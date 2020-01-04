Thông tin nghệ sĩ Chánh Tín qua đời vào sáng nay (4/1) tại nhà riêng khiến nhiều người không khỏi ngỡ ngàng, xót xa. Được biết, cách đây vài ngày, ông mắc bệnh cảm cúm và sức khỏe có phần suy yếu trước khi vĩnh biệt cõi trần. Sự ra đi đột ngột của nghệ sĩ Chánh Tín khiến người hâm mộ và các sao Việt vô cùng thương tiếc.

Trên trang cá nhân, đạo diễn Nguyễn Phương Điền nói lời vĩnh biệt với người anh đáng kính trong nghề: "Vĩnh biệt đại tá Nguyễn Thành Luân... Ra đi thanh thản nhé anh trai NSƯT Nguyễn Chánh Tín!".