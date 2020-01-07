Hậu ly hôn, Ngọc Quyên tổ chức sinh nhật ấm áp cho con trai tại Mỹ, chồng cũ vắng mặt

Bữa tiệc sinh nhật được tổ chức đơn giản, người mẫu Ngọc Quyên cùng con trai cắt bánh, thổi nến mà không có sự xuất hiện của chồng cũ.
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Trên trang cá nhân, cựu người mẫu Ngọc Quyên vừa chia sẻ loạt ảnh trong tiệc sinh nhật 4 tuổi của con trai cưng. Buổi tiệc được tổ chức đơn giản trong không gian ấm cúng với sự góp mặt của một vài người bạn. Trong ảnh, cậu nhóc hạnh phúc cùng mẹ thổi nến, cắt bánh và nhận quà dù không có ba bên cạnh.
Ngọc Quyên viết tâm sự xúc động chúc mừng sinh nhật quý tử: "Happy Birthday con trai của mẹ, vậy là con đã 4 tuổi rồi. Ngày nào còn bé xíu trong bụng mẹ, giờ đã lớn hơn rất nhiều rồi. Jiraiya - mẹ chúc con thêm một tuổi sẽ nhiều sức khỏe, ngoan, nghe lời mẹ và yêu mẹ nhiều hơn.
Mẹ xin lỗi, năm trước quá nhiều điều diễn ra mẹ không thể ổn định tâm trí nên cũng không tổ chức được một sinh nhật đàng hoàng cho con. 2020 là một năm mới, mẹ sẽ đứng dậy cùng con bước qua trang mới. Mẹ con mình viết một trang sách mới con nhé".
Sau khi ly hôn bác sĩ Richard Le, siêu mẫu Ngọc Quyên giành được quyền chăm sóc, nuôi dạy con trai. Hơn 1 năm làm mẹ đơn thân, cuộc sống của cô bên cạnh quý tử và mẹ ruột tại Mỹ đã dần ổn định. Nữ siêu mẫu tập trung kinh doanh, chăm lo cho gia đình.