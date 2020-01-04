Ốc Thanh Vân, Cát Tường, Bằng Kiều, Kim Xuân... cùng nhiều sao Việt tỏ ra bàng hoàng khi nghe tin nghệ sĩ Chánh Tín qua đời ở tuổi 68.
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Thông tin nghệ sĩ Chánh Tín qua đời vào sáng nay (4/1) tại nhà riêng khiến nhiều người không khỏi ngỡ ngàng, xót xa. Được biết, cách đây vài ngày, ông mắc bệnh cảm cúm và sức khỏe có phần suy yếu trước khi vĩnh biệt cõi trần. Sự ra đi đột ngột của nghệ sĩ Chánh Tín khiến người hâm mộ và các sao Việt vô cùng thương tiếc.
Trên trang cá nhân, đạo diễn Nguyễn Phương Điền nói lời vĩnh biệt với người anh đáng kính trong nghề: "Vĩnh biệt đại tá Nguyễn Thành Luân... Ra đi thanh thản nhé anh trai NSƯT Nguyễn Chánh Tín!".
Dưới bài viết, các nghệ sĩ Việt tỏ ra đau xót khi biết tin buồn. Bằng Kiều, Công Ninh, Ốc Thanh Vân, Cát Tường, Thúy Diễm, Kiều Trinh... vô cùng bàng hoàng, thậm chí nhiều người còn chưa tin vào sự thật nam nghệ sĩ gạo cội đã qua đời.
Diễn viên Minh Tiệp ngậm ngùi: "Vĩnh biệt anh, một người anh yêu mến, thần tượng của em một thời. Diễn viên điện ảnh gần như duy nhất và hiếm hoi của Việt Nam được lòng của bà con lâu bền như vậy... hẹn anh để được ngồi với anh mà không kịp".
NSƯT Nguyễn Chánh Tín sinh năm 1952. Ông được khán giả yêu mến qua rất nhiều vai diễn thành công trong những bộ phim đình đám một thời như: Dòng máu anh hùng, Ván bài lật ngửa, Tình đất Củ Chi...