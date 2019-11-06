Có mối quan hệ gắn bó nhiều năm với đạo diễn Lý Hải Thanh, MC Diệp Chi vô cùng đau lòng khi nghe tin đàn anh qua đời ở tuổi U50.

Đã vài ngày trôi qua nhưng làng giải trí Việt vẫn chưa hết bàng hoàng, xót xa bởi sự ra đi bất ngờ của đạo diễn Lý Hải Thanh. Các BTV, MC của VTV vô cùng tiếc thương khi biết tin đạo diễn chương trình "Điều ước thứ 7" qua đời sau thời gian chống chọi với bệnh ung thư. MC Thành Trung, Quang Minh... đã viết lời tiễn biệt xúc động trên trang cá nhân. Mới đây nhất, MC Diệp Chi đã chia sẻ những kỷ niệm vui khi cùng làm việc chung với cố đạo diễn Lý Hải Thanh kèm lời tiễn biệt xúc động.

MC Diệp Chi viết lời tiễn biệt với người đồng nghiệp thân thiết - Ảnh: FB Diệp Chi xúc động: "Cháu và nhiều người vẫn chưa tin từ giờ sẽ không thể gặp, không thể nhìn thấy chú thêm lần nữa, cũng không chuyến đi nào có thể lại cùng nhau. Một người cao lớn, có hàng râu rậm, thoạt nhìn dữ dữ mà lại gần thì hiền khô. Là chú Thanh, cháu vẫn gọi vui là đạo diễn bụng bự đấy, người dạy cháu những bài học đầu tiên từ mười mấy năm về trước, nhìn máy quay thế nào, cử chỉ, nụ cười khi lên hình ra sao. Người có trái tim vô cùng, vô cùng ấm áp nhưng lóng ngóng vụng về không biết thể hiện tình cảm với người khác nên cứ phải gần thật gần, thân thật thân mới hiểu... Làm “Điều ước” là làm việc tốt, là mang điều kỳ diệu đến cho nhiều người. Nhưng trớ trêu thay, ta không thể mang phép màu đến cho chính mình. Nghĩ vậy mà thương chú thắt ruột...

Cháu ước từ nay chú sẽ được đi tới mọi nơi chú muốn, chẳng còn vướng bận lo lắng điều gì. Đi trên chiếc xe chú thích nhất nữa nhé. Chú cháu mình vẫn động viên nhau khi gặp khó khăn, là dù thế nào, dù ở đâu thì điều ước vẫn phải được thực hiện. Lần này lại đập tay thôi!". Đạo diễn Lý Hải Thanh gắn bó nhiều năm với Đài truyền hình Việt Nam - Ảnh: FB MC Diệp Chi vô cùng đau lòng trước sự ra đi của đàn anh - Ảnh: FB Sau thời gian chống chọi với bệnh ung thư, đạo diễn Lý Hải Thanh vĩnh biệt cõi đời vào ngày 4/11. Nam đạo diễn sinh năm 1973 là gương mặt thầm lặng đóng góp cho thành công của rất nhiều chương trình của VTV như: Không giới hạn - Sasuke Việt Nam, Điều ước thứ 7, Tìm kiếm MC thế hệ mới...

Đạo diễn Lý Hải Thanh qua đời MC Thành Trung đau buồn chia sẻ về thông tin đạo diễn Lý Hải Thanh qua đời.

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