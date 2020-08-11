Khoe ảnh diện váy cưới đẹp lung linh, MC Minh Hà sắp 'lên xe hoa'?

Đăng tải bức ảnh diện váy cưới trắng tinh khôi, MC Minh Hà khiến cộng đồng mạng rộ đồn đoán cô sắp kết hôn.

MC Minh Hà là gương mặt quen thuộc của khán giả truyền hình. Ngoài vai trò người dẫn chương trình, cô còn được biết đến là một diễn viên. Chân dài họ Nguyễn ghi dấu ấn ở nhiều bộ phim lớn như: Lập trình cho trái tim, Hôn nhân trong ngõ hẹp, Lựa chọn cuối cùng...

Ngoài ra, lùm xùm về chuyện tình cảm của cô cũng từng tốn không ít giấy mực của truyền thông và thu hút sự chú ý của dân mạng. Sau khi chia tay diễn viên Chí Nhân, cuộc sống đời tư của Minh Hà nhận được sự quan tâm nhiều hơn.

Mới đây, Minh Hà vừa đăng tải lên trang cá nhân bức ảnh diện váy cưới trắng lung linh. Hình ảnh này ngay lập tức khiến dư luận dấy lên nghi án cô sắp "lên xe hoa" ở tuổi 33.

Minh Hà khoe ảnh diện váy cưới trắng tinh khôi - Ảnh: FB

Dưới bài viết, mọi người để lại nhiều bình luận tò mò về hình ảnh này. Không ít dân mạng cho rằng, Minh Hà đang ngầm báo tin vui kết hôn đến mọi người. Một fan viết: "Ngày mai trong đám xuân xanh ấy. Có kẻ theo chồng bỏ cuộc chơi. Lấy chồng hay sao cô?".

Không để mọi người phải tò mò suy đoán, Minh Hà lập tức phủ nhận chuyện kết hôn. Cụ thể khi một người quen háo hức chúc mừng, chân dài họ Nguyễn giải thích đây là ảnh chụp quảng cáo từ rất lâu.

Minh Hà xinh đẹp và thành công ở tuổi ngoài 30 - Ảnh: Internet

Tháng 4 vừa qua, Minh Hà bất ngờ lộ hình ảnh tình tứ bên người đàn ông lạ mặt tại sân bay. Dù có nhiều cử chỉ thân mật như ôm eo, hôn tạm biệt nhưng cô nàng vẫn phủ nhận có quan hệ tình cảm với người này. Nữ MC cho biết cả hai chỉ là bạn bè thông thường và ghé gần để nói chuyện chứ không có chuyện thân mật.

Đăng ảnh tình tứ bên ông xã, Thanh Thảo khoe có số hưởng lấy chồng giỏi nấu ăn lại khéo chăm con Doanh nhân Tom Han - chồng ca sĩ Thanh Thảo nổi tiếng là người đàn ông của gia đình. Anh thường xuyên vào bếp nấu nướng và rất thành thạo việc chăm sóc con gái phụ vợ.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/khoe-anh-dien-vay-cuoi-dep-lung-linh-mc-minh-ha-sap-len-xe-hoa-375607.html