Hậu ly hôn, Ngọc Quyên tổ chức sinh nhật ấm áp cho con trai tại Mỹ, chồng cũ vắng mặt

Trên trang cá nhân, cựu người mẫu Ngọc Quyên vừa chia sẻ loạt ảnh trong tiệc sinh nhật 4 tuổi của con trai cưng. Buổi tiệc được tổ chức đơn giản trong không gian ấm cúng với sự góp mặt của một vài người bạn. Trong ảnh, cậu nhóc hạnh phúc cùng mẹ thổi nến, cắt bánh và nhận quà dù không có ba bên cạnh.

Ngọc Quyên tổ chức tiệc sinh nhật 4 tuổi cho con trai - Ảnh: FB

Cậu nhóc hào hứng khi được tặng quà - Ảnh: FB

Ngọc Quyên viết tâm sự xúc động chúc mừng sinh nhật quý tử: "Happy Birthday con trai của mẹ, vậy là con đã 4 tuổi rồi. Ngày nào còn bé xíu trong bụng mẹ, giờ đã lớn hơn rất nhiều rồi. Jiraiya - mẹ chúc con thêm một tuổi sẽ nhiều sức khỏe, ngoan, nghe lời mẹ và yêu mẹ nhiều hơn.

Mẹ xin lỗi, năm trước quá nhiều điều diễn ra mẹ không thể ổn định tâm trí nên cũng không tổ chức được một sinh nhật đàng hoàng cho con. 2020 là một năm mới, mẹ sẽ đứng dậy cùng con bước qua trang mới. Mẹ con mình viết một trang sách mới con nhé".