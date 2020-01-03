Hiện diễn viên Mai Phương vẫn đang trong thời gian điều trị ung thư. Tuy nhiên, sức khỏe của cô đã ổn định hơn và có thể cùng con gái đi du lịch nhiều nơi.
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Tháng 9/2019, thông tin bệnh ung thư của diễn viên Mai Phương chuyển biến xấu khiến người hâm mộ lo lắng. Thời điểm đó, cô đã phải nhập viện trong tình trạng mất ngủ, bụng bị chướng đau, hô hấp khó khăn và phải dùng máy trợ thở. Vượt qua thời khắc sinh tử, sức khỏe của bà mẹ đơn thân đã có nhiều chuyển biến tích cực, cơ thể dần phục hồi sau thời gian điều trị.
Mới đây, Mai Phương vừa có chuyến du lịch Hàn Quốc và Thái Lan với con gái Lavie. Trên trang cá nhân, mỹ nhân phim "Những thiên thần áo trắng" chia sẻ loạt ảnh rạng rỡ bên cạnh con gái cưng ngày cuối năm.
Sau khi xem những hình ảnh này, bạn bè và người hâm mộ có thể thở phào nhẹ nhõm. Qua nụ cười tươi trên môi có thể thấy Mai Phương đang giữ được tinh thần thoải mái, vui vẻ dù mắc bệnh hiểm nghèo. Bên cạnh những lời hỏi thăm, đông đảo cư dân mạng gửi lời chúc sức khỏe đến nữ diễn viên dịp năm mới.