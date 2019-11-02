Tâm sự nghẹn ngào của đạo diễn Đỗ Đức Thành khi con gái qua đời ở tuổi 20, sao Việt xót xa chia buồn

Hậu trường 02/11/2019 15:17

Nghệ sĩ Chiều Xuân, Huy Tuấn, Thúy Hạnh, Việt Anh... đã gửi lời chia buồn đến đạo diễn Đỗ Đức Thành và gia đình trước nỗi đau mất người thân.

Sau 2 năm chống chọi với căn bệnh ung thư máu, sáng nay (2/11), Hạnh An - con gái đạo diễn Đỗ Đức Thành đã qua đời ở tuổi 20.

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Hình ảnh cuối cùng của Hạnh An trước lúc mất - Ảnh: FB
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Lời nhắn cuối cùng của con gái Đỗ Đức Thành cho người thân - Ảnh: FB

Trên trang cá nhân, đạo diễn phim Những ngọn nến trong đêm viết dòng tâm sự xúc động tiễn biệt con gái về cõi vĩnh hằng.

Đạo diễn Đỗ Đức Thành đau lòng viết: "Vì con là một thiên thần nên con chỉ ở với cha, mẹ 20 năm thôi. Sáng nay đến lúc con phải trở lại thiên đường. Nơi con không còn nỗi đau nào hành hạ con. Nơi đó tĩnh lặng, bình an nghe con cất tiếng hát. Nơi đó tháng ngày sẽ không đi, không đến, không vui, buồn, họa, phúc mà chỉ có an yên. Con nói "không ai được khóc, con sẽ ok". Ừ, cha mẹ sẽ cố gắng mỉm cười với con, nếu khó quá, cho cha mẹ khóc 1 tý nhé. Để cho cái gọi là nước mắt muốn rơi bao nhiêu thì rơi. Tạm biệt con yêu Anna, thiên thần của bố, mẹ và các em. Trân trọng cảm ơn mọi người đã yêu thương Anna và đã giúp sức cho 2 cha con chúng tôi".

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Dòng chia sẻ đầu tiên của anh sau khi con gái qua đời - Ảnh: FB

Dưới bài viết, mọi người để lại bình luận chia buồn với đạo diễn Đỗ Đức Thành và gia quyến. Nhạc sĩ Huy Tuấn, Chiều Xuân, Hồng Đăng, Việt Anh... cùng loạt sao Việt vào thành kính phân ưu và động viên đồng nghiệp bớt đau buồn.

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Sao Việt chia buồn với gia đình đạo diễn Đức Thành - Ảnh: FB

Được biết, Hạnh An qua đời tại Singapore sau ca phẫu thuật ghép tủy vào ngày 30/10. Gia đình quyết định hỏa táng và sau đó sẽ đưa tro cốt về Việt Nam.

Con gái đạo diễn Đỗ Đức Thành vừa qua đời ở tuổi 20, hé lộ dòng chữ cuối cùng

Con gái đạo diễn Đỗ Đức Thành vừa qua đời ở tuổi 20, hé lộ dòng chữ cuối cùng

Sau thời gian kiên cường chống chọi với bệnh hiểm nghèo, Hạnh An - con gái đạo diễn Đỗ Đức Thành đã qua đời vào sáng nay.

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