẻ mới đây của diễn viên Mai Phương trên trang cá nhân chạm đến trái tim của đồng nghiệp và người hâm mộ.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/tung-phai-dung-may-tho-vi-benh-tinh-tro-nang-suc-khoe-mai-phuong-gio-ra-sao-347973.html