Cận cảnh nhan sắc bạn gái kém 17 tuổi của Chí Trung: Gương mặt đẹp chuẩn Á hậu, body cũng ‘không phải dạng vừa’

Trong showbiz đầy rẫy thị phi, cuộc hôn nhân kéo dài 30 năm của Chí Trung – Ngọc Huyền từng khiến nhiều người ngưỡng mộ - Ảnh: Internet

Mới đây, thông tin NSƯT Chí Trung ly hôn bà xã Ngọc Huyền sau 30 năm chung sống khiến không ít người ngỡ ngàng. Được biết, cả hai đã rạn nứt tình cảm từ năm 2016 và quyết định "đường ai nấy đi" sau 2 năm ly thân.

Hậu ly hôn, nghệ sĩ Chí Trung đã tìm được hạnh phúc bên bạn gái mới kém 17 tuổi là Á hậu doanh nhân Ý Lan. Gặp gỡ và nảy sinh tình cảm trong quá trình hợp tác làm việc, tính đến nay cặp đôi đã hẹn hò được 2 năm.

Cả hai nên duyên khi hợp tác làm việc - Ảnh: FB

Ngay sau khi thông tin về bạn gái mới của Chí Trung lan truyền trên mạng xã hội, nhiều người không khỏi tò mò về Ý Lan. Được biết Á hậu Ý Lan có tên thật là Trần Ngọc Lan, cô sinh năm 1978 và đang kinh doanh liên quan đến lĩnh vực làm đẹp.

Ý Lan từng giành được giải Á hậu doanh nhân năm 2017 - Ảnh: Internet

Trên trang cá nhân, Ý Lan gây ấn tượng với những hình ảnh đời thường đầy trẻ trung và xinh đẹp ở tuổi 42. Đặc biệt, nàng Á hậu doanh nhân còn khiến nhiều người phải "đỏ mắt" ghen tỵ khi sở hữu vóc dáng thon gọn cùng vòng eo "con kiến".

Bạn gái Chí Trung sở hữu nhan sắc trẻ trung – Ảnh: Internet

Ý Lan không ngại khoe body thon gọn, nuột nà trong những bộ ảnh bikini nóng bỏng trên trang cá nhân – Ảnh: FB

Vóc dáng đáng ngưỡng mộ của bạn gái Chí Trung - Ảnh: FB

Dù sở hữu nhan sắc xinh đẹp và giành được danh hiệu Á hậu nhưng bạn gái Chí Trung không hoạt động nghệ thuật mà chủ yếu tập trung cho công việc kinh doanh. Cũng trải qua một lần đổ vỡ nên cô và Chí Trung tìm được sự đồng cảm cũng như thấu hiểu lẫn nhau.

Theo chia sẻ của Ý Lan, mối quan hệ của cô và Chí Trung đang rất tốt đẹp nhưng cả hai chưa nghĩ đến chuyện về chung một nhà.