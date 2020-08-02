Minh Tú chính thức có kết quả xét nghiệm Covid-19 lần 1 sau khi về nước

Siêu mẫu Minh Tú đã có kết quả xét nghiệm Covid-19 lần 1 sau khi về từ Indonesia khiến người hâm mộ phần nào nhẹ nhõm.

Theo thông tin được công bố từ Bộ Y tế, ca bệnh 559 và 560 được ghi nhận tại Trà Vinh đã được cách ly ngay sau khi nhập cảnh trên chuyến bay VJ2432 từ Indonesia về Cần Thơ ngày 29/7. Tuy nhiên, nhiều người hâm mộ tỏ ra lo lắng khi phát hiện đây cũng chính là chuyến bay chở siêu mẫu Minh Tú về Việt Nam sau 4 tháng mắc kẹt tại Bali (Indonesia).

Được biết, khi di chuyển từ Indonesia về Việt Nam, cả ở sân bay và khi trên máy bay, Minh Tú đều mặc đồ bảo hộ và đeo khẩu trang cẩn thận.

Dù đã mặc đồ bảo hộ kỹ càng trên chuyến bay về Việt Nam nhưng khán giả vẫn lo lắng cho Minh Tú – Ảnh: FB

Mới đây, trên trang Instagram cá nhân, Minh Tú vui mừng thông báo kết quả xét nghiệm Covid-19 lần 1 đến khán giả: “Kết quả xét nghiệm lần 1 - âm tính”. Trước thông tin này, người hâm mộ cuối cùng cũng được dịp thở phào nhẹ nhõm vì thần tượng không bị nhiễm bệnh.

Bài đăng của Minh Tú trên Instagram - Ảnh: FB

Hiện tại, Minh Tú vẫn đang nghiêm túc thực hiện việc cách ly tập trung tại Trà Vinh và được kiểm tra sức khỏe hằng ngày. Trên mạng xã hội, nữ siêu mẫu thường xuyên cập nhật hình ảnh trong khu cách ly đến người hâm mộ.

Minh Tú liên tục cập nhật hình ảnh trong khu cách ly - Ảnh: IG

Chia sẻ về quãng thời gian này, Minh Tú vui vẻ cho biết: “Mọi người trong khu cách ly rất vui vẻ, nhiệt tình nên tôi nghĩ mình sẽ có 14 ngày thoải mái. Phòng tôi có bốn người, quen nhau trước khi lên máy bay. Các chị em trạc tuổi nhau nên cởi mở, dễ nói chuyện. Chúng tôi chia lịch để làm vệ sinh, lấy cơm, đổ rác... Ai cũng có ý thức tập thể”.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/minh-tu-chinh-thuc-co-ket-qua-xet-nghiem-covid-19-lan-1-sau-khi-ve-nuoc-373982.html