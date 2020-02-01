Đi chúc Tết, nghệ sĩ Chí Trung vay tiền bạn gái để mừng tuổi, tự nhận bị lẫn ở tuổi U60

Nghệ sĩ Chí Trung tự nhận mình là kẻ bần hàn sau Tết Nguyên Đán khi phải vay tiền bạn gái để mừng tuổi người thân.

Trên trang cá nhân, nghệ sĩ Chí Trung vừa đăng tải status chia sẻ câu chuyện vui của chính mình nhân dịp đầu năm mới. Theo đó, nam nghệ sĩ đi chúc Tết nhưng quên mang ví và không nhớ mình để ở đâu. Thậm chí "Táo giao thông" phải mượn tiền bạn gái mừng tuổi người thân.



Nam danh hài đất Bắc chia sẻ câu chuyện vui của mình với mọi người - Ảnh: FB

Chí Trung hài hước kể lại và tự nhận mình bần hàn sau Tết: "Sáng đi chơi, sờ túi thấy trống rỗng, lộn lại nhà móc tìm các kiểu không thấy. Tự vấn tối qua đi chơi hai nơi, uống chè một, uống rượu tại nhà, khách khứa toàn ruột thịt, không cháu con hay bè bạn. Đành chấp nhận trưa nay vay tiền bạn gái mừng tuổi người thân. Lòng đau như dao cắt khi ra Tết thành kẻ bần hàn”.

Sau khi về nhà, NSƯT Chí Trung ngỡ ngàng khi thấy tiền nằm trên kệ tivi: “Chơi và uống tĩ tã cùng anh em bên Long Biên, lảo đảo đi taxi về nhà, mở cửa thấy tiền nằm ngay kệ tivi, nơi 'nhĩ mục quan chiêm'. Lòng tự nhủ nhà có ma hay bản thân lẫn. U60 nó thế, nghĩ nó chán".

Chí Trung có một cái Tết ấm áp bên cháu nội - Ảnh: FB

Dưới bài viết, diễn viên Đinh Tiến Dũng đồng cảm với đàn anh: "Để trên kệ tivi là ngon rồi anh. Có lần em đãng trí cất nhầm vào ngăn đá tủ lạnh mới bi đát cơ". Diễn viên hài Vân Dung đồng cảm với đồng nghiệp: "Thương anh thế". Đáp lời, Chí Trung đăng ảnh tình tứ bên bạn gái và khoe: "Vay tiền bạn này em ạ".

Chí Trung và bạn gái Ý Lan đều từng trải qua 1 lần đổ vỡ - Ảnh: FB

Bạn gái của nghệ sĩ Chí Trung là doanh nhân Ý Lan, kém anh 17 tuổi. Cô là người đầu tiên công khai chuyện "Táo giao thông" đã ly hôn bà xã Ngọc Huyền từ năm 2018. Đến hiện tại, cặp đôi đã có quan hệ tình cảm được 2 năm. Chí Trung - Ý Lan chưa công khai tình cảm vì không muốn gây ồn ào ảnh hưởng đến cuộc sống và công việc.

NSƯT Chí Trung: Táo quân đã mang lại cho các nghệ sĩ có bước tiến dài trong sự nghiệp Nhân dịp năm cũ khép lại, năm mới mở ra, NSƯT Chí Trung - Quyền Giám đốc Nhà hát Tuổi trẻ đã có những chia sẻ về cá nhân cũng như dự định năm mới của Nhà hát Tuổi trẻ tới công chúng.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/di-chuc-tet-nghe-si-chi-trung-vay-tien-ban-gai-de-mung-tuoi-tu-nhan-bi-lan-o-tuoi-u60-349871.html