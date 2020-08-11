Đăng ảnh tình tứ bên ông xã, Thanh Thảo khoe có số hưởng lấy chồng giỏi nấu ăn lại khéo chăm con

Doanh nhân Tom Han - chồng ca sĩ Thanh Thảo nổi tiếng là người đàn ông của gia đình. Anh thường xuyên vào bếp nấu nướng và rất thành thạo việc chăm sóc con gái phụ vợ.

Thanh Thảo là ca sĩ thần tượng được rất nhiều bạn trẻ thế hệ 8x, 9x yêu mến. Những năm gần đây, cô hoạt động chủ yếu ở thị trường âm nhạc hải ngoại. Dù vậy, cuộc sống của giọng ca "Búp bê con trai" vẫn được người hâm mộ quê nhà quan tâm.

Ở tuổi ngoài 40, ca sĩ Thanh Thảo đang có cuộc sống bình yên, êm ấm ở xứ sở cờ hoa. Hơn 5 năm định cư tại Mỹ, cô hài lòng khi xây dựng cho mình tổ ấm viên mãn bên ông xã Tom Han. Dù chưa làm đám cưới nhưng họ đã là vợ chồng hợp pháp và có chung một cô con gái đáng yêu. Trên trang cá nhân, Thanh Thảo thường xuyên cập nhật hình ảnh và những câu chuyện vui xoay quanh cuộc sống hôn nhân của mình.

Cuộc sống bình yên của nữ ca sĩ tại Mỹ bên gia đình - Ảnh: FB

Mới đây, Thanh Thảo khiến nhiều chị em ghen tỵ khi chia sẻ hình ảnh "tình bể bình" bên chồng Việt kiều. Cô còn khéo khoe được ông xã yêu chiều từ chuyện chăm con đến nấu ăn.

Nữ ca sĩ viết: "Lâu lâu để cái hình cho biết còn chơi chung.

P/s: Giờ mới phát hiện ra ngoài việc trông con giỏi thì bạn này còn nấu ăn rất ngon và trình bày đẹp không thua gì nhà hàng. Hèn chi đó giờ cứ chê mình không biết nấu ăn hoài. Coi như mình mất job".

Khoảnh khắc ngọt ngào được Thanh Thảo đăng công khai - Ảnh: FB

Không chỉ giỏi nấu ăn...

... chồng Thanh Thảo còn rất thích chơi với con gái - Ảnh: FB

Trước đó, Thanh Thảo từng chia sẻ chuyện được chồng ủng hộ trở lại với đam mê ca hát sau khi sinh con. Doanh nhân Tom Han sẵn sàng chăm sóc con gái khi vợ chạy show xa nhà nhiều ngày. Hơn thế, anh còn hết lòng yêu thương và chăm sóc bé Jacky Minh Trí - con trai nuôi của vợ như ruột thịt.

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