Ốc Thanh Vân khoe ảnh gia đình hạnh phúc, tiết lộ cách hai vợ chồng phân chia việc chăm con

Hậu trường 23/09/2020 12:00

Giữa showbiz Việt đầy rẫy chuyện hợp tan, cuộc hôn nhân của MC Ốc Thanh Vân và Trí Rùa vẫn luôn vững chắc và tràn ngập tiếng cười.

Trên trang cá nhân, MC Ốc Thanh Vân vừa đăng tải bức ảnh gia đình 5 thành viên. Cô chia sẻ kèm dòng tâm sự xúc động khi sắp đến kỷ niệm 12 năm ngày cưới.

Ốc Thanh Vân chia sẻ: "Khi bạn tìm hoài chẳng thấy hạnh phúc, về nhà đi, một mâm cơm ấm, một vòng tay êm, một góc sân nhỏ, 'nhà' chính là hạnh phúc!

Phụ nữ ai cũng muốn vun đắp xây dựng hạnh phúc cho gia đình của mình. Ốc thấy mình rất may mắn vì có mọi thứ mình muốn, có một nơi để về, để ôm ấp, để yêu thương".

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Ốc Thanh Vân khoe ảnh gia đình kèm dòng trạng thái xúc động khi sắp đến kỷ niệm 12 năm ngày cưới - Ảnh: FB

Để có thể cân bằng giữa hoạt động nghệ thuật, kinh doanh và chăm sóc 3 con nhỏ đang trong độ tuổi tinh nghịch, diễn viên Ốc Thanh Vân đã nỗ lực rất nhiều. Nhưng may mắn cô có được một người chồng tốt. Trí Rùa sẵn sàng trông nom, chăm sóc các con chu đáo để vợ an tâm lo sự nghiệp. 

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Dù bận rộn, Ốc Thanh Vân vẫn luôn làm tròn trách nhiệm của người mẹ hiền, vợ đảm - Ảnh: FB

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Chuyện yêu và cưới của vợ chồng nghệ sĩ được công chúng ngưỡng mộ - Ảnh: FB

Cô tâm sự: "Vừa bận rộn với công việc nghệ thuật, lại vừa lo kinh doanh, để có thời gian bên các con, Ốc phải cố gắng nhiều. Luôn trao đổi và phân chia mọi việc, khi mẹ bận, ba Trí Rùa sẽ lo cho Coca, Cola và Cacao. Và những buổi tối, khi Trí Rùa đi làm (nhà Ốc có quán ăn gia đình), thì Ốc lại là người chăm nom mọi thứ". 

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Những chuyến du lịch cùng nhau giúp vợ chồng Ốc Thanh Vân ngày càng mặn nồng - Ảnh: FB

Dù bận rộn đến đâu, cô và chồng luôn sắp xếp đi du lịch cùng nhau để vun đắp tình cảm. Đây cũng là một trong những bí kíp giúp tổ ấm của Ốc Thanh Vân luôn ngập tràn hạnh phúc.

Cô tâm sự: "Thời gian bên gia đình là quý giá vô cùng nên Ốc luôn lên kế hoạch đi du lịch, chuồng Ốc có rất nhiều trải nghiệm cùng nhau, nhìn cả nhà hạnh phúc thì mọi nỗ lực mình bỏ ra đều xứng đáng".

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