Đàm Vĩnh Hưng kể chuyện mẹ cãi gia đình đi làm vợ lẽ, chưa một lần mặc áo cưới

Theo chia sẻ, mẹ Đàm Vĩnh Hưng khi ấy đang theo học ngành y, hứa hẹn một tương lai tươi sáng. Tuy nhiên, cuộc đời bà đã sang một ngã rẽ khác khi gặp và yêu ba ruột Mr. Đàm: "Thế rồi định mệnh đã khiến cô gặp gỡ người đàn ông hào hoa đó và tình yêu cũng xuất hiện và lớn dần theo những cuộc hò hẹn của 2 người...

Trên trang cá nhân, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng vừa chia sẻ loạt ảnh đáng yêu ngày thơ bé. Đáng chú ý, "ông hoàng nhạc Việt" còn đăng tải status dài kể về mẹ ruột - bà Trần Thị Thọ.

Khi đó, tình yêu quá lớn khiến mẹ Đàm Vĩnh Hưng chấp nhận tất cả, mặc kệ những lời khuyên ngăn, cấm cản của gia đình để làm vợ lẽ và sinh con cho người đàn ông này.

Tình cảm đã bắt đầu ngấm sâu vào từng mạch máu thì cũng là lúc cô biết được chàng cảnh sát lãng mạn phong lưu kia đã có gia đình!".

"Bất chấp sự cấm cản của gia đình và một tương lai rộng mở với ngành nghề y sỹ danh giá mà cô đang theo đuổi... Cô đã nhẹ nhàng đặt tất cả xuống dưới gầm chiếc giường ngủ hạnh phúc của cô và người đàn ông đó!

Cô mạnh dạn nhận lời làm vợ kế khi biết được một sự thật 'vợ anh không thể có con'.

Rồi thời gian vẫn đi... chưa bao giờ có một phút nào rảnh rỗi để dừng lại nhìn xem cô gái ấy hạnh phúc như thế nào... Và một thiên thần nhỏ đã kịp hiện diện để làm nhân chứng cho cuộc 'hôn nhân' đó mặc dù cô chưa một lần được mặc chiếc áo cưới của mình, điều mà người con gái nào cũng có thể làm được một cách bình thường và hiển nhiên...".

Cách đây không lâu, anh đích thân đưa mẹ ra nước ngoài chữa bệnh - Ảnh: FB

Ở tuổi 23, mẹ Đàm Vĩnh Hưng đã chào đón con trai đầu lòng Huỳnh Minh Hưng - tên thật của Đàm Vĩnh Hưng.

"Huỳnh Minh Hưng là tên của đứa trẻ mà cô cùng chồng đã đặt và chờ đợi từng ngày. Vâng tôi - Huỳnh Minh Hưng - Đàm Vĩnh Hưng đã bắt đầu có mặt trên đời này là như thế đấy! Rạng sáng ngày rằm Trung Thu năm Tân Hợi tức ngày 2-10-1971", anh viết.

Nam ca sĩ chia sẻ ảnh kỷ niệm khi còn bé - Ảnh: FB

Tuổi thơ của anh phải chịu cảnh cơ cực, gia đình ly tán - Ảnh: FB

Cuối năm 2016, Đàm Vĩnh Hưng gây sốt cộng đồng mạng khi livestream chia sẻ nỗi khổ phải gồng lưng trả nợ cho mẹ nhiều năm qua với số tiền "khủng" lên tới 20 tỷ đồng. Sau vụ việc, anh và mẹ đã hàn gắn mối quan hệ. Bà cũng xuất hiện ở một số sự kiện để ủng hộ con trai. Thời gian gần đây, nam ca sĩ đã đưa mẹ ruột sang nước ngoài chữa bệnh, tận tình chăm sóc bà để làm tròn chữ hiếu.