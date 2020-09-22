Quán quân Olympia Thu Hằng bị ‘ném đá’, MC Diệp Chi lên tiếng: 'Ngẩng cao đầu mà đi tiếp thôi em'

Hậu trường 22/09/2020 10:33

Dòng chia sẻ dài của MC Diệp Chi xoay quanh cách ăn mừng chiến thắng của quán quân "Đường lên đỉnh Olympia" năm thứ 20 gây chú ý.

Sáng 20/9, nữ sinh Nguyễn Thị Thu Hằng (tỉnh Ninh Bình) đã xuất sắc vượt qua 3 thí sinh nam và giành chức vô địch "Đường lên đỉnh Olympia" năm thứ 20. Tuy nhiên, niềm vui của cô gái 17 tuổi này chưa thể trọn vẹn khi bị một số dân mạng "ném đá".

Nhiều người cho rằng cách ăn mừng của Thu Hằng kém duyên, vui trên nỗi buồn của các thí sinh khác. Cụ thể, khi thí sinh cuối cùng đang trong phần thi về đích, Thu Hằng chỉ tay lên trời và cười hớn hở ăn mừng chiến thắng.

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Khoảnh khắc Thu Hằng ăn mừng khi giành ngôi quán quân của chương trình 'Đường lên đỉnh Olympia' năm 2020 - Ảnh: Internet

Trước nhiều bình luận tiêu cực chỉ trích hành động của Thu Hằng, MC Diệp Chi đã lên tiếng trên trang cá nhân. Không ngại dư luận, người dẫn dắt chương trình "Đường lên đỉnh Olympia" thẳng thắn bênh vực và động viên nhà vô địch 17 tuổi.

Cô viết: "Sau khi chương trình kết thúc, Hằng không đội vòng nguyệt quế. Cả nhóm vẫn trò chuyện vui vẻ, cười đùa bên nhau như… không có gì xảy ra. Olympia là vậy. Phút trước có thể vừa là đối thủ giành nhau từng điểm một, phút sau đã vỗ vai “tao, mày” tíu tít rồi.

Là người dẫn chương trình, mình và Huy thường xuyên khuyến khích các bạn hãy cứ thoải mái, thả lỏng suốt cuộc chơi. Nếu buồn cứ khóc, khi vui cứ cười, khát thì cứ… xin uống nước trên sóng truyền hình, không sao cả. Thấy lúc đứng khó suy nghĩ quá thì ngồi hẳn trên sàn mà tính cho ra đáp án. Hoặc nằm bẹp xuống luôn, như bạn Hoàng trường Ams mới đây, cũng được".

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Bài viết của MC Diệp Chi được mọi người đồng tình, ủng hộ - Ảnh: FB

MC Diệp Chi nhận xét về Thu Hằng: "Nếu Hằng không quyết đoán, mạnh mẽ, không bộc phát, bản năng như thế, chắc gì vòng nguyệt quế năm nay đã thuộc về em. Cú bấm chuông ghi số điểm 80 ở phần thi “Vượt chướng ngại vật” cũng phần nhiều là bộc phát. Quyết định chỉ trong tích tắc, giây phút đó nào ai kịp nghĩ nhiều.

Rất khó để bắt một cô gái còn rất trẻ lại có cá tính mạnh phải hành xử theo kiểu tinh tế. Sự tinh nhạy ấy cần rất nhiều trải nghiệm trong đời. Nhiều người lớn đến tuổi U40 như mình và hơn nữa còn cư xử hết sức vụng dại thì với người trẻ đáng tuổi con cháu, có là gì...

Còn người lớn với rất nhiều bài học và trải nghiệm, cũng đã từng là người trẻ, lẽ ra nên hiểu những xúc cảm của tuổi trẻ quý vô cùng. Nhất là trong khoảnh khắc hạnh phúc nhất đời như vậy. Có khắt khe, khó tính mà nhắc nhở, góp ý thì cô bé sẽ tiếp thu thôi. Đằng này, thành “ném đá” hội đồng, dùng từ ngữ nặng nề thì theo mình là rất thiếu văn minh và rất ác".

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Thu Hằng nhận số tiền thưởng là 40.000 USD cùng suất học bổng tại trường Đại học Kỹ thuật Swinburne (Úc) - Ảnh: FB

MC Diệp Chi bênh vực Thu Hằng trước dư luận: "Mình định không nói, nhưng rồi thấy cũng cần có trách nhiệm bảo vệ cô gái nhỏ. Cuộc thi gay cấn kết thúc, lẽ ra người chiến thắng phải được sống trong men say ngất ngây hạnh phúc thì giờ lại phải lên báo thổ lộ là em thấy chạnh lòng, tổn thương… Lý do chỉ là vì vài ba động tác ăn mừng chẳng ảnh hưởng tới ai trên sóng truyền hình. Liệu có đáng?

Rồi sau này còn ai dám “hết mình” nữa? Thể hiện cảm xúc, dẫu thái quá còn hơn là gặp chuyện vui đấy, có chuyện buồn đấy mà cứ phải lạnh te, không dám thể hiện gì. Vì sợ bị đánh giá. Sống mà cứ phải lựa, phải lấm lét nhìn trước ngó sau, lo bị người này soi, sợ bị người kia xét thì còn gì là đời mình.

Với bản lĩnh và sự cứng cỏi vốn có, mình tin Hằng sẽ sớm vượt qua chuyện này để tiếp tục theo đuổi ước mơ em ấp ủ. Cái gì cần học thì đã học được ngay rồi. Anh Trần Lập từng viết “Chặng đường nào trải bước trên hoa hồng. Bàn chân cũng thấm đau vì những mũi gai…”. Thành công nào cũng có chút trái đắng. Việc của mình là nhấm nháp nó cho biết vị, rồi sau đó, ngẩng cao đầu mà đi tiếp thôi em”.

Chia sẻ của MC Diệp Chi nhận được nhiều ý kiến đồng tình của dân mạng. 

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Từ khóa:   Diệp Chi Quán quân Olympia 2020 Nguyễn Thị Thu Hằng

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