Nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý đã trút hơi thở cuối cùng tại nhà riêng sau thời gian chống chọi với nhiều căn bệnh tuổi già.
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Những ngày cuối năm, showbiz Việt nhận thêm tin buồn khi nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý, tác giả hàng loạt ca khúc nổi tiếng vừa qua đời. Theo đó, ông đã trút hơi thở cuối cùng vào chiều 26/12 tại nhà riêng vì bệnh tuổi già, hưởng thọ 94 tuổi. Sự ra đi của ông để lại nỗi mất mát lớn với nền nghệ thuật nước nhà.
Nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý sinh năm 1925 tại Vinh (Nghệ An). Ông được công chúng biết đến khi là tác giả của rất nhiều ca khúc nổi tiếng như: Dư âm, Mẹ yêu con, Dáng đứng Bến Tre, Bài ca Năm Tấn, Người đi xây hồ Kẻ Gỗ, Tấm áo chiến sĩ mẹ vá năm xưa, Một khúc tâm tình của người Hà Tĩnh... Năm 2000, nhạc sĩ gạo cội được nhà nước trao tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh.
Được biết, trước khi qua đời, nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý phải chống chọi với hàng loạt bệnh tuổi già như huyết áp cao, đau cột sống, viêm phổi... Vào năm 2014, sau khi trải qua cơn tai biến mạch máu não, ông phải nằm một chỗ. Tuy nhiên sau thời gian dài tập luyện, sức khỏe của nhạc sĩ chuyển biến tốt và có thể chống gậy đi lại.
Sáng 27/12, linh cữu của nhạc sĩ tài hoa Nguyễn Văn Tý sẽ được di quan ra Nhà tang lễ TP. Hồ Chí Minh để làm lễ viếng. Đến sáng 29/12, thi hài của ông sẽ được đưa về an táng tại Hoa viên Nghĩa trang Bình Dương.