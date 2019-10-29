Bố Diệu Hương 'Hoa hồng trên ngực trái' đột ngột qua đời, sao Việt gửi lời chia buồn

Hậu trường 29/10/2019 11:23

Rất đông bạn bè, đồng nghiệp và người hâm mộ đã gửi lời chia buồn đến diễn viên Diệu Hương và gia quyến.

Trên trang cá nhân, diễn viên Diệu Hương vừa thay đổi ảnh đại diện bên gia đình kèm chú thích: "Trời bỗng nhiên đổ mưa to thế bố nhỉ!". Ngay lập tức bài viết của mỹ nhân phim "Hoa hồng trên ngực trái" nhận được rất nhiều bình luận quan tâm của bạn bè và người hâm mộ. Một người quen của nữ diễn viên tiết lộ: "Các bạn ơi bố Hương bị mất ngày 27/10 rồi đấy các bạn ạ".

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Diệu Hương thay đổi ảnh đại diện tưởng nhớ người bố vừa qua đời - Ảnh: FB

Ngay lập tức, nhiều người đã gửi lời chia buồn đến Diệu Hương cùng gia đình. Diễn viên Hồng Diễm, ca sĩ Hương Tràm... cũng nhanh chóng vào động viên đồng nghiệp trước nỗi đau mất người thân.

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Hương Tràm, Hồng Diễm... và rất đông người hâm mộ gửi lời chia buồn sâu sắc đến Diệu Hương cùng gia đình - Ảnh: FB

Sinh năm 1985, Diệu Hương là gương mặt quen thuộc với khán giả truyền hình. Cô từng tạo được tiếng vang khi hóa thân vào vai Bảo Khánh trong phim "Bánh đúc có xương". Thế nhưng sau khi phim đóng máy, cô quyết định "ẩn mình" chuyên tâm chăm lo cho gia đình.

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5 năm 'ở ẩn', nữ diễn viên trở lại và lấy được tình cảm của mọi người với vai San trong phim 'Hoa hồng trên ngực trái' - Ảnh: Internet

Sau thời gian vắng bóng, Diệu Hương tái xuất một cách đầy ấn tượng với vai San trong "Hoa hồng trên ngực trái". Với sức hút hiện tại của phim, nhiều người cho rằng đây có thể là vai diễn đưa tên tuổi của Diệu Hương lên một tầm cao mới.

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