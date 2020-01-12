Bị chỉ trích vì để bạn gái Á hậu công khai chuyện ly hôn, Chí Trung chính thức lên tiếng

Hậu trường 12/01/2020 11:17

Trước những phản hồi thiếu tích cực của cư dân mạng, nghệ sĩ Chí Trung đã lên tiếng chia sẻ về lý do để doanh nhân Ý Lan công khai chuyện ly hôn.

Sau hơn 30 năm chung sống hạnh phúc, nghệ sĩ Chí Trung và Ngọc Huyền đã chính thức ly hôn. Thông tin này do doanh nhân Ý Lan - bạn gái mới của "Táo giao thông" tiết lộ cách đây ít ngày. Sau đó, NSƯT Chí Trung đã lên tiếng xác nhận với báo chí. Được biết, anh đã có quan hệ tình cảm với Á hậu Ý Lan cách đây 2 năm nhưng chưa công khai vì không muốn chuyện đời tư trở nên ồn ào, gây ảnh hưởng đến cuộc sống và công việc.

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Chân dung bạn gái mới của nghệ sĩ Chí Trung - Ảnh: FB

Sau khi thông tin này được công khai, nghệ sĩ Chí Trung nhận về nhiều ý kiến trái ngược từ dư luận. Ít giờ trước, "Táo giao thông" đã lên tiếng khi chuyện cá nhân bị đem ra bàn tán.

Anh giải thích lý do bạn gái Ý Lan là người đầu tiên lên tiếng tiết lộ về mối quan hệ giữa mình và vợ cũ: "Việc để Ý Lan tâm sự với các bạn chính là cách chúng tôi tôn trọng những người thân yêu cũ. Tôi cũng luôn sống đàng hoàng tuy không phải là một vị "thánh" như các bạn mong muốn...

Những gì cần nói đã nói, còn lại chỉ là việc tiếp theo sẽ làm như thế nào và các bạn có hiểu rõ câu chuyện. Những việc xảy ra trong 3 năm của tôi xin gói gọn trong câu sau. Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh!".

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Trên trang cá nhân, nam nghệ sĩ đăng tải nhiều hình ảnh đi chơi cùng người yêu mới - Ảnh: FB

Nghệ sĩ Chí Trung cũng nhắn nhủ: "Chỉ nhớ rằng lời nói độc địa, ác ý khi chưa đặt mình vào cảnh ngộ của đối tượng mình đang soi xét sẽ vận theo số phận mình suốt đời bởi vẫn còn có "trời" trên cao phán xét. Đây là lần trả lời duy nhất và tôi lại ngầm theo dõi cuộc sống cũng như tương lai của mọi người cả tốt lẫn xấu với cuộc đời này".

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Trước khi chính thức ra tòa, nghệ sĩ Chí Trung và Ngọc Huyền đã ly thân từ năm 2016 - Ảnh: FB

Hiện tại, vợ cũ Chí Trung - nghệ sĩ Ngọc Huyền vẫn từ chối trả lời khi được hỏi về vấn đề ly hôn.

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Những thông tin liên quan đến Á hậu doanh nhân Ý Lan - bạn gái mới của NSƯT Chí Trung đang khiến khán giả vô cùng tò mò.

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Từ khóa:   NSƯT Chí Trung vợ cũ Chí Trung Ý Lan

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