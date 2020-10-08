Diện bikini tập yoga, Ốc Thanh Vân phô diễn body nóng bỏng với loạt tư thế cực độc

Hậu trường 08/10/2020 10:29

Loạt khoảnh khắc tập yoga của “bà mẹ 3 con” Ốc Thanh Vân trên trang Facebook cá nhân đang khiến cư dân mạng thích thú.

Cách đây vài ngày, Ốc Thanh Vân cùng ông xã Trí Rùa đã rủ nhau trốn các con để đi du lịch hâm nóng tình cảm tại Phú Quốc. Qua loạt khoảnh khắc được chia sẻ trên mạng xã hội, cặp đôi khiến nhiều người ngưỡng mộ vì dành cho nhau những cử chỉ vô cùng ngọt ngào, lãng mạn.

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Vợ chồng Ốc Thanh Vân trốn con đi du lịch - Ảnh: FB

Mới đây, trên trang Facebook cá nhân, MC Ốc Thanh Vân lại tiếp tục thu hút sự chú ý của cư dân mạng khi đăng tải hình ảnh tập yoga kèm dòng trạng thái: “5g30 sáng, khi trời còn tối đen, khi Trí rùa còn ngáy thì mình đã dậy và làm đủ thứ. Tập rồi quay clip cho sản phẩm Ốc mama nữa. Ôi cảm giác ngủ đủ, ngủ sâu và dậy sớm nó sung sướng! Ở nhà cũng dậy 6 giờ mỗi ngày nhưng toàn sấp mặt”.

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Trong chuyến du lịch hâm nóng tình cảm, Ốc Thanh Vân vẫn không quên tập yoga rèn luyện sức khỏe – Ảnh: FB

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Không cần thảm tập chuyên dụng, nữ MC lấy ghế sofa làm vật dụng hỗ trợ - Ảnh: FB

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Những tư thế cực đỉnh được cô thực hiện một cách nhẹ nhàng khiến nhiều người trầm trồ - Ảnh: FB

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Vóc dáng cực nuột của nữ MC - Ảnh: FB

Qua hình ảnh được chia sẻ, bà xã Trí Rùa diện bikini 2 mảnh khoe vóc dáng nóng bỏng cùng loạt động tác yoga cực điêu luyện. Dù đã là mẹ 3 con nhưng nhờ chăm chỉ tập luyện thể thao mà Ốc Thanh Vân vẫn giữ được vóc dáng nuột nà, săn chắc.

Dưới bài đăng, cư dân mạng dành nhiều lời khen cho Ốc Thanh Vân: “Sofa khó vậy mà chị cũng làm được, cao thủ quá chị ơi”, “Đẹp phát mê luôn Ốc”, “Đẹp quá và dẻo quá Vân ơi”, “Đẹp mà không thốt lên lời luôn Ốc”, “Sao mà dẻo quá xá luôn bà Ốc, hèn gì nhìn trẻ măng”, “Chị yêu của em đúng là thiên thần ạ”…

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