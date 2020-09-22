Việt Hương gây 'tan chảy' khi khoe ảnh diện đồ đồng điệu và được chồng hôn say đắm

Hậu trường 22/09/2020 11:49

Tình cảm ngọt ngào, lãng mạn của vợ chồng nghệ sĩ Việt Hương và Hoài Phương sau gần 20 năm bên nhau khiến người hâm mộ xuýt xoa.

Việt Hương là một trong những nữ nghệ sĩ hài được yêu mến nhất hiện nay. Cô phủ sóng ở khắp các gameshow truyền hình. Bên cạnh các hoạt động nghệ thuật, cuộc sống hôn nhân của cô bên chồng và con gái cũng được chú ý rất nhiều.

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Việt Hương khéo vun vén tổ ấm ngập tràn tiếng cười bên chồng và con gái - Ảnh: FB

Thời gian gần đây, nghệ sĩ Việt Hương vẫn đang bị kẹt ở Mỹ vì dịch Covid-19. Không chạy show, nữ danh hài tận dụng khoảng thời gian này vun vén hạnh phúc gia đình, chăm sóc chồng con.

Mới đây, Việt Hương vừa đăng tải loạt ảnh khoe vườn nhà với nhiều loại trái cây sai trĩu quả. Tuy nhiên, mọi người chỉ chú ý vào khoảnh khắc cô "tình bể bình" bên ông xã Hoài Phương. Trong ảnh, vợ chồng nghệ sĩ diện đồ trắng đồng điệu đứng dưới cỏ xanh mướt và trao nhau nụ hôn ngọt ngào.

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Khu vườn xanh tươi, trái cây trĩu quả của nghệ sĩ Việt Hương tại Mỹ - Ảnh: FB
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Cô nhón chân đón nhận nụ hôn nồng nhiệt của ông xã - Ảnh: FB

Sau hơn 10 năm "về chung nhà", vợ chồng Việt Hương và Hoài Phương vẫn giữ được tình cảm mặn nồng cùng sự lãng mạn trong hôn nhân. Cặp đôi không ngại chia sẻ nhiều khoảnh khắc đời thường ngập tràn hạnh phúc như vợ chồng mới cưới.

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Nữ nghệ sĩ đang tận hưởng quãng thời gian bình yên, hạnh phúc tại Mỹ - Ảnh: FB

Tháng 7 vừa qua, vợ chồng Việt Hương hạnh phúc làm tiệc kỷ niệm 14 năm kết hôn bên con gái cưng. Dù bận rộn với công việc nhưng cô luôn tự hào vì được chồng ủng hộ. Không chỉ hỗ trợ bà xã hết mình trong hoạt động nghệ thuật, Hoài Phương còn lo toan mọi việc, từ bếp núc nhà cửa đến chăm sóc con gái chung khi vợ về nước hoạt động.

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