Hiền Thục công khai ảnh hiếm khi sinh con năm 21 tuổi, nhan sắc bà mẹ đơn thân ngày ấy gây choáng

Hiền Thục chia sẻ: "Hôm qua xem chiếu phim, có đoạn đứa bé nói với mẹ nó rằng: thực ra con đã chọn mẹ. Ở trên trời có nhiều đứa bé bay qua bay lại, nó muốn chọn mẹ làm mẹ, song không kịp. Vì con đã chọn mẹ trước rồi... Thật là một món quà tuyệt đẹp. Người mẹ, 21 tuổi".

Trên trang cá nhân, ca sĩ Hiền Thục gây chú ý khi đăng tải loạt ảnh bên con gái lúc còn nhỏ. Thời điểm này, giọng ca "Nhật ký của mẹ" chỉ mới 21 tuổi và vừa mới bước vào cuộc sống mẹ đơn thân.

Trong ảnh, Hiền Thục bế con gái vào lòng. Gương mặt rạng rỡ và nụ cười tươi của nữ ca sĩ chứng tỏ cô đang rất hạnh phúc.

Xem loạt ảnh mẹ đơn thân Hiền Thục năm 21 tuổi, dân mạng xúc động bày tỏ: "Em nghẹn ngào khi xem từng bức ảnh... chị trải qua một cuộc sống cơ cực và nghị lực vươn lên của chị để có được ngày hôm nay", "Bạn rất can đảm và nghị lực, một bà mẹ đơn thân tuyệt vời"...

Người hâm mộ cũng dành lời khen cho nhan sắc của cô thời trẻ: "Nét trẻ của mẹ Thục không thay đổi chút nào, vẻ đẹp làm nao lòng người. Đúng là món quà tuyệt vời từ Gia Bảo đã làm hào quang của mẹ Thục ngày càng rõ nét!", "Mẹ vẫn thế, vẫn xinh vẫn trẻ", "Nhớ mãi thời gian này, mi vất vả nhiều lắm. Thương lắm"...

Mẹ con Hiền Thục xem nhau như người bạn, tri kỷ khiến công chúng ngưỡng mộ - Ảnh: FB

Hiền Thục là ca sĩ nhạc nhẹ nổi tiếng của làng nhạc Việt. Xinh đẹp và tài năng nhưng đường tình duyên của cô lại nhiều chông gai. Sau khi chia tay nhạc sĩ Tuấn Thăng, cô quyết định một mình nuôi con. Hiện con gái Hiền Thục đang du học ở nước ngoài. Những năm gần đây, nữ ca sĩ cũng gần như vắng bóng khỏi thị trường nhạc Việt.