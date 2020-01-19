Giữa ồn ào bất hòa với các con sau khi ly hôn, Chí Trung chia sẻ: 'Tôi là người dám làm, dám chịu'

Khi chuyện ly hôn với ca sĩ Ngọc Huyền sau hơn 30 năm chung sống được công khai, mọi động thái của nghệ sĩ Chí Trung đều được công chúng quan tâm.

Thông tin nghệ sĩ Chí Trung và Ngọc Huyền "đường ai nấy đi" do Á hậu Ý Lan - bạn gái mới của "Táo giao thông" tiết lộ. Theo đó, vợ chồng nghệ sĩ ly hôn từ năm 2018 sau 2 năm ly thân. Vì tránh những ồn ào đời tư gây ảnh hưởng đến cuộc sống và công việc, anh quyết định im lặng suốt thời gian qua. Sau khi mọi chuyện được công khai, Giám đốc Nhà hát Tuổi Trẻ rất hiếm khi chia sẻ chuyện cá nhân với truyền thông và công chúng. Nhiều người ngỡ ngàng trước thông tin NSƯT Chí Trung ly hôn - Ảnh: FB Tuy nhiên mới đây, trong chương trình đặc biệt Chào 2020 của Nhà hát Tuổi Trẻ, NSƯT Chí Trung đã có nhiều chia sẻ về chuyện cá nhân.

"Về chuyện riêng tư, tôi đều kiểm soát được, có người thông cảm, chia sẻ, có người trách móc vì họ yêu, vì họ không có thông tin về tôi. Chí Trung không phải là một vị thánh, nhưng tôi là một người đàng hoàng. Tôi không xấu hơn hay tốt hơn tất cả những người chồng, người cha của các bạn. Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà, mỗi cảnh. Tôi là người đàn ông dám làm, dám chịu nhưng không phải như một số người đang hiểu. Mọi chuyện xảy ra với tôi đều tự nhiên không có gì khiên cưỡng cả. Có người hiểu lầm tôi vì họ chưa hiểu tôi, tôi sẽ có những chia sẻ về chuyện này vào một lúc nào đó", nam nghệ sĩ trải lòng trên Người Đưa Tin.

Anh và bạn gái kém 17 tuổi tại một sự kiện - Ảnh: Internet 2 ngày qua, trên mạng xã hội rộ tin đồn về mối quan hệ của nghệ sĩ Chí Trung và con gái "cơm không lành, canh không ngọt". Thông tin này xuất hiện khi dân mạng tình cờ phát hiện Huyền Trang đã hủy kết bạn với bố trên Facebook. Nghệ sĩ Chí Trung và con gái không còn là bạn chung trên Facebook - Ảnh: Internet Gia đình hạnh phúc của vợ chồng nghệ sĩ trước khi ly hôn - Ảnh: Internet Khi thông tin bố mẹ ly hôn được công khai, con gái Chí Trung cũng chia sẻ dòng trạng thái đầy ẩn ý: "Mấy hôm nay phải khâu miệng lại không sợ bệnh ngứa mồm lại tái phát nên chẳng dám up gì trên Facebook”.

Hậu công khai tình mới, mối quan hệ của NSƯT Chí Trung và hai con ra sao? Sau khi công khai việc ly hôn và hạnh phúc bên người mới, mối quan hệ của NSƯT Chí Trung và con gái được cho là “cơm không lành, canh không ngọt”.

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