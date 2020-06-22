Phi Nhung khóc nghẹn nghĩ về phận mình mồ côi từ bé, không biết cha ở đâu, còn hay đã mất

Dòng tâm sự dài chất chứa nỗi niềm của ca sĩ Phi Nhung về người cha mà cô không biết mặt, không biết ông còn hay đã mất khiến mọi người xót xa.

Mới đây, ca sĩ Phi Nhung vừa đăng tải status dài chia sẻ về đấng sinh thành của mình. Cô kể về nỗi buồn khi mồ côi cha từ thuở bé. Mỗi ngày, nữ ca sĩ luôn cố gắng làm việc và không bao giờ than vãn về số phận mình.

Tuy nhiên sau khi nghe mọi người nhắc về Ngày của Cha, mọi nỗi niềm của cô suốt hơn 40 năm qua như vỡ òa. Cô khóc nức nở và thương xót cho phận mồ côi của chính mình.

Phi Nhung khóc như mưa khi nghĩ đến phận mình mồ côi cha từ thuở bé - Ảnh: Internet

Phi Nhung nghẹn ngào viết: "Phi Nhung sững người lại, đột nhiên hai hàng nước mắt cứ chảy không ngừng. Bao nhiêu tủi thân, uất nghẹn hơn 40 năm, một nửa đời người như tuôn ra thành những dòng lệ mồ côi.

Nhung chưa bao giờ dám nghĩ mình có cha, và cha đang ở đâu, chỉ sợ mình cứ tủi thân khóc hoài. Chỉ có dì ruột của Nhung biết cha mình là người Tây Ban Nha. Biết bao năm đã trôi qua, Nhung cũng không biết ông còn hay mất, hoặc ông có lúc nào nghĩ đến một giọt máu lưu lạc nơi phương xa hay không".

Cô tiếp tục bộc bạch: "Đến khi về đến nhà, Nhung vẫn không ngừng khóc, Nhung như khóc bù cho nửa đời người đã chôn kín những giọt nước mắt mồ côi. Nhung từng không dám nghĩ đến, thậm chí không thích ngày lễ của Cha bao năm qua...

Những giọt nước mắt ngày hôm nay buồn lắm nhưng cũng thanh thản lắm. Nhung nhẹ lòng và hiểu mình đã tha thứ cho cha, tha thứ cho số phận mồ côi cha mà mình nhận lấy từ lâu".

Cả cuộc đời, nữ ca sĩ không lấy chồng mà trở thành chỗ dựa cho hơn 20 người con nuôi - Ảnh: Internet

Mồ côi từ bé, hơn ai hết Phi Nhung hiểu được những mất mát và tổn thương khi thiếu hụt tình cảm của đấng sinh thành. Cuối bài viết, cô dành lời khuyên cho những ai còn cha, còn mẹ hãy biết trân trọng.

Phi Nhung khoe ảnh hiếm thưở thanh xuân, nhan sắc lai Tây xinh như nữ thần Đăng lại hình ảnh nhiều năm về trước, ca sĩ Phi Nhung được mọi người khen ngợi hết lời. Thời thanh xuân, cô sở hữu nét đẹp lai Tây quyến rũ.

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