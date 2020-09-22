Hồng Vân khoe ảnh hạnh phúc bên chồng và con gái, còn dụ dỗ chồng ngọt lịm thế này

Hậu trường 22/09/2020 16:41

Cuộc sống hạnh phúc của nghệ sĩ Hồng Vân bên ông xã Tuấn Anh và cô con gái cưng Bí Ngô luôn nhận được sự quan tâm của đông đảo dân mạng.

Mới đây, NSND Hồng Vân vừa chia sẻ khoảnh khắc ấm áp bên ông xã Lê Tuấn Anh và con gái Bí Ngô lên trang cá nhân. Trong ảnh, cô tạo biểu cảm chu môi hết sức nhí nhảnh. Kèm theo đó, bà mẹ ba con viết dòng trạng thái ngọt ngào dụ dỗ ông xã đưa hai mẹ con đi du lịch.

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Hồng Vân khoe ảnh bên chồng con - Ảnh: FB

Hồng Vân chia sẻ trên Facebook: "SaPa đang 10 độ... hai mẹ con đang dụ anh ấy đi SaPa trải nghiệm cái lạnh cắt da. Nhìn cảnh quan là muốn tan chảy rồi... ba ơi ba tính sao đây? Bí Ngô sắp được nghỉ đông rồi nè ba".

Ngay sau khi đăng tải, bài viết của nữ nghệ sĩ nhận được sự chú ý đặc biệt của đồng nghiệp và người hâm mộ. MC Nguyên Khang, Tô Hòa Thuận, Kha Ly, vợ Quyền Linh... bày tỏ lòng ngưỡng mộ với hạnh phúc của đồng nghiệp.

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Cô và chồng có chung một cô con gái tên Bí Ngô - Ảnh FB
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Sau 20 năm chung sống, tình cảm vợ chồng nghệ sĩ dành cho nhau vẫn rất mặn nồng - Ảnh: FB

Chuyện tình yêu và hôn nhân của vợ chồng nghệ sĩ Hồng Vân và Tuấn Anh được mọi người ngưỡng mộ. Quen nhau từ khi còn là sinh viên, nhưng vì hiểu lầm nên họ chia tay. Sau đó, mỗi người đều tìm được hạnh phúc riêng.

Sau khi hôn nhân đổ vỡ, họ gặp lại và nhận ra tình cảm vẫn còn nên quyết định cùng nhau xây dựng gia đình hạnh phúc. Vợ chồng nghệ sĩ có chung một cô con gái nhỏ đáng yêu là bé Bí Ngô. Đầu năm 2020, Hồng Vân và Tuấn Anh kỷ niệm 20 năm ngày cưới trong sự ngưỡng mộ, chúc phúc của mọi người.

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