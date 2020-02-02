Nghệ sĩ Chiêu Hùng đã trút hơi thở cuối cùng tại nhà riêng vào trưa nay (2/2) sau ít ngày nhập viện vì bệnh nhồi máu cơ tim.

Mùng 7 Tết, nghệ sĩ Chiêu Hùng được đưa vào bệnh viện cấp cứu khi đang đi chúc Tết tại nhà người quen. Sau 2 ngày nhập viện, nam nghệ sĩ vừa qua đời vì diễn biến bệnh quá nhanh không thể cứu chữa, hưởng dương 55 tuổi.

Làng giải trí Việt xót xa trước sự ra đi đột ngột của NSƯT Chiêu Hùng - Ảnh: FB

Khi NSƯT Chiêu Hùng rơi vào tình trạng hôn mê sâu, rất nhiều đồng nghiệp như: Thoại Mỹ, Kim Tử Long, Ngọc Huyền... đã chung tay quyên góp giúp anh có kinh phí điều trị. Thế nhưng nam nghệ sĩ đã không thể qua khỏi.

Tối 1/2, NSƯT Thoại Mỹ đã cập nhật tình hình không mấy khả quan của đồng nghiệp: "Để giữ mạng sống cho nghệ sĩ Chiêu Hùng bác sĩ đã cưa mất 1 chân trái bị hoại tử của anh, tình hình chưa được khả quan, hiện tại anh vẫn còn hôn mê sâu, thận bị suy nặng, ekip bác sĩ vẫn đang tích cực chữa tim và chạy thận cho anh. Thoại Mỹ xin thay mặt NSƯT Chiêu Hùng chân thành cám ơn quý cô chú anh chị em đồng nghiệp, quý mạnh thường quân, bạn bè, khán giả khắp nơi trong và ngoài nước đã vào bệnh viện thăm giúp đỡ, chuyển tiền vào tài khoản cho gia đình anh, và nhờ Thoại Mỹ chuyển dùm".

Anh là gương mặt được khán giả yêu thích cải lương mến mộ và từng đóng cặp với nghệ sĩ Thoại Mỹ - Ảnh: Internet

NSƯT Chiêu Hùng sinh năm 1965 tại Cần Thơ. Sinh ra trong gia đình có truyền thống nghệ thuật, nam nghệ sĩ đi hát từ nhỏ. Năm 2019, anh được nhà nước phong tặng danh hiệu NSƯT.

Ngay đầu năm, làng giải trí Việt đã vĩnh biệt một nghệ sĩ tài năng, hết lòng với nghề khiến công chúng không khỏi xót xa.

Sao Việt bàng hoàng khi cựu thành viên nhóm MTV qua đời ở tuổi 49 vì ung thư Ông bầu Quang Huy, Vũ Thu Phương, Thu Minh... và nhiều nghệ sĩ bàng hoàng tiếc thương khi ca sĩ Thành Nguyễn - cựu thành viên nhóm MTV qua đời.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/sau-2-ngay-nhap-vien-nghe-si-chieu-hung-dot-ngot-qua-doi-o-tuoi-55-349931.html