Hoài Linh thông báo không đón khách tại nhà thờ 100 tỷ vào ngày giỗ Tổ sân khấu, nguyên nhân thực sự gây tiếc nuối

Hậu trường 22/09/2020 15:05

Khác với mọi năm, năm nay nghệ sĩ Hoài Linh thông báo sẽ không đón khách tại nhà thờ Tâm linh Việt vào ngày giỗ Tổ sân khấu để đảm bảo an toàn.

12/8 âm lịch hàng nằm là ngày nghệ sĩ và những người theo nghệ thuật thể hiện lòng thành kính và sự biết ơn với Tổ nghề. Mỗi năm vào ngày này, danh hài Hoài Linh đều tổ chức lễ lớn tại nhà thờ Tâm linh Việt, rất đông nghệ sĩ hội tụ về đây dâng hương. Đây cũng là dịp khán giả khắp nơi đến nhà thờ 100 tỷ của Hoài Linh tham quan và gặp mặt các ngôi sao ngoài đời.

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Mọi năm, danh hài Hoài Linh đều tổ chức lễ giỗ Tổ lớn - Ảnh: Internet

Tuy nhiên năm nay, Hoài Linh vừa thông báo sẽ không tổ chức và mở cửa đón khách vào ngày này. Nam danh hài mong mọi người thông cảm, vui vẻ đón nhận thông tin này và hẹn khán giả vào ngày giỗ Tổ năm 2021.

Trong bài viết này, danh hài Hoài Linh cũng giải thích rõ nguyên nhân. Theo đó, dù dịch Covid-19 đang được kiểm soát nhưng để đảm bảo an toàn, anh đã đưa ra quyết định không tổ chức lễ và đón khách.

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Để đảm bảo an toàn trước dịch, nghệ sĩ Hoài Linh quyết định không đón khách vào ngày giỗ Tổ - Ảnh: Internet

Anh thông báo trên trang cá nhân: "Tình hình dịch bệnh đã được kiểm soát, tuy nhiên, phòng bệnh hơn chữa bệnh và nhằm đảm bảo tốt trong công tác phòng chống dịch cho cá nhân và cho cộng đồng. Tôi thay mặt ban tổ chức lễ hội giỗ Tổ sân khấu và ngày Sân khấu Việt Nam 12/8 âm lịch năm Canh Tý (28/9), đền thờ Tâm linh Việt sẽ không tổ chức và mở cửa đón khách như mọi năm.

Xin anh chị em nghệ sĩ và quý vị giúp Linh chia sẻ thông báo này để tránh trường hợp quý khách đến từ các tỉnh thành mất thời gian đi lại. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn".

Dù khá buồn trước thông báo này, nhưng nhiều nghệ sĩ và khán giả bày tỏ sự đồng tình và ủng hộ quyết định của Hoài Linh.

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