Hậu công khai tình mới, mối quan hệ của NSƯT Chí Trung và hai con ra sao?

Hậu trường 18/01/2020 11:50

Sau khi công khai việc ly hôn và hạnh phúc bên người mới, mối quan hệ của NSƯT Chí Trung và con gái được cho là “cơm không lành, canh không ngọt”.

Cách đây không lâu, nhiều người không khỏi ngỡ ngàng trước thông tin NSƯT Chí Trung và bà xã Ngọc Huyền đã ly hôn sau 30 năm chung sống. Hậu “đường ai nấy đi”, Chí Trung đã tìm được hạnh phúc mới bên Á hậu doanh nhân Ý Lan kém mình 17 tuổi.

nsut chi trung 1
Chí Trung và bạn gái kém 17 tuổi - Ảnh: FB

Trước khi đổ vỡ, nghệ sĩ Chí Trung và Ngọc Huyền từng có một cuộc hôn nhân hạnh phúc với hai người con (một gái, một trai). Được biết, Chí Trung rất yêu thương con gái Huyền Trang nhưng lại ít thể hiện tình cảm với con trai. Trên mạng xã hội, ông thường dành lời ngọt ngào và viết tâm thư tình cảm cho Huyền Trang vào những dịp đặc biệt.

nsut chi trung 2
Gia đình hạnh phúc trước đây của Chí Trung và Ngọc Huyền - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, mới đây, cư dân mạng tình cờ phát hiện con gái Chí Trung và bố đã hủy kết bạn với nhau trên Facebook. Khoảng thời gian 1 năm trở lại đây, Huyền Trang cũng không còn đăng ảnh chụp cùng bố. Thay vào đó, cô chỉ chia sẻ những khoảnh khắc vui vẻ bên mẹ và gia đình em trai.

nsut chi trung 3
Huyền Trang và bố không còn là bạn bè trên Facebook - Ảnh: FB
nsut chi trung 4
Huyền Trang không còn đăng ảnh với bố...
nsut chi trung 5
...mà chỉ đăng ảnh với mẹ và gia đình em trai - Ảnh: FB

Thậm chí khi dư luận đang xôn xao về việc Chí Trung công khai tình mới thì Huyền Trang lại có dòng chia sẻ đầy ẩn ý: “Mấy hôm nay phải khâu miệng lại không sợ bệnh ngứa mồm lại tái phát nên chẳng dám up gì trên Facebook”.

Về phần Chí Trung, ông cũng không nhắc nhiều về con gái như trước. Chính vì vậy, nhiều người cho rằng mối quan hệ của NSƯT Chí Trung và con gái không còn tốt đẹp như trước.

nsut chi trung 6
Chí Trung cũng chỉ đăng ảnh liên quan đến con trai - Ảnh: FB

Trong khi đó, nam nghệ sĩ và con trai vẫn là bạn bè trên Facebook. Chí Trung cũng thường xuyên chia sẻ hình ảnh cháu nội đến bạn bè và người hâm mộ.

Bị chỉ trích vì để bạn gái Á hậu công khai chuyện ly hôn, Chí Trung chính thức lên tiếng

Bị chỉ trích vì để bạn gái Á hậu công khai chuyện ly hôn, Chí Trung chính thức lên tiếng

Trước những phản hồi thiếu tích cực của cư dân mạng, nghệ sĩ Chí Trung đã lên tiếng chia sẻ về lý do để doanh nhân Ý Lan công khai chuyện ly hôn.

Xem thêm
Từ khóa:   Chí Trung sao Việt hậu ly hôn con gái Chí Trung

TIN MỚI NHẤT

Danh tính và lời khai của người đàn ông chặn đầu xe, véo mũi tài xế ô tô ở Hà Nội

Danh tính và lời khai của người đàn ông chặn đầu xe, véo mũi tài xế ô tô ở Hà Nội

Đời sống 53 phút trước
3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi sau ngày 12/10/2026

3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi sau ngày 12/10/2026

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 23 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 12/10/2026: Vàng thế giới tăng nhanh, SJC vọt lên mốc cao

Giá vàng hôm nay, ngày 12/10/2026: Vàng thế giới tăng nhanh, SJC vọt lên mốc cao

Đời sống 1 giờ 27 phút trước
Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu

Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 53 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 12/10/2026, gặp nhiều vận may về tài lộc, chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 12/10/2026, gặp nhiều vận may về tài lộc, chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 3 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 53 phút trước
Hé lộ khối tài sản của Đàm Tùng Vận: Cát-xê đóng phim gây sốc, sở hữu biệt thự giữa Bắc Kinh

Hé lộ khối tài sản của Đàm Tùng Vận: Cát-xê đóng phim gây sốc, sở hữu biệt thự giữa Bắc Kinh

Sao quốc tế 4 giờ 23 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 53 phút trước
Loại trái cây mọng nước quen thuộc giúp cải thiện sức khỏe và phục hồi thể lực

Loại trái cây mọng nước quen thuộc giúp cải thiện sức khỏe và phục hồi thể lực

Dinh dưỡng 5 giờ 53 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 53 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Hệ sinh thái doanh nghiệp của Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ

Hệ sinh thái doanh nghiệp của Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Danh tính người phụ nữ bị nước lũ cuốn ở Quảng Trị

Danh tính người phụ nữ bị nước lũ cuốn ở Quảng Trị

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026