Lâm Đồng: Làm rõ vụ bác dâu túm chân ném cháu bé 16 tháng tuổi xuống nền bê tông

Đời sống 07/08/2025 08:54

Bà Ng bực tức về việc vừa bán hàng vừa phải trông cháu. Khi cháu quấy khóc, bà Ng dùng tay cầm vào cổ chân bên trái của cháu Th nhấc bổng khỏi ghế nhựa rồi ném xuống nền bê tông.

Theo thông tin trên báo Thanh Niên, ngày 6/8, ông Lê Xuân Thuận, Chủ tịch UBND xã Trường Xuân, Lâm Đồng (thuộc H.Đắk Song, Đắk Nông cũ), cho biết Phòng Văn hóa và Công an xã đang xác minh, làm rõ vụ việc bạo hành trẻ em xảy ra trên địa bàn.

Lâm Đồng: Làm rõ vụ bác dâu túm chân ném cháu bé 16 tháng tuổi xuống nền bê tông - Ảnh 1
Hình ảnh bạo hành trẻ em. Ảnh: Báo Thanh Niên. 

Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện một số clip phản ánh một phụ nữ nắm chân một em bé kéo khỏi chiếc ghế nhựa rồi ném xuống nền xi măng, khiến cộng đồng mạng phẫn nộ.

Theo thông tin báo Lao Động, kết quả xác minh bước đầu cho thấy, vào khoảng 18h ngày 5/8, Trần Thị Ng (33 tuổi, trú thôn Thuận Bắc, xã Thuận Hạnh, tỉnh Lâm Đồng) đang làm việc cho một cây xăng tại bon N'jang Bơ.

Bà Ng bực tức về việc vừa bán hàng vừa phải trông cháu. Khi cháu quấy khóc, bà Ng dùng tay cầm vào cổ chân bên trái của cháu Th nhấc bổng khỏi ghế nhựa rồi ném xuống nền bê tông.

Lâm Đồng: Làm rõ vụ bác dâu túm chân ném cháu bé 16 tháng tuổi xuống nền bê tông - Ảnh 2
Bà Trần Thị Ng là bác dâu của nạn nhân. Ảnh: Báo Thanh Niên. 

Qua xác minh của cơ quan công an, cháu Th không có cha, mẹ cháu là chị Ninh Thị Th (33 tuổi, trú tại Thuận Bắc, xã Thuận Hạnh) làm việc tại TP Hồ Chí Minh. Cháu Th được gửi cho vợ chồng của Trần Thị Ng trông coi, chăm sóc từ đầu tháng 4.2025 đến nay.

Ông Thuận cho biết thêm, sau khi vụ việc bạo hành trẻ em xảy ra, dì ruột của bé đã đưa bé đi khám tại Bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên (Đắk Lắk). Qua kiểm tra, phát hiện hai bên gò má bị bầm tím, chưa phát hiện thêm dấu vết khác.

Vụ bạo hành trẻ em đang được các cơ quan chức năng địa phương xác minh, làm rõ và xử lý theo quy định.

Xót xa bé trai 1 tuổi bị bảo mẫu bạo hành ở Quảng Ngãi gây chấn thương sọ não đã tử vong

Xót xa bé trai 1 tuổi bị bảo mẫu bạo hành ở Quảng Ngãi gây chấn thương sọ não đã tử vong

Sau 21 ngày giành giật sự sống, bé trai 1 tuổi bị bảo mẫu bạo hành đã trút hơi thở cuối cùng. Phép màu đã không xảy ra...

Xem thêm
Từ khóa:   bạo hành trẻ em tin mới tin đời sống

TIN MỚI NHẤT

Quảng Ngãi: Phát hiện cơ sở giết mổ heo trái phép, sơ chế thịt không rõ nguồn gốc, mất vệ sinh

Quảng Ngãi: Phát hiện cơ sở giết mổ heo trái phép, sơ chế thịt không rõ nguồn gốc, mất vệ sinh

Đời sống 35 phút trước
Danh tính bất ngờ của nam thanh niên giả danh công an vào sân bay Đà Nẵng

Danh tính bất ngờ của nam thanh niên giả danh công an vào sân bay Đà Nẵng

Đời sống 54 phút trước
Công an vào cuộc vụ thiếu nữ 14 tuổi bị đánh hội đồng không thương tiếc

Công an vào cuộc vụ thiếu nữ 14 tuổi bị đánh hội đồng không thương tiếc

Đời sống 1 giờ 0 phút trước
Hỗ trợ đưa người phụ nữ mang thai 7 tháng bị tai nạn giao thông đi cấp cứu

Hỗ trợ đưa người phụ nữ mang thai 7 tháng bị tai nạn giao thông đi cấp cứu

Đời sống 1 giờ 4 phút trước
Hà Nội: Người đàn ông bị tổn thương nghiêm trọng vùng kín do nổ bình ga mini trong bữa lẩu cùng người thân

Hà Nội: Người đàn ông bị tổn thương nghiêm trọng vùng kín do nổ bình ga mini trong bữa lẩu cùng người thân

Sức khỏe 1 giờ 23 phút trước
Lệ Quyên đưa luật sư vào cuộc vụ Lâm Bảo Châu bị tung tin đồn lừa tình, lừa mất biệt thự trăm tỷ

Lệ Quyên đưa luật sư vào cuộc vụ Lâm Bảo Châu bị tung tin đồn lừa tình, lừa mất biệt thự trăm tỷ

Hậu trường 1 giờ 48 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 7/8/2025: Trong nước đứng yên nhưng người mua tiếp tục bị lỗ ngay 2,5 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 7/8/2025: Trong nước đứng yên nhưng người mua tiếp tục bị lỗ ngay 2,5 triệu đồng

Đời sống 2 giờ 14 phút trước
3 con giáp xua hết nhọc nhằn, tiền bạc công danh thi nhau phất, thảnh thơi hưởng lộc sau ngày 7/8/2025

3 con giáp xua hết nhọc nhằn, tiền bạc công danh thi nhau phất, thảnh thơi hưởng lộc sau ngày 7/8/2025

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 18 phút trước
Va chạm xe tải trên đường đi làm, nữ công nhân ở TP.HCM tử vong thương tâm

Va chạm xe tải trên đường đi làm, nữ công nhân ở TP.HCM tử vong thương tâm

Đời sống 2 giờ 30 phút trước
Trong vòng 3 ngày liên tiếp 7, 8, 9/8/2025, 3 con giáp bắc thang đến thành công, chạm tay vào may mắn, âm thanh giàu có vang vọng, tiền tài đổ về túi

Trong vòng 3 ngày liên tiếp 7, 8, 9/8/2025, 3 con giáp bắc thang đến thành công, chạm tay vào may mắn, âm thanh giàu có vang vọng, tiền tài đổ về túi

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 48 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Rùng mình khoảnh khắc lũ quét nhấn chìm một ngôi làng khiến 50 người mất tích

Rùng mình khoảnh khắc lũ quét nhấn chìm một ngôi làng khiến 50 người mất tích

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 7/8/2025, 3 con giáp Thần Tài chiếu mệnh rực rỡ, hứng trọn 'tinh hoa đất trời', sự nghiệp vượng phát, vận trình thăng hoa rực rỡ

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 7/8/2025, 3 con giáp Thần Tài chiếu mệnh rực rỡ, hứng trọn 'tinh hoa đất trời', sự nghiệp vượng phát, vận trình thăng hoa rực rỡ

Người mẹ tử vong trên đường đi thăm con trai trở về, người thân khóc ngất khi đến hiện trường

Người mẹ tử vong trên đường đi thăm con trai trở về, người thân khóc ngất khi đến hiện trường

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Hoàn cảnh bé trai 16 tháng tuổi bị bác dâu ném xuống đất: Không có bố, mẹ đi làm ăn xa

Hoàn cảnh bé trai 16 tháng tuổi bị bác dâu ném xuống đất: Không có bố, mẹ đi làm ăn xa

Quảng Ngãi: Phát hiện cơ sở giết mổ heo trái phép, sơ chế thịt không rõ nguồn gốc, mất vệ sinh

Quảng Ngãi: Phát hiện cơ sở giết mổ heo trái phép, sơ chế thịt không rõ nguồn gốc, mất vệ sinh

Danh tính bất ngờ của nam thanh niên giả danh công an vào sân bay Đà Nẵng

Danh tính bất ngờ của nam thanh niên giả danh công an vào sân bay Đà Nẵng

Công an vào cuộc vụ thiếu nữ 14 tuổi bị đánh hội đồng không thương tiếc

Công an vào cuộc vụ thiếu nữ 14 tuổi bị đánh hội đồng không thương tiếc

Hỗ trợ đưa người phụ nữ mang thai 7 tháng bị tai nạn giao thông đi cấp cứu

Hỗ trợ đưa người phụ nữ mang thai 7 tháng bị tai nạn giao thông đi cấp cứu

Giá vàng hôm nay, ngày 7/8/2025: Trong nước đứng yên nhưng người mua tiếp tục bị lỗ ngay 2,5 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 7/8/2025: Trong nước đứng yên nhưng người mua tiếp tục bị lỗ ngay 2,5 triệu đồng