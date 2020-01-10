Ở tuổi U60, Ngọc Huyền - vợ cũ NSƯT Chí Trung sở hữu nhan sắc xinh đẹp đến bất ngờ

Sau 30 năm bên nhau, thông tin nghệ sĩ Chí Trung và Ngọc Huyền chính thức "đường ai nấy đi" khiến nhiều người tiếc nuối. Chính doanh nhân Ý Lan - bạn gái mới của "Táo giao thông" tiết lộ trong một bài phỏng vấn mới đây.

Sau 30 năm chung sống, vợ chồng nghệ sĩ đã chia tay - Ảnh: Internet

Được biết, NSƯT Chí Trung và vợ cũ đã ly thân từ năm 2016 và quyết định chia tay sau đó 2 năm. Hiện tại, anh đã tìm được tình yêu mới bên bạn gái doanh nhân xinh đẹp. Ý Lan từng giành giải Á hậu 1 cuộc thi Hoa hậu Doanh nhân châu Á 2017. Sau 2 năm gắn bó, cặp đôi vẫn chưa có ý định tiến đến hôn nhân.