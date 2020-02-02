Sau 2 ngày nhập viện, nghệ sĩ Chiêu Hùng đột ngột qua đời ở tuổi 55

Hậu trường 02/02/2020 14:04

Nghệ sĩ Chiêu Hùng đã trút hơi thở cuối cùng tại nhà riêng vào trưa nay (2/2) sau ít ngày nhập viện vì bệnh nhồi máu cơ tim.

Mùng 7 Tết, nghệ sĩ Chiêu Hùng được đưa vào bệnh viện cấp cứu khi đang đi chúc Tết tại nhà người quen. Sau 2 ngày nhập viện, nam nghệ sĩ vừa qua đời vì diễn biến bệnh quá nhanh không thể cứu chữa, hưởng dương 55 tuổi.

nghe si chieu hung qua doi
Làng giải trí Việt xót xa trước sự ra đi đột ngột của NSƯT Chiêu Hùng - Ảnh: FB

Khi NSƯT Chiêu Hùng rơi vào tình trạng hôn mê sâu, rất nhiều đồng nghiệp như: Thoại Mỹ, Kim Tử Long, Ngọc Huyền... đã chung tay quyên góp giúp anh có kinh phí điều trị. Thế nhưng nam nghệ sĩ đã không thể qua khỏi.

Tối 1/2, NSƯT Thoại Mỹ đã cập nhật tình hình không mấy khả quan của đồng nghiệp: "Để giữ mạng sống cho nghệ sĩ Chiêu Hùng bác sĩ đã cưa mất 1 chân trái bị hoại tử của anh, tình hình chưa được khả quan, hiện tại anh vẫn còn hôn mê sâu, thận bị suy nặng, ekip bác sĩ vẫn đang tích cực chữa tim và chạy thận cho anh. Thoại Mỹ xin thay mặt NSƯT Chiêu Hùng chân thành cám ơn quý cô chú anh chị em đồng nghiệp, quý mạnh thường quân, bạn bè, khán giả khắp nơi trong và ngoài nước đã vào bệnh viện thăm giúp đỡ, chuyển tiền vào tài khoản cho gia đình anh, và nhờ Thoại Mỹ chuyển dùm".

nghe si chieu hung qua doi 1
Anh là gương mặt được khán giả yêu thích cải lương mến mộ và từng đóng cặp với nghệ sĩ Thoại Mỹ - Ảnh: Internet

NSƯT Chiêu Hùng sinh năm 1965 tại Cần Thơ. Sinh ra trong gia đình có truyền thống nghệ thuật, nam nghệ sĩ đi hát từ nhỏ. Năm 2019, anh được nhà nước phong tặng danh hiệu NSƯT.

Ngay đầu năm, làng giải trí Việt đã vĩnh biệt một nghệ sĩ tài năng, hết lòng với nghề khiến công chúng không khỏi xót xa.

Sao Việt bàng hoàng khi cựu thành viên nhóm MTV qua đời ở tuổi 49 vì ung thư

Sao Việt bàng hoàng khi cựu thành viên nhóm MTV qua đời ở tuổi 49 vì ung thư

Ông bầu Quang Huy, Vũ Thu Phương, Thu Minh... và nhiều nghệ sĩ bàng hoàng tiếc thương khi ca sĩ Thành Nguyễn - cựu thành viên nhóm MTV qua đời.

Xem thêm
Từ khóa:   nghệ sĩ Chiêu Hùng qua đời NSƯT Chiêu Hùng sao Việt qua đời

TIN MỚI NHẤT

Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu

Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 40 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 12/10/2026, gặp nhiều vận may về tài lộc, chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 12/10/2026, gặp nhiều vận may về tài lộc, chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 50 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 40 phút trước
Hé lộ khối tài sản của Đàm Tùng Vận: Cát-xê đóng phim gây sốc, sở hữu biệt thự giữa Bắc Kinh

Hé lộ khối tài sản của Đàm Tùng Vận: Cát-xê đóng phim gây sốc, sở hữu biệt thự giữa Bắc Kinh

Sao quốc tế 3 giờ 10 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 40 phút trước
Loại trái cây mọng nước quen thuộc giúp cải thiện sức khỏe và phục hồi thể lực

Loại trái cây mọng nước quen thuộc giúp cải thiện sức khỏe và phục hồi thể lực

Dinh dưỡng 4 giờ 40 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 40 phút trước
Màn ngộ nhận về món quà mừng cưới giá trị và nỗi bàng hoàng khi biết rõ nguyên do

Màn ngộ nhận về món quà mừng cưới giá trị và nỗi bàng hoàng khi biết rõ nguyên do

Tâm sự 9 giờ 55 phút trước
Giọt nước mắt của người con dâu bị mẹ chồng nghi ngờ chửa giả suốt nửa thập kỷ

Giọt nước mắt của người con dâu bị mẹ chồng nghi ngờ chửa giả suốt nửa thập kỷ

Tâm sự gia đình 10 giờ 10 phút trước
Trúng độc đắc vào đúng ngày 12/10/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Trúng độc đắc vào đúng ngày 12/10/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Tâm linh - Tử vi 10 giờ 52 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Hệ sinh thái doanh nghiệp của Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ

Hệ sinh thái doanh nghiệp của Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Giá vàng hôm nay, ngày 11/10/2026: Vàng SJC tăng 1,3 triệu/lượng, tín hiệu mới sau tuần biến động

Giá vàng hôm nay, ngày 11/10/2026: Vàng SJC tăng 1,3 triệu/lượng, tín hiệu mới sau tuần biến động

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026