Ở tuổi U60, Ngọc Huyền - vợ cũ NSƯT Chí Trung sở hữu nhan sắc xinh đẹp đến bất ngờ

Diễn viên Ngọc Huyền - vợ cũ Chí Trung khiến mọi người xuýt xoa, ngưỡng mộ bởi vẻ ngoài tươi tắn, trẻ trung dù đã lên chức bà nội.
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Sau 30 năm bên nhau, thông tin nghệ sĩ Chí Trung và Ngọc Huyền chính thức "đường ai nấy đi" khiến nhiều người tiếc nuối. Chính doanh nhân Ý Lan - bạn gái mới của "Táo giao thông" tiết lộ trong một bài phỏng vấn mới đây.
Được biết, NSƯT Chí Trung và vợ cũ đã ly thân từ năm 2016 và quyết định chia tay sau đó 2 năm. Hiện tại, anh đã tìm được tình yêu mới bên bạn gái doanh nhân xinh đẹp. Ý Lan từng giành giải Á hậu 1 cuộc thi Hoa hậu Doanh nhân châu Á 2017. Sau 2 năm gắn bó, cặp đôi vẫn chưa có ý định tiến đến hôn nhân.
Về phía nghệ sĩ Ngọc Huyền, dường như cuộc sống của cô vẫn rất ổn sau ly hôn. Trên trang cá nhân, vợ cũ Chí Trung thường xuyên chia sẻ hình ảnh đời thường. Ở tuổi U60, nữ nghệ sĩ vẫn giữ được nhan sắc tươi trẻ, nụ cười rạng rỡ sau biến cố hôn nhân.
Hiện tại, nghệ sĩ Ngọc Huyền từ chối chia sẻ về chuyện ly hôn, đồng thời cảm ơn mọi người vì đã quan tâm đến cuộc sống của cô.