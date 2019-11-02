Sau thời gian kiên cường chống chọi với bệnh hiểm nghèo, Hạnh An - con gái đạo diễn Đỗ Đức Thành đã qua đời vào sáng nay.

Theo thông tin ban đầu, con gái đạo diễn Đỗ Đức Thành - Hạnh An đã qua đời vào sáng nay (2/11) tại Singapore. Gia đình nam nghệ sĩ quyết định hỏa táng cho cô tại đây, sau đó đưa tro cốt về quê nhà.

Trên trang cá nhân của mình, nam đạo diễn phim Những ngọn nến trong đêm đã đổi avatar sang hình bầu trời xanh để tiễn biệt con gái.

Đạo diễn Đỗ Đức Thành là người hiến tủy cho con gái - Ảnh: FB

Suốt 2 năm điều trị bệnh cho con, nam đạo diễn phải xoay sở số tiền lên đến 30 tỷ đồng - Ảnh: FB

Hạnh An phát hiện mắc bệnh ung thư máu cách đây 2 năm. Suốt hành trình trị bệnh, đạo diễn Đỗ Đức Thành luôn sát cánh bên con gái.

Trước ngày Hạnh An mất, anh chia sẻ hình ảnh và dòng chữ cuối cùng của con gái trước khi hôn mê. Trong cơn thập tử nhất sinh, Hạnh An vẫn mạnh mẽ chiến đấu và động viên những người thân: "11h00 ngày 30/10 con ghép tủy 3, 4 tiếng sau con không thở được, buộc phải chuyển vào phòng chăm sóc tích cực. Bác sĩ nói con bị viêm phổi và giảm chức năng thận. Con vẫn mê man, phù và phải thở máy và lọc thận. Trước lúc mê đi, con ra hiệu không ai được khóc, con sẽ ổn. Con còn lo, viết chữ ĐẮT hỏi bố".

Trong vòng 1 tháng qua, con gái đạo diễn Đỗ Đức Thành đã trải qua hai ca ghép tủy, gần nhất vào ngày 30/10 - Ảnh: FB

Dòng chữ cuối cùng Hạnh An để lại trước khi rời cõi tạm - Ảnh: FB

Hiện đông đảo cư dân mạng, bạn bè, đồng nghiệp đã gửi lời chia buồn đến đạo diễn Đỗ Đức Thành, mong anh và gia đình vững vàng trước cú sốc lớn.

Con gái đạo diễn Đỗ Đức Thành ghép tủy lần 2 để chữa ung thư máu Đạo diễn "Những ngọn nến trong đêm" chia sẻ anh và con gái Hạnh An đã cùng cạo tóc trước khi ca ghép tủy quan trọng diễn ra.

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