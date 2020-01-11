Cận cảnh nhan sắc bạn gái kém 17 tuổi của Chí Trung: Gương mặt đẹp chuẩn Á hậu, body cũng ‘không phải dạng vừa’

Hậu trường 11/01/2020 13:10

Những thông tin liên quan đến Á hậu doanh nhân Ý Lan - bạn gái mới của NSƯT Chí Trung đang khiến khán giả vô cùng tò mò.

Mới đây, thông tin NSƯT Chí Trung ly hôn bà xã Ngọc Huyền sau 30 năm chung sống khiến không ít người ngỡ ngàng. Được biết, cả hai đã rạn nứt tình cảm từ năm 2016 và quyết định "đường ai nấy đi" sau 2 năm ly thân.

nsut chi trung 1

Trong showbiz đầy rẫy thị phi, cuộc hôn nhân kéo dài 30 năm của Chí Trung – Ngọc Huyền từng khiến nhiều người ngưỡng mộ - Ảnh: Internet

Hậu ly hôn, nghệ sĩ Chí Trung đã tìm được hạnh phúc bên bạn gái mới kém 17 tuổi là Á hậu doanh nhân Ý Lan. Gặp gỡ và nảy sinh tình cảm trong quá trình hợp tác làm việc, tính đến nay cặp đôi đã hẹn hò được 2 năm.

nsut chi trung 2
Chí Trung và bạn gái mới kém 17 tuổi - Ảnh: FB

nsut chi trung 3

nsut chi trung 4
Cả hai nên duyên khi hợp tác làm việc - Ảnh: FB

Ngay sau khi thông tin về bạn gái mới của Chí Trung lan truyền trên mạng xã hội, nhiều người không khỏi tò mò về Ý Lan. Được biết Á hậu Ý Lan có tên thật là Trần Ngọc Lan, cô sinh năm 1978 và đang kinh doanh liên quan đến lĩnh vực làm đẹp.

nsut chi trung 5
Ý Lan từng giành được giải Á hậu doanh nhân năm 2017 - Ảnh: Internet

Trên trang cá nhân, Ý Lan gây ấn tượng với những hình ảnh đời thường đầy trẻ trung và xinh đẹp ở tuổi 42. Đặc biệt, nàng Á hậu doanh nhân còn khiến nhiều người phải "đỏ mắt" ghen tỵ khi sở hữu vóc dáng thon gọn cùng vòng eo "con kiến".

nsut chi trung 6

Bạn gái Chí Trung sở hữu nhan sắc trẻ trung – Ảnh: Internet

nsut chi trung 7nsut chi trung 8nsut chi trung 9nsut chi trung 10

nsut chi trung 11

Ý Lan không ngại khoe body thon gọn, nuột nà trong những bộ ảnh bikini nóng bỏng trên trang cá nhân – Ảnh: FB

nsut chi trung 12

nsut chi trung 13
Vóc dáng đáng ngưỡng mộ của bạn gái Chí Trung - Ảnh: FB

Dù sở hữu nhan sắc xinh đẹp và giành được danh hiệu Á hậu nhưng bạn gái Chí Trung không hoạt động nghệ thuật mà chủ yếu tập trung cho công việc kinh doanh. Cũng trải qua một lần đổ vỡ nên cô và Chí Trung tìm được sự đồng cảm cũng như thấu hiểu lẫn nhau.

Theo chia sẻ của Ý Lan, mối quan hệ của cô và Chí Trung đang rất tốt đẹp nhưng cả hai chưa nghĩ đến chuyện về chung một nhà.

Tiếc nuối hôn nhân 31 năm của nghệ sĩ Chí Trung – Ngọc Huyền: Ngôn tình cũng phải kết thúc

Tiếc nuối hôn nhân 31 năm của nghệ sĩ Chí Trung – Ngọc Huyền: Ngôn tình cũng phải kết thúc

Nghệ sĩ Chí Trung và Ngọc Huyền đã có 31 năm gắn bó bên nhau. Chuyện tình của họ từng được nhiều người ngưỡng mộ trong thế giới nghệ sĩ xô bồ, thế nhưng…

Xem thêm
Từ khóa:   nghệ sĩ Chí Trung bạn gái Chí Trung sao Việt hậu ly hôn

TIN MỚI NHẤT

Danh tính và lời khai của người đàn ông chặn đầu xe, véo mũi tài xế ô tô ở Hà Nội

Danh tính và lời khai của người đàn ông chặn đầu xe, véo mũi tài xế ô tô ở Hà Nội

Đời sống 1 giờ 31 phút trước
3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi sau ngày 12/10/2026

3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi sau ngày 12/10/2026

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 1 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 12/10/2026: Vàng thế giới tăng nhanh, SJC vọt lên mốc cao

Giá vàng hôm nay, ngày 12/10/2026: Vàng thế giới tăng nhanh, SJC vọt lên mốc cao

Đời sống 2 giờ 5 phút trước
Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu

Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 31 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 12/10/2026, gặp nhiều vận may về tài lộc, chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 12/10/2026, gặp nhiều vận may về tài lộc, chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 41 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 31 phút trước
Hé lộ khối tài sản của Đàm Tùng Vận: Cát-xê đóng phim gây sốc, sở hữu biệt thự giữa Bắc Kinh

Hé lộ khối tài sản của Đàm Tùng Vận: Cát-xê đóng phim gây sốc, sở hữu biệt thự giữa Bắc Kinh

Sao quốc tế 5 giờ 1 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 31 phút trước
Loại trái cây mọng nước quen thuộc giúp cải thiện sức khỏe và phục hồi thể lực

Loại trái cây mọng nước quen thuộc giúp cải thiện sức khỏe và phục hồi thể lực

Dinh dưỡng 6 giờ 31 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 31 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Hệ sinh thái doanh nghiệp của Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ

Hệ sinh thái doanh nghiệp của Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Danh tính người phụ nữ bị nước lũ cuốn ở Quảng Trị

Danh tính người phụ nữ bị nước lũ cuốn ở Quảng Trị

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026