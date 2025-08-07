Lâm Đồng: Làm rõ vụ bác dâu túm chân ném cháu bé 16 tháng tuổi xuống nền bê tông

Bà Ng bực tức về việc vừa bán hàng vừa phải trông cháu. Khi cháu quấy khóc, bà Ng dùng tay cầm vào cổ chân bên trái của cháu Th nhấc bổng khỏi ghế nhựa rồi ném xuống nền bê tông.

Theo thông tin trên báo Thanh Niên, ngày 6/8, ông Lê Xuân Thuận, Chủ tịch UBND xã Trường Xuân, Lâm Đồng (thuộc H.Đắk Song, Đắk Nông cũ), cho biết Phòng Văn hóa và Công an xã đang xác minh, làm rõ vụ việc bạo hành trẻ em xảy ra trên địa bàn.

Hình ảnh bạo hành trẻ em. Ảnh: Báo Thanh Niên.

Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện một số clip phản ánh một phụ nữ nắm chân một em bé kéo khỏi chiếc ghế nhựa rồi ném xuống nền xi măng, khiến cộng đồng mạng phẫn nộ.

Theo thông tin báo Lao Động, kết quả xác minh bước đầu cho thấy, vào khoảng 18h ngày 5/8, Trần Thị Ng (33 tuổi, trú thôn Thuận Bắc, xã Thuận Hạnh, tỉnh Lâm Đồng) đang làm việc cho một cây xăng tại bon N'jang Bơ.

Bà Ng bực tức về việc vừa bán hàng vừa phải trông cháu. Khi cháu quấy khóc, bà Ng dùng tay cầm vào cổ chân bên trái của cháu Th nhấc bổng khỏi ghế nhựa rồi ném xuống nền bê tông.

Bà Trần Thị Ng là bác dâu của nạn nhân. Ảnh: Báo Thanh Niên.

Qua xác minh của cơ quan công an, cháu Th không có cha, mẹ cháu là chị Ninh Thị Th (33 tuổi, trú tại Thuận Bắc, xã Thuận Hạnh) làm việc tại TP Hồ Chí Minh. Cháu Th được gửi cho vợ chồng của Trần Thị Ng trông coi, chăm sóc từ đầu tháng 4.2025 đến nay.

Ông Thuận cho biết thêm, sau khi vụ việc bạo hành trẻ em xảy ra, dì ruột của bé đã đưa bé đi khám tại Bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên (Đắk Lắk). Qua kiểm tra, phát hiện hai bên gò má bị bầm tím, chưa phát hiện thêm dấu vết khác.

Vụ bạo hành trẻ em đang được các cơ quan chức năng địa phương xác minh, làm rõ và xử lý theo quy định.

