Diva Hồng Nhung và 2 con chính thức được về nhà, lộ hình ảnh đầu tiên sau khi rời khu cách ly

Sau 14 ngày cách ly tập trung tại Quảng Ninh, diva Hồng Nhung và hai con Tôm - Tép đã có thể trở về nhà và bắt đầu cuộc sống thường nhật.

Cuối tháng 7 vừa qua, diva Hồng Nhung và 2 con song sinh đáp chuyến bay về Việt Nam. Sau đó, ba mẹ con nhà "cô Bống" được đưa đi cách ly tập trung tại doanh trại quân đội ở Quảng Ninh.

Cách đây ít giờ, ca sĩ Hồng Nhung cho biết đã kết thúc thời gian cách ly tập trung và được trở về nhà. Trên trang cá nhân, giọng ca "Em ơi Hà Nội phố" hào hứng viết: "Chúng con thích nghi với sự bình thường mới! Quê hương bằng sự tôn trọng kỷ cương! Tôm và Tép!".

Hồng Nhung cũng check-in hình ảnh của hai con tại sân bay Cát Bi. Trong ảnh, cặp song sinh Tôm và Tép diện trang phục bảo hộ kỹ lưỡng khi lên máy bay về nhà.

Hồng Nhung cập nhật hình ảnh đầu tiên của hai con sau khi hết cách ly - Ảnh: FB

Chia sẻ của bà mẹ đơn thân nhận được rất nhiều lời chúc mừng từ bạn bè đồng nghiệp. Dưới phần bình luận, ca sĩ Thanh Thảo, Bằng Kiều, Quang Dũng, Hà Kiều Anh, Quang Vinh... cùng đông đảo fan hâm mộ chia vui với ba mẹ con.

Trên trang cá nhân, nữ diva liên tục cập nhật cuộc sống trong thời gian cách ly tập trung - Ảnh: FB

Các con Hồng Nhung thích ứng rất tốt với cuộc sống tại khu cách ly. Bé Tôm còn phong '5 sao' cho nơi này - Ảnh: FB

Sau Tết, Hồng Nhung đưa các con sang Mỹ du lịch và dự định sẽ ở lại 2 tuần. Tuy nhiên sau đó dịch bùng phát mạnh, nữ diva và 2 con bị kẹt tại đây gần 6 tháng. Gia đình cô đáp chuyến bay từ Mỹ về nước vào ngày 29/7 vừa qua.

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