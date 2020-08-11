Hiền Thục công khai ảnh hiếm khi sinh con năm 21 tuổi, nhan sắc bà mẹ đơn thân ngày ấy gây choáng

Hậu trường 11/08/2020 10:46

Đây là lần hiếm hoi ca sĩ Hiền Thục công khai nhiều hình ảnh kỷ niệm bên con gái nhỏ. Thời điểm này, cô chỉ mới 21 tuổi và bắt đầu bước vào cuộc sống mẹ đơn thân.

Trên trang cá nhân, ca sĩ Hiền Thục gây chú ý khi đăng tải loạt ảnh bên con gái lúc còn nhỏ. Thời điểm này, giọng ca "Nhật ký của mẹ" chỉ mới 21 tuổi và vừa mới bước vào cuộc sống mẹ đơn thân.

Hiền Thục chia sẻ: "Hôm qua xem chiếu phim, có đoạn đứa bé nói với mẹ nó rằng: thực ra con đã chọn mẹ. Ở trên trời có nhiều đứa bé bay qua bay lại, nó muốn chọn mẹ làm mẹ, song không kịp. Vì con đã chọn mẹ trước rồi... Thật là một món quà tuyệt đẹp. Người mẹ, 21 tuổi".

ca si hien thuc
Nhan sắc Hiền Thục khi làm mẹ ở tuổi 21 - Ảnh: FB

ca si hien thuc 1ca si hien thuc 2

ca si hien thuc 3
So với hiện tại, nữ ca sĩ vẫn được nhận xét 'người đẹp không tuổi' của showbiz Việt - Ảnh: FB

Trong ảnh, Hiền Thục bế con gái vào lòng. Gương mặt rạng rỡ và nụ cười tươi của nữ ca sĩ chứng tỏ cô đang rất hạnh phúc.

Xem loạt ảnh mẹ đơn thân Hiền Thục năm 21 tuổi, dân mạng xúc động bày tỏ: "Em nghẹn ngào khi xem từng bức ảnh... chị trải qua một cuộc sống cơ cực và nghị lực vươn lên của chị để có được ngày hôm nay", "Bạn rất can đảm và nghị lực, một bà mẹ đơn thân tuyệt vời"...

Người hâm mộ cũng dành lời khen cho nhan sắc của cô thời trẻ: "Nét trẻ của mẹ Thục không thay đổi chút nào, vẻ đẹp làm nao lòng người. Đúng là món quà tuyệt vời từ Gia Bảo đã làm hào quang của mẹ Thục ngày càng rõ nét!", "Mẹ vẫn thế, vẫn xinh vẫn trẻ", "Nhớ mãi thời gian này, mi vất vả nhiều lắm. Thương lắm"...

ca si hien thuc 4
Mẹ con Hiền Thục xem nhau như người bạn, tri kỷ khiến công chúng ngưỡng mộ - Ảnh: FB

Hiền Thục là ca sĩ nhạc nhẹ nổi tiếng của làng nhạc Việt. Xinh đẹp và tài năng nhưng đường tình duyên của cô lại nhiều chông gai. Sau khi chia tay nhạc sĩ Tuấn Thăng, cô quyết định một mình nuôi con. Hiện con gái Hiền Thục đang du học ở nước ngoài. Những năm gần đây, nữ ca sĩ cũng gần như vắng bóng khỏi thị trường nhạc Việt.

Sỹ Luân vẫn bị hot girl thả thính, tán tỉnh dù đã có gia đình

Sỹ Luân vẫn bị hot girl thả thính, tán tỉnh dù đã có gia đình

Sỹ Luân tiết lộ, vợ rất hay ghen. Bà xã luôn "bắt" Sỹ Luân lên mạng khoe vợ đẹp, con ngoan, gia đình hạnh phúc để... "ngăn chặn" những hot girl, bóng hồng vây quanh anh.

Xem thêm
Từ khóa:   Hiền Thục con gái Hiền Thục nhan sắc Hiền Thục

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Qua đêm nay, 3 con giáp ơn trên ban phát LỘC VÀNG, tiền tiêu chẳng hết, sự nghiệp thăng cấp vùn vụt, của nả chất đầy kho

Qua đêm nay, 3 con giáp ơn trên ban phát LỘC VÀNG, tiền tiêu chẳng hết, sự nghiệp thăng cấp vùn vụt, của nả chất đầy kho

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026