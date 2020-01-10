Ở tuổi U60, Ngọc Huyền - vợ cũ NSƯT Chí Trung sở hữu nhan sắc xinh đẹp đến bất ngờ

Hậu trường 10/01/2020 14:54

Diễn viên Ngọc Huyền - vợ cũ Chí Trung khiến mọi người xuýt xoa, ngưỡng mộ bởi vẻ ngoài tươi tắn, trẻ trung dù đã lên chức bà nội.

Sau 30 năm bên nhau, thông tin nghệ sĩ Chí TrungNgọc Huyền chính thức "đường ai nấy đi" khiến nhiều người tiếc nuối. Chính doanh nhân Ý Lan - bạn gái mới của "Táo giao thông" tiết lộ trong một bài phỏng vấn mới đây.

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Sau 30 năm chung sống, vợ chồng nghệ sĩ đã chia tay - Ảnh: Internet

Được biết, NSƯT Chí Trung và vợ cũ đã ly thân từ năm 2016 và quyết định chia tay sau đó 2 năm. Hiện tại, anh đã tìm được tình yêu mới bên bạn gái doanh nhân xinh đẹp. Ý Lan từng giành giải Á hậu 1 cuộc thi Hoa hậu Doanh nhân châu Á 2017. Sau 2 năm gắn bó, cặp đôi vẫn chưa có ý định tiến đến hôn nhân.

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Nghệ sĩ Chí Trung và Á hậu Ý Lan đã có 2 năm yêu nhau - Ảnh: FB

Về phía nghệ sĩ Ngọc Huyền, dường như cuộc sống của cô vẫn rất ổn sau ly hôn. Trên trang cá nhân, vợ cũ Chí Trung thường xuyên chia sẻ hình ảnh đời thường. Ở tuổi U60, nữ nghệ sĩ vẫn giữ được nhan sắc tươi trẻ, nụ cười rạng rỡ sau biến cố hôn nhân.

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Sau ly hôn, nữ nghệ sĩ dành nhiều thời gian hơn cho bản thân - Ảnh: FB

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Diễn viên Ngọc Huyền thường xuyên đi du lịch trong và ngoài nước, tận hưởng cuộc sống - Ảnh: FB
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Ở tuổi U60 và đã lên chức bà nội, cô vẫn vô cùng trẻ trung và xinh đẹp - Ảnh: FB
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Vợ cũ Chí Trung tự tin đọ sắc với con gái ruột - Ảnh: FB

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Cô đang sống vui vẻ cùng con trai út và con dâu - Ảnh: Internet

Hiện tại, nghệ sĩ Ngọc Huyền từ chối chia sẻ về chuyện ly hôn, đồng thời cảm ơn mọi người vì đã quan tâm đến cuộc sống của cô.

NSƯT Chí Trung ly hôn vợ sau 30 năm chung sống, lộ diện bạn gái mới là Á hậu xinh đẹp

NSƯT Chí Trung ly hôn vợ sau 30 năm chung sống, lộ diện bạn gái mới là Á hậu xinh đẹp

Sau 30 năm gắn bó, NSƯT Chí Trung và bà xã Ngọc Huyền đã chính thức "đường ai nấy đi". Hiện tại, nam nghệ sĩ hài gạo cội đã có người yêu mới. 

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