NSƯT Chí Trung ly hôn vợ sau 30 năm chung sống, lộ diện bạn gái mới là Á hậu xinh đẹp

Vợ chồng NSƯT Chí Trung - Ngọc Huyền là cặp đôi nổi tiếng của làng giải trí miền Bắc. Bên cạnh sự nghiệp thành công, điều khiến công chúng ngưỡng mộ là cuộc sống hôn nhân gắn bó 30 năm của cả hai. Tuy nhiên mới đây, người hâm mộ vô cùng ngỡ ngàng trước thông tin vợ chồng nghệ sĩ đã ly hôn nhiều năm trước.

Đầu năm 2018, Chí Trung - Ngọc Huyền vẫn còn đăng ảnh hạnh phúc chào đón năm mới - Ảnh: FB

Sau 30 năm chung sống, vợ chồng nghệ sĩ có với nhau hai con 'đủ nếp đủ tẻ' - Ảnh: Internet

Thông tin này do chính bạn gái mới của "Táo giao thông" - doanh nhân Ý Lan tiết lộ trong một bài phỏng vấn mới đây. Theo chia sẻ, Á hậu Doanh nhân 2017 và nghệ sĩ Chí Trung đã gắn bó từ cuối năm 2018, nhưng vì không muốn chuyện riêng tư gây ảnh hưởng đến cuộc sống và công việc nên họ không công khai. Tuy nhiên, bạn bè trong giới cũng biết về mối quan hệ của cả hai từ lâu. Ở thời điểm đó, doanh nhân Ý Lan đã ly hôn được 3 năm sau gần 20 năm chung sống với chồng cũ.