Hậu công khai tình mới, mối quan hệ của NSƯT Chí Trung và hai con ra sao?

Sau khi công khai việc ly hôn và hạnh phúc bên người mới, mối quan hệ của NSƯT Chí Trung và con gái được cho là “cơm không lành, canh không ngọt”.

Cách đây không lâu, nhiều người không khỏi ngỡ ngàng trước thông tin NSƯT Chí Trung và bà xã Ngọc Huyền đã ly hôn sau 30 năm chung sống. Hậu “đường ai nấy đi”, Chí Trung đã tìm được hạnh phúc mới bên Á hậu doanh nhân Ý Lan kém mình 17 tuổi. Chí Trung và bạn gái kém 17 tuổi - Ảnh: FB Trước khi đổ vỡ, nghệ sĩ Chí Trung và Ngọc Huyền từng có một cuộc hôn nhân hạnh phúc với hai người con (một gái, một trai). Được biết, Chí Trung rất yêu thương con gái Huyền Trang nhưng lại ít thể hiện tình cảm với con trai. Trên mạng xã hội, ông thường dành lời ngọt ngào và viết tâm thư tình cảm cho Huyền Trang vào những dịp đặc biệt.

Gia đình hạnh phúc trước đây của Chí Trung và Ngọc Huyền - Ảnh: Internet Tuy nhiên, mới đây, cư dân mạng tình cờ phát hiện con gái Chí Trung và bố đã hủy kết bạn với nhau trên Facebook. Khoảng thời gian 1 năm trở lại đây, Huyền Trang cũng không còn đăng ảnh chụp cùng bố. Thay vào đó, cô chỉ chia sẻ những khoảnh khắc vui vẻ bên mẹ và gia đình em trai. Huyền Trang và bố không còn là bạn bè trên Facebook - Ảnh: FB Huyền Trang không còn đăng ảnh với bố... ...mà chỉ đăng ảnh với mẹ và gia đình em trai - Ảnh: FB Thậm chí khi dư luận đang xôn xao về việc Chí Trung công khai tình mới thì Huyền Trang lại có dòng chia sẻ đầy ẩn ý: “Mấy hôm nay phải khâu miệng lại không sợ bệnh ngứa mồm lại tái phát nên chẳng dám up gì trên Facebook”.

Về phần Chí Trung, ông cũng không nhắc nhiều về con gái như trước. Chính vì vậy, nhiều người cho rằng mối quan hệ của NSƯT Chí Trung và con gái không còn tốt đẹp như trước. Chí Trung cũng chỉ đăng ảnh liên quan đến con trai - Ảnh: FB Trong khi đó, nam nghệ sĩ và con trai vẫn là bạn bè trên Facebook. Chí Trung cũng thường xuyên chia sẻ hình ảnh cháu nội đến bạn bè và người hâm mộ.

Bị chỉ trích vì để bạn gái Á hậu công khai chuyện ly hôn, Chí Trung chính thức lên tiếng Trước những phản hồi thiếu tích cực của cư dân mạng, nghệ sĩ Chí Trung đã lên tiếng chia sẻ về lý do để doanh nhân Ý Lan công khai chuyện ly hôn.

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