NSƯT Chí Trung ly hôn vợ sau 30 năm chung sống, lộ diện bạn gái mới là Á hậu xinh đẹp

Hậu trường 10/01/2020 11:11

Sau 30 năm gắn bó, NSƯT Chí Trung và bà xã Ngọc Huyền đã chính thức "đường ai nấy đi". Hiện tại, nam nghệ sĩ hài gạo cội đã có người yêu mới. 

Vợ chồng NSƯT Chí Trung - Ngọc Huyền là cặp đôi nổi tiếng của làng giải trí miền Bắc. Bên cạnh sự nghiệp thành công, điều khiến công chúng ngưỡng mộ là cuộc sống hôn nhân gắn bó 30 năm của cả hai. Tuy nhiên mới đây, người hâm mộ vô cùng ngỡ ngàng trước thông tin vợ chồng nghệ sĩ đã ly hôn nhiều năm trước.

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Đầu năm 2018, Chí Trung - Ngọc Huyền vẫn còn đăng ảnh hạnh phúc chào đón năm mới - Ảnh: FB
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Sau 30 năm chung sống, vợ chồng nghệ sĩ có với nhau hai con 'đủ nếp đủ tẻ' - Ảnh: Internet

Thông tin này do chính bạn gái mới của "Táo giao thông" - doanh nhân Ý Lan tiết lộ trong một bài phỏng vấn mới đây. Theo chia sẻ, Á hậu Doanh nhân 2017nghệ sĩ Chí Trung đã gắn bó từ cuối năm 2018, nhưng vì không muốn chuyện riêng tư gây ảnh hưởng đến cuộc sống và công việc nên họ không công khai. Tuy nhiên, bạn bè trong giới cũng biết về mối quan hệ của cả hai từ lâu. Ở thời điểm đó, doanh nhân Ý Lan đã ly hôn được 3 năm sau gần 20 năm chung sống với chồng cũ.

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Hậu ly hôn, Chí Trung đang hẹn hò với doanh nhân Ý Lan - Ảnh: FB

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Anh công khai ảnh bên bạn gái mới trên mạng xã hội - Ảnh: FB

Theo dõi trang cá nhân của nghệ sĩ hài Chí Trung có thể thấy, anh không còn đăng ảnh bên nghệ sĩ Ngọc Huyền. Thời gian gần đây, "Táo giao thông" thường xuyên đăng tải ảnh thân mật bên Á hậu Ý Lan.

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Nhan sắc xinh đẹp của Á hậu Doanh nhân 2017 Ý Lan - Ảnh: FB

Nói về ý định tiến đến hôn nhân với nghệ sĩ Chí Trung, Ý Lan chia sẻ trên Gia đình & Xã hội: "Có tiến xa hay không, tôi nghĩ là còn do duyên và để thời gian chứng minh nữa. Từ khi quen biết anh, tôi cảm nhận cuộc sống của mình có nhiều thay đổi tích cực nhưng không vì thế mà mình vội vàng".

NSƯT Chí Trung lên chức ông nội ở tuổi 58

NSƯT Chí Trung lên chức ông nội ở tuổi 58

'Tôi đã lên chức Ông nội. Xin các bạn chúc mừng ông cháu tôi nhé!' - chia sẻ của NSƯT Chí Trung thu hút rất nhiều sự quan tâm và chúc mừng từ phía bạn bè, đồng nghiệp và dân mạng.

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Từ khóa:   nghệ sĩ Chí Trung Ý Lan vợ cũ Chí Trung

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