Cách đây vài ngày, Ốc Thanh Vân cùng ông xã Trí Rùa đã rủ nhau trốn các con để đi du lịch hâm nóng tình cảm tại Phú Quốc. Qua loạt khoảnh khắc được chia sẻ trên mạng xã hội, cặp đôi khiến nhiều người ngưỡng mộ vì dành cho nhau những cử chỉ vô cùng ngọt ngào, lãng mạn.

Vợ chồng Ốc Thanh Vân trốn con đi du lịch - Ảnh: FB

Mới đây, trên trang Facebook cá nhân, MC Ốc Thanh Vân lại tiếp tục thu hút sự chú ý của cư dân mạng khi đăng tải hình ảnh tập yoga kèm dòng trạng thái: “5g30 sáng, khi trời còn tối đen, khi Trí rùa còn ngáy thì mình đã dậy và làm đủ thứ. Tập rồi quay clip cho sản phẩm Ốc mama nữa. Ôi cảm giác ngủ đủ, ngủ sâu và dậy sớm nó sung sướng! Ở nhà cũng dậy 6 giờ mỗi ngày nhưng toàn sấp mặt”.