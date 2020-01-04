Sao Việt bàng hoàng khi nghe tin nghệ sĩ Chánh Tín qua đời, chưa dám tin vào sự thật

Hậu trường 04/01/2020 12:00

Ốc Thanh Vân, Cát Tường, Bằng Kiều, Kim Xuân... cùng nhiều sao Việt tỏ ra bàng hoàng khi nghe tin nghệ sĩ Chánh Tín qua đời ở tuổi 68.

Thông tin nghệ sĩ Chánh Tín qua đời vào sáng nay (4/1) tại nhà riêng khiến nhiều người không khỏi ngỡ ngàng, xót xa. Được biết, cách đây vài ngày, ông mắc bệnh cảm cúm và sức khỏe có phần suy yếu trước khi vĩnh biệt cõi trần. Sự ra đi đột ngột của nghệ sĩ Chánh Tín khiến người hâm mộ và các sao Việt vô cùng thương tiếc.

Trên trang cá nhân, đạo diễn Nguyễn Phương Điền nói lời vĩnh biệt với người anh đáng kính trong nghề: "Vĩnh biệt đại tá Nguyễn Thành Luân... Ra đi thanh thản nhé anh trai NSƯT Nguyễn Chánh Tín!".

nghe si chanh tin qua doi
Đạo diễn Nguyễn Phương Điền là một trong những người đầu tiên chia sẻ tin buồn lên trang cá nhân - Ảnh: FB

Dưới bài viết, các nghệ sĩ Việt tỏ ra đau xót khi biết tin buồn. Bằng Kiều, Công Ninh, Ốc Thanh Vân, Cát Tường, Thúy Diễm, Kiều Trinh... vô cùng bàng hoàng, thậm chí nhiều người còn chưa tin vào sự thật nam nghệ sĩ gạo cội đã qua đời.

nghe si chanh tin qua doi 1

nghe si chanh tin qua doi 2
Nhiều sao Việt vẫn chưa thể tin vào sự thật đau lòng - Ảnh: FB

Diễn viên Minh Tiệp ngậm ngùi: "Vĩnh biệt anh, một người anh yêu mến, thần tượng của em một thời. Diễn viên điện ảnh gần như duy nhất và hiếm hoi của Việt Nam được lòng của bà con lâu bền như vậy... hẹn anh để được ngồi với anh mà không kịp".

nghe si chanh tin qua doi 3
Diễn viên Minh Tiệp ngậm ngùi - Ảnh: FB
nghe si chanh tin qua doi 4
Nghệ sĩ Kim Xuân bàng hoàng khi nghe tin - Ảnh: FB
nghe si chanh tin qua doi 5
Phi Thanh Vân nói lời vĩnh biệt với đàn anh - Ảnh: FB
nghe si chanh tin qua doi 6
Ngô Thanh Vân chia sẻ ảnh của cố nghệ sĩ - Ảnh: FB

nghe si chanh tin qua doi 7nghe si chanh tin qua doi 8

nghe si chanh tin qua doi 9
Thân Thúy Hà, Hứa Vĩ Văn, Phước Sang... cùng nhiều đồng nghiệp đăng bài chia buồn khi nghệ sĩ ưu tú Chánh Tín qua đời - Ảnh: FB

NSƯT Nguyễn Chánh Tín sinh năm 1952. Ông được khán giả yêu mến qua rất nhiều vai diễn thành công trong những bộ phim đình đám một thời như: Dòng máu anh hùng, Ván bài lật ngửa, Tình đất Củ Chi...

Bàng hoàng: NSƯT Chánh Tín đột ngột qua đời ở tuổi 68

Bàng hoàng: NSƯT Chánh Tín đột ngột qua đời ở tuổi 68

Nhiều nghệ sĩ cũng như người hâm mộ đang vô cùng bàng hoàng và thương tiếc trước sự ra đi đột ngột của NSƯT Chánh Tín.

Xem thêm
Từ khóa:   nghệ sĩ Chánh Tín qua đời Nguyễn Chánh Tín NSƯT Chánh Tín

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, Thần Tài phát lộc mọi nhà, 3 con giáp vận trình hanh thông như 'chuột sa chĩnh gạo', vận kim tiền bủa vây, hưởng trọn vinh hoa phú quý, chính thức thoát nghèo

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, Thần Tài phát lộc mọi nhà, 3 con giáp vận trình hanh thông như 'chuột sa chĩnh gạo', vận kim tiền bủa vây, hưởng trọn vinh hoa phú quý, chính thức thoát nghèo

Tâm linh - Tử vi 16 phút trước
Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tâm linh - Tử vi 18 phút trước
Lợi ích hỗ trợ tim mạch và kiểm soát đường huyết từ loại quả giàu tinh bột quen thuộc

Lợi ích hỗ trợ tim mạch và kiểm soát đường huyết từ loại quả giàu tinh bột quen thuộc

Dinh dưỡng 46 phút trước
Tây Ninh: Cô gái dựng chuyện cha bệnh nặng, lừa người yêu gần 1 tỷ đồng

Tây Ninh: Cô gái dựng chuyện cha bệnh nặng, lừa người yêu gần 1 tỷ đồng

Đời sống 1 giờ 43 phút trước
Danh tính và lời khai của người đàn ông chặn đầu xe, véo mũi tài xế ô tô ở Hà Nội

Danh tính và lời khai của người đàn ông chặn đầu xe, véo mũi tài xế ô tô ở Hà Nội

Đời sống 2 giờ 16 phút trước
3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi sau ngày 12/10/2026

3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi sau ngày 12/10/2026

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 46 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 12/10/2026: Vàng thế giới tăng nhanh, SJC vọt lên mốc cao

Giá vàng hôm nay, ngày 12/10/2026: Vàng thế giới tăng nhanh, SJC vọt lên mốc cao

Đời sống 2 giờ 50 phút trước
Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu

Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 16 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 12/10/2026, gặp nhiều vận may về tài lộc, chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 12/10/2026, gặp nhiều vận may về tài lộc, chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 26 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 16 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026