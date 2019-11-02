Nghệ sĩ Chiều Xuân, Huy Tuấn, Thúy Hạnh, Việt Anh... đã gửi lời chia buồn đến đạo diễn Đỗ Đức Thành và gia đình trước nỗi đau mất người thân.
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Sau 2 năm chống chọi với căn bệnh ung thư máu, sáng nay (2/11), Hạnh An - con gái đạo diễn Đỗ Đức Thành đã qua đời ở tuổi 20.
Trên trang cá nhân, đạo diễn phim Những ngọn nến trong đêm viết dòng tâm sự xúc động tiễn biệt con gái về cõi vĩnh hằng.
Đạo diễn Đỗ Đức Thành đau lòng viết: "Vì con là một thiên thần nên con chỉ ở với cha, mẹ 20 năm thôi. Sáng nay đến lúc con phải trở lại thiên đường. Nơi con không còn nỗi đau nào hành hạ con. Nơi đó tĩnh lặng, bình an nghe con cất tiếng hát. Nơi đó tháng ngày sẽ không đi, không đến, không vui, buồn, họa, phúc mà chỉ có an yên. Con nói "không ai được khóc, con sẽ ok". Ừ, cha mẹ sẽ cố gắng mỉm cười với con, nếu khó quá, cho cha mẹ khóc 1 tý nhé. Để cho cái gọi là nước mắt muốn rơi bao nhiêu thì rơi. Tạm biệt con yêu Anna, thiên thần của bố, mẹ và các em. Trân trọng cảm ơn mọi người đã yêu thương Anna và đã giúp sức cho 2 cha con chúng tôi".
Dưới bài viết, mọi người để lại bình luận chia buồn với đạo diễn Đỗ Đức Thành và gia quyến. Nhạc sĩ Huy Tuấn, Chiều Xuân, Hồng Đăng, Việt Anh... cùng loạt sao Việt vào thành kính phân ưu và động viên đồng nghiệp bớt đau buồn.
Được biết, Hạnh An qua đời tại Singapore sau ca phẫu thuật ghép tủy vào ngày 30/10. Gia đình quyết định hỏa táng và sau đó sẽ đưa tro cốt về Việt Nam.