Nhiều nghệ sĩ cũng như người hâm mộ đang vô cùng bàng hoàng và thương tiếc trước sự ra đi đột ngột của NSƯT Chánh Tín.

Vào lúc rạng sáng ngày 4/1, NSƯT Chánh Tín đã qua đời tại nhà riêng, hưởng thọ 68 tuổi. Con gái của nam nghệ sĩ cho biết ông ra đi quá đột ngột nên không kịp nhắn nhủ điều gì với gia đình.

NSƯT Chánh Tín qua đời tại nhà riêng, hưởng thọ 68 tuổi - Ảnh: Internet

Được biết, khoảng vài tháng gần đây, sức khỏe của NSƯT Chánh Tín không được tốt. Cách đây vài ngày, nam nghệ sĩ còn mắc bệnh cảm cúm, không ăn uống được gì và sức khỏe có dấu hiệu yếu dần.

Sự ra đi đột ngột của nam tài tử điện ảnh vang bóng một thời khiến nhiều người bàng hoàng và tiếc thương.

Hiện tại, gia đình nghệ sĩ Chánh Tín đang đợi con trai ông từ Canada về nước để tiến hành các thủ tục tang lễ. Theo thông tin ban đầu, tang lễ sẽ được tổ chức tại nhà riêng (chung cư Belleza, đường Phạm Hữu Lầu, phường Phú Mỹ, quận 7, TP. Hồ Chí Minh). Sáng 8/1, linh cữu sẽ được đưa đi hỏa táng ở nghĩa trang Đa Phước.

Nguyễn Chánh Tín sinh năm 1952, ông là một diễn viên điện ảnh và sân khấu nổi tiếng. NSƯT Chánh Tín được khán giả yêu mến qua hàng loạt vai diễn trong các bộ phim như: “Ván bài lật ngửa”, “Tình đất Củ Chi”, “Con mèo nhung”, “Hạnh phúc ở quanh đây”, “Dòng máu anh hùng”… Bên cạnh đó, ông còn thử sức với vai trò người dẫn chương trình truyền hình cho gameshow “Rồng vàng” và kinh doanh hãng phim riêng.

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý, tác giả ca khúc 'Dáng đứng Bến Tre' qua đời ở tuổi 94 Nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý đã trút hơi thở cuối cùng tại nhà riêng sau thời gian chống chọi với nhiều căn bệnh tuổi già.

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