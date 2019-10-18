Mới đây, trên trang cá nhân, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng bất ngờ chia sẻ về mối tình đầu của mình. Dù người con gái ấy đã mất cách đây 35 năm nhưng anh vẫn chưa bao giờ quên.

Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng là một trong những cái tên đình đám nhất của làng nhạc Việt. Sở hữu sự nghiệp thành công, nhưng ở tuổi U50 "ông hoàng nhạc Việt" vẫn đi về lẻ bóng.

Hôm nay nhận được một tin nhắn rất đặc biệt từ người em thứ 4 của người yêu xưa! Trong những lần báo chí hay truyền hình phỏng vấn về mối tình đầu của mình, Hưng có hay nói về một người con gái tên Ngọc Lan đã qua đời.

Ngay cả khi quay MV Nha Trang ngày về, lúc đạo diễn Đinh Hà Uyên Thư kêu viết đại một cái tên nào đó lên bia mộ thì tôi quyết ngay không suy nghĩ: Hoàng Ngọc Lan...

Đàm Vĩnh Hưng xúc động nhớ lại chuyện xưa khi đọc tin nhắn người thân của mối tình đầu gửi - Ảnh: FB

Ngày đó tui lớp 8 và cô bé kia lớp 6! Gặp nhau trong khi cùng tham gia sinh hoạt hè với một đám trẻ con.

Đến giờ này cũng không hiểu vì sao phía bên xóm của Lan lại sinh hoạt chung với tổ dân phố của bọn tôi. Vì cả 2 khu đều cách nhau khá xa, chỉ có chung phường!

Thuở đó, tôi thường đi lãnh gạo nhà nước cấp cho cả nhà ngoại. Nơi lãnh gạo cách nhà Lan vào căn. Gạo lãnh xong chất lên yên sau và sườn ngang xe đạp rồi đẩy bộ từ trường Ngô Quyền về tận cây xăng đôi.

Lần đầu gặp là thích liền luôn. Tôi hay đi cùng với thằng Phương trong xóm. Còn Lan đi chung với cô bé tên Hồng. Tui thích Lan, nên Hồng được ghép đôi với Phương. Tự nhiên cả 2 đứa cũng thích nhau luôn. Tôi thích Lan lắm. Lần nào được ông bà giao đi mua đồ cũng về trễ, vì tôi phải lạng qua lạng lại hẻm nhà cô ấy 80 lần để xem Lan có bế em ra đầu hẻm chơi không. Vậy thôi đó.

Thích Lan lắm! Tui hay xung phong giành những việc được ông bà ngoại giao đi mua cái này cái kia bằng xe đạp, lần nào tui cũng về trễ! Chỉ vì cái tội lạng qua lạng lại hẻm nha Lan 80 lần để xem Lan có bế em ra đầu hẻm chơi hay không! Vậy thôi đó!

Tui học buổi sáng! Lan học chiều! Thế là tui lãnh hết nhiệm vụ vệ sinh trường lớp, nhặt rác... trở thành học sinh chăm quét trường nhất để ngày nào cũng được nhìn thấy Ngọc Lan. Lớp của Lan học là tầng cao nhất của trường! Sân thượng! Trên đó chỉ có 2 phòng. Buổi sáng là 2 lớp của 8A1 và 8A2 học. Chỉ toàn là con gái! Thế là chiều nào tui cũng leo lên tận trên đó giả vờ quét và ghi sỉ số học sinh được lớp trưởng ghi trên góc bảng để báo cáo.

Tui cố tình quét và đi ngang qua lại chỉ để được nhìn thấy Ngọc Lan thôi và chắc chắn Ngọc Lan cũng sẽ thấy tui. Ít lâu sau tôi nghe tin Lan bị đắm tàu mất xác, cùng với người em kế tên Lê và dì thứ 5 của Lan. Vậy mà 35 năm rồi...", Đàm Vĩnh Hưng nhớ lại.

Ở tuổi 48, Mr Đàm vẫn miệt mài chạy show và chăm lo cho các con nuôi - Ảnh: FB

Dù chưa một lần hôn nhưng tình yêu ngây ngô của tuổi mới lớn vẫn khắc sâu trong lòng "ông hoàng nhạc Việt" cho đến hiện tại: "Mối tình đầu của tui kỳ vậy đó! Chưa 1 lần nào dám hôn (trẻ con mà). Chỉ có vài lần nắm tay vì lúc đó sinh hoạt hè và hát mở đầu cho những buổi sinh hoạt bằng ca khúc "vòng tròn có 1 cái tâm...." và được mấy đứa cùng xóm đẩy lại gần để ghép đôi. Ôi ngày ấy đâu rồi...".

Bài viết nhận được sự quan tâm của đông đảo cư dân mạng - Ảnh: FB

Dòng chia sẻ của nam ca sĩ khiến nhiều người vô cùng xúc động. Nhạc sĩ Châu Đăng Khoa còn khuyên anh nên làm riêng một MV về mối tình đầu.