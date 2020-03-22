Sau khoảng thời gian úp mở về bạn trai, Hoa hậu H’Hen Niê bất ngờ tiết lộ kế hoạch kết hôn

Hậu trường 22/03/2020 16:22

Trên trang Instagram cá nhân, Hoa hậu H’Hen Niê thẳng thắn trả lời câu hỏi của người hâm mộ về chuyện kết hôn.

Khoảng thời gian showbiz Việt gần như đóng băng vì dịch Covid-19 hoành hành, lịch trình của Hoa hậu H’Hen Niê cũng không còn bận rộn như trước nên cô quyết định về quê thăm ba mẹ.

Mới đây, trên trang Instagram cá nhân, H’Hen Niê quyết định mở chuyên mục hỏi đáp để giao lưu với người hâm mộ. Nàng hậu cho biết vì công việc bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh nên cô có thể nghỉ ngơi nhiều hơn: “Từ việc làm bận bịu thèm ngủ mà giờ thời gian ngủ thoải mái đến nỗi rất thèm đi làm”. Tuy nhiên, theo một chiều hướng tích cực khác, H’Hen Niê cho rằng điều này giúp cô “sống chậm lại, nghỉ ngơi nhiều hơn và được bên gia đình”.

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H'Hen Niê vui vẻ tận hưởng thời gian bên gia đình - Ảnh: IG

Chia sẻ về chuyện tình cảm, khi được một cư dân mạng hỏi “Chị có người yêu chưa”, người đẹp đã hài hước chia sẻ tấm ảnh đầy buồn bã kèm chú thích: “Chị có nè! Người yêu chị mới tạm biệt chị để về thành phố. Dáng đứng buồn bã của chị”.

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Bức ảnh hài hước được nàng hậu chia sẻ - Ảnh: FB

Trước đó, Tuấn Khôi – bạn trai tin đồn của H’Hen Niê bị phát hiện check-in tại quê nhà của nàng hậu. Dù không chụp hình chung nhưng bức ảnh mà Tuấn Khôi chia sẻ trên trang cá nhân lại vô tình để lộ bóng dáng của H’Hen Niê. Nhiều người cho rằng Tuấn Khôi đã về Đắk Lắk thăm ba mẹ người yêu.

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Dân mạng tinh ý phát hiện H'Hen Niê xuất hiện trong bức ảnh của Tuấn Khôi - Ảnh: IG

Bên cạnh đó, nàng hậu còn tiết lộ khoảnh khắc người yêu cùng ngồi ăn cơm với gia đình cô: “Cũng ra mắt ‘sương sương’ rồi đó, kìa chân ảnh kìa”. Điều này cho thấy những đồn đoán của khán giả về bạn trai H’Hen Niê đều khá chính xác.

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Cô nàng khoe ảnh ăn cơm cùng người yêu - Ảnh: IG

Đặc biệt, khi người hâm mộ đặt câu hỏi: “Khi nào chị Hen lấy chồng?”, người đẹp đã khéo léo cho biết: “Khi kinh tế ổn định, gia đình ấm êm. Lúc đó sẽ cưới và hy vọng mình làm được”.

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Nàng hậu tiết lộ chuyện kết hôn - Ảnh: IG

Trước đó, H’Hen Niê từng chia sẻ bạn trai hiện tại chính là mối tình đầu của cô, anh hơn cô 3 tuổi và không phải là đại gia.

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Qua vài bức ảnh chia sẻ trên mạng xã hội, Tuấn Khôi - bạn trai tin đồn Hoa hậu H’Hen Niê đã chứng minh được mối quan hệ của cả hai đang rất tốt đẹp.

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