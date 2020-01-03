Từng phải dùng máy thở vì bệnh tình trở nặng, sức khỏe Mai Phương giờ ra sao?

Hậu trường 03/01/2020 15:11

Hiện diễn viên Mai Phương vẫn đang trong thời gian điều trị ung thư. Tuy nhiên, sức khỏe của cô đã ổn định hơn và có thể cùng con gái đi du lịch nhiều nơi.

Tháng 9/2019, thông tin bệnh ung thư của diễn viên Mai Phương chuyển biến xấu khiến người hâm mộ lo lắng. Thời điểm đó, cô đã phải nhập viện trong tình trạng mất ngủ, bụng bị chướng đau, hô hấp khó khăn và phải dùng máy trợ thở. Vượt qua thời khắc sinh tử, sức khỏe của bà mẹ đơn thân đã có nhiều chuyển biến tích cực, cơ thể dần phục hồi sau thời gian điều trị.

suc khoe cua dien vien mai phuong
Sức khỏe của diễn viên Mai Phương đã ổn định hơn. Cô vừa cùng bạn bè và con gái đi du lịch Thái Lan và Hàn Quốc - Ảnh: FB
suc khoe cua dien vien mai phuong 1
Sắc mặt nữ diễn viên khá tươi tắn, tinh thần cũng rất thoải mái trong suốt chuyến đi - Ảnh: FB

Mới đây, Mai Phương vừa có chuyến du lịch Hàn Quốc và Thái Lan với con gái Lavie. Trên trang cá nhân, mỹ nhân phim "Những thiên thần áo trắng" chia sẻ loạt ảnh rạng rỡ bên cạnh con gái cưng ngày cuối năm.

suc khoe cua dien vien mai phuong 2
Hình ảnh mới nhất vừa được nữ diễn viên cập nhật trên trang cá nhân - Ảnh: FB
suc khoe cua dien vien mai phuong 4
Dù đang trong quá trình điều trị bệnh nhưng Mai Phương vẫn cố gắng đưa con gái đi chơi... 
suc khoe cua dien vien mai phuong 5
... cho Lavie có thật nhiều kỷ niệm đẹp bên mẹ - Ảnh: FB
suc khoe cua dien vien mai phuong 6
Tuy sức khỏe có nhiều chuyển biến tích cực nhưng Mai Phương luôn ý thức được sự khó lường của bệnh ung thư - Ảnh: FB
suc khoe cua dien vien mai phuong 7
Nữ diễn viên giữ được tinh thần thoải mái, sẵn sàng chống chọi với bệnh - Ảnh: FB

Sau khi xem những hình ảnh này, bạn bè và người hâm mộ có thể thở phào nhẹ nhõm. Qua nụ cười tươi trên môi có thể thấy Mai Phương đang giữ được tinh thần thoải mái, vui vẻ dù mắc bệnh hiểm nghèo. Bên cạnh những lời hỏi thăm, đông đảo cư dân mạng gửi lời chúc sức khỏe đến nữ diễn viên dịp năm mới.

Nguyện ước duy nhất của Mai Phương khi đang chống chọi với bệnh ung thư, ai đọc cũng xót xa

Nguyện ước duy nhất của Mai Phương khi đang chống chọi với bệnh ung thư, ai đọc cũng xót xa

Dòng chia sẻ mới đây của diễn viên Mai Phương trên trang cá nhân chạm đến trái tim của đồng nghiệp và người hâm mộ.

Xem thêm
Từ khóa:   Mai Phương Mai Phương bị ung thư sức khỏe của Mai Phương

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, Thần Tài phát lộc mọi nhà, 3 con giáp vận trình hanh thông như 'chuột sa chĩnh gạo', vận kim tiền bủa vây, hưởng trọn vinh hoa phú quý, chính thức thoát nghèo

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, Thần Tài phát lộc mọi nhà, 3 con giáp vận trình hanh thông như 'chuột sa chĩnh gạo', vận kim tiền bủa vây, hưởng trọn vinh hoa phú quý, chính thức thoát nghèo

Tâm linh - Tử vi 17 phút trước
Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tâm linh - Tử vi 18 phút trước
Lợi ích hỗ trợ tim mạch và kiểm soát đường huyết từ loại quả giàu tinh bột quen thuộc

Lợi ích hỗ trợ tim mạch và kiểm soát đường huyết từ loại quả giàu tinh bột quen thuộc

Dinh dưỡng 46 phút trước
Tây Ninh: Cô gái dựng chuyện cha bệnh nặng, lừa người yêu gần 1 tỷ đồng

Tây Ninh: Cô gái dựng chuyện cha bệnh nặng, lừa người yêu gần 1 tỷ đồng

Đời sống 1 giờ 44 phút trước
Danh tính và lời khai của người đàn ông chặn đầu xe, véo mũi tài xế ô tô ở Hà Nội

Danh tính và lời khai của người đàn ông chặn đầu xe, véo mũi tài xế ô tô ở Hà Nội

Đời sống 2 giờ 17 phút trước
3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi sau ngày 12/10/2026

3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi sau ngày 12/10/2026

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 47 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 12/10/2026: Vàng thế giới tăng nhanh, SJC vọt lên mốc cao

Giá vàng hôm nay, ngày 12/10/2026: Vàng thế giới tăng nhanh, SJC vọt lên mốc cao

Đời sống 2 giờ 51 phút trước
Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu

Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 17 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 12/10/2026, gặp nhiều vận may về tài lộc, chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 12/10/2026, gặp nhiều vận may về tài lộc, chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 27 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 17 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026