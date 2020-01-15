Trên trang cá nhân, nhạc sĩ Nguyễn Hồng Thuận thông báo: "Xin thông báo tin buồn: Nhiếp ảnh gia Thành Nguyễn (cựu thành viên nhóm MTV) đã qua đời hôm nay 14.01.2020, sẽ liệm tại chùa Vĩnh Nghiêm vào 16h chiều nay. Xin thông báo để các bạn bè thân hữu gần xa biết và đến chào từ biệt anh lần cuối".

Thông tin ca sĩ Thành Nguyễn - cựu thành viên nhóm MTV qua đời khiến showbiz Việt bàng hoàng. Được biết, anh trút hơi thở cuối cùng tại nhà riêng vào ngày 14/1 sau thời gian chống chọi với bệnh ung thư phổi, hưởng dương 49 tuổi. Sự ra đi của anh khiến bạn bè, đồng nghiệp vô cùng xót xa.

Dưới bài viết, hàng loạt nghệ sĩ như: Hồ Lệ Thu, Quang Dũng, Hồ Ngọc Hà, Nguyễn Quang Huy, Trịnh Thăng Bình... tỏ ra bàng hoàng trước sự ra đi đột ngột của cựu thành viên nhóm MTV.

Sao Việt tiếc thương khi nghe tin đồng nghiệp đột ngột qua đời - Ảnh: FB

Ca sĩ Vũ Thu Phương viết: "Nghe tin anh mất mà thấy bàng hoàng. Cuộc sống vô thường quá. Cầu mong linh hồn ảnh sớm siêu thoát qua một kiếp sống an lạc. Mọi người ơi, sắp xếp chút thời gian đến viếng anh nhé".

Từng hợp tác với Thành Nguyễn, ca sĩ Thu Minh ngậm ngùi: "Chúng mình làm việc cùng nhau vậy mà bây giờ cũng đã có người ra đi. Hồi đó, mình chụp hình ở studio của Thành Nguyễn suốt, cuối đường Nguyễn Đình Chiểu. Nhớ chứ. Còn rất nhiều hình ảnh Minh vẫn giữ, nhiều kỷ niệm. Đó là những ngày tháng thanh xuân nhiệt huyết nhất của tụi mình. Chụp hình suốt, hầu như tuần nào cũng có lịch chụp".

Sau lễ viếng, thi hài của Thành Nguyễn sẽ được đưa đi hỏa táng vào ngày 16/1 - Ảnh: FB

Thành Nguyễn tên thật là Nguyễn Công Thành, sinh năm 1971. Anh là một trong những thành viên đời đầu của nhóm nhạc MTV nổi tiếng. Khi đang trên đỉnh cao sự nghiệp, nam ca sĩ rời nhóm để theo đuổi đam mê nhiếp ảnh.