Vừa hủy tiệc mừng 8 năm ngày cưới, Đoan Trang đã dẫn cả gia đình đi xét nghiệm Covid-19

Hậu trường 02/08/2020 09:41

Sau chuyến du lịch Đà Nẵng, gia đình ca sĩ Đoan Trang chủ động khai báo y tế, tự cách ly tại nhà và đi xét nghiệm Covid-19 tại cơ sở y tế.

Mới đây, trên trang Facebook cá nhân, nữ ca sĩ Đoan Trang vừa chia sẻ khoảnh khắc cùng ông xã ngoại quốc và con gái Sol đi xét nghiệm Covid-19 tại một cơ sở y tế ở TP. Hồ Chí Minh. Cô cho biết: “Nhà Sol đã được gọi lấy mẫu. Giờ chỉ chờ kết quả. Sol rất can đảm và dũng cảm”.

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Theo chia sẻ của Đoan Trang, gia đình cô đã cùng nhau đến cơ sở y tế để xét nghiệm Covid-19 và đang chờ kết quả – Ảnh: FB

Dưới bài đăng, cư dân mạng dành nhiều lời khen cho hành động ý thức bảo vệ sức khỏe cho bản thân và cộng đồng của gia đình Đoan Trang: “Chuẩn rồi chị ơi, khai báo y tế rồi để yên tâm hơn”, “Mạnh mẽ lắm Sol ơi”, “Cả nhà cô Trang cố giữ gìn sức khỏe, đi xét nghiệm là tốt yên tâm nha cô”, “Gia đình nào cũng như gia đình chị thì dịch bệnh không lây lan rồi”, “Chúc cả nhà bình an”…

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Một số bình luận của cư dân mạng - Ảnh: FB

Trước đó, gia đình Đoan Trang đã tự cách ly tại nhà, chủ động khai báo y tế theo đúng trình tự sau chuyến du lịch tại Đà Nẵng. Vì tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp, nữ ca sĩ và ông xã Johan Wicklund cũng quyết định hủy tiệc mừng kỷ niệm 8 năm ngày cưới tại Phú Quốc.

Trước Đoan Trang, Xuân Lan và vợ chồng diễn viên Lưu Đê Ly cũng đã đi xét nghiệm Covid-19. Trên trang cá nhân, siêu mẫu Xuân Lan khuyên mọi người: “Vì trách nhiệm bản thân, vì ý thức cộng đồng. Nếu thấy dấu hiệu lạ hay có nghi ngờ Covid-19, hãy đi xét nghiệm ngay để bảo vệ gia đình, người thân và xã hội nhé!”.

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Trước tin đồn né tránh việc khai báo y tế để trốn cách ly, nữ diễn viên “Người phán xử” - Lưu Đê Ly đã lên tiếng phủ nhận trên trang Facebook cá nhân.

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