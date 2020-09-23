Bảo Thanh khoe mang bầu lần 2 theo cách vô cùng đặc biệt, sao Việt đồng loạt chúc mừng

Hậu trường 23/09/2020 10:28

Báo tin vui mang thai con thứ 2, diễn viên Bảo Thanh nhận được vô số lời chúc mừng từ đồng nghiệp và người hâm mộ.

Mới đây, trên trang cá nhân, diễn viên Bảo Thanh chính thức báo tin vui mang thai lần hai đến công chúng. Nữ diễn viên "Về nhà đi con" đăng tải bức ảnh quý tử đầu lòng cười hạnh phúc cầm chiếc que thử thai 2 vạch. Cô chia sẻ niềm hạnh phúc ngập tràn: "Bin anh và Bin em sung sướng vì sắp có bản sao thứ 3 xuất hiện. Cảm ơn cuộc đời”.

dien vien bao thanh mang thai
Bảo Thanh báo tin vui theo cách đặc biệt - Ảnh: FB
dien vien bao thanh mang thai 1
Tổ ấm hạnh phúc của Bảo Thanh hiện tại - Ảnh: FB

Ngay sau khi đăng tải, bài viết của Bảo Thanh thu hút sự chú ý rất lớn của mọi người. Cô nhận được nhiều lời chúc mừng từ đồng nghiệp và người hâm mộ. Diễn viên Trung Anh, Lan Phương, Quỳnh Nga, Hà Hương, Đan Lê, Hoàng Dũng... nhanh chóng gửi lời chúc mừng vợ chồng Bảo Thanh.

dien vien bao thanh mang thai 2
Mọi người chúc mừng cô và gia đình - Ảnh: FB

Bảo Thanh là gương mặt quen thuộc của khán giả phim truyền hình. Những năm gần đây, cô gặt hái được rất nhiều thành công khi tham gia hàng loạt dự án phim lớn như: Về nhà đi con, Sống chung với mẹ chồng... Chân dài này được giới chuyên môn và khán giả đánh giá cao bởi khả năng diễn xuất của mình.

Tháng 7 vừa qua, nữ diễn viên "Về nhà đi con" thông báo chính thức lên trang cá nhân về việc tạm ngưng đóng phim một thời gian. Cô và ông xã đã lên kế hoạch cho việc sinh con thứ 2. 

Bảo Thanh kết hôn khá sớm khi còn là sinh viên trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội. Hiện vợ chồng cô đã có với nhau một cậu con trai khôi ngô. Trên trang cá nhân, nữ diễn viên chăm khoe ảnh gia đình hạnh phúc và nhận được nhiều lời chúc phúc từ fan.

Lệ Quyên: "Tôi sẽ không nói bất cứ điều gì với kẻ thứ ba"

Lệ Quyên: "Tôi sẽ không nói bất cứ điều gì với kẻ thứ ba"

"Khi người đàn ông của tôi đã có người khác, tôi không bao giờ làm những việc làm xấu mình", ca sĩ Lệ Quyên khẳng định.

Xem thêm
Từ khóa:   Bảo Thanh chồng Bảo Thanh Bảo Thanh mang thai

TIN MỚI NHẤT

Đúng 12h30 hôm nay, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến, trúng số độc đắc đổi đời dễ dàng

Đúng 12h30 hôm nay, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến, trúng số độc đắc đổi đời dễ dàng

Tâm linh - Tử vi 39 phút trước
Tử vi tuần mới từ 12 đến 18/10/2026, 3 con giáp HOAN HỶ đón tiền tài đầy két, giàu có không ai bì kịp, hạnh phúc khó ai sánh bằng

Tử vi tuần mới từ 12 đến 18/10/2026, 3 con giáp HOAN HỶ đón tiền tài đầy két, giàu có không ai bì kịp, hạnh phúc khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 9 phút trước
3 con giáp là 'con cưng Thần Tài', bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề đúng ngày 11/10/2026

3 con giáp là 'con cưng Thần Tài', bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề đúng ngày 11/10/2026

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 19 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 11/10/2026, 3 con giáp vận đỏ như son, may mắn Phát Tài, chuẩn bị đổi đời , tiền vàng đầy túi

Đúng 20h hôm nay, ngày 11/10/2026, 3 con giáp vận đỏ như son, may mắn Phát Tài, chuẩn bị đổi đời , tiền vàng đầy túi

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 9 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, Thần Tài chiếu cố, quý nhân trợ mệnh, 3 con giáp ôm trọn tài lộc, tiền của đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'thuận buồm xuôi gió'

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, Thần Tài chiếu cố, quý nhân trợ mệnh, 3 con giáp ôm trọn tài lộc, tiền của đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'thuận buồm xuôi gió'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 24 phút trước
Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 54 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp ĐẠI PHÚ ĐẠI QUÝ, nằm trên đống vàng, an nhàn hưởng phúc, hạnh phúc ngập tràn

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp ĐẠI PHÚ ĐẠI QUÝ, nằm trên đống vàng, an nhàn hưởng phúc, hạnh phúc ngập tràn

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 9 phút trước
Đúng hôm nay, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 19 phút trước
Khám phá giá trị dinh dưỡng phong phú từ loại thịt gia cầm bình dân

Khám phá giá trị dinh dưỡng phong phú từ loại thịt gia cầm bình dân

Dinh dưỡng 4 giờ 9 phút trước
Sau hôm nay, Chủ Nhật 11/10/2026, Thần Tài quý mến, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền bạc 'ào ào như thác đổ', tình duyên rực rỡ

Sau hôm nay, Chủ Nhật 11/10/2026, Thần Tài quý mến, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền bạc 'ào ào như thác đổ', tình duyên rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 24 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Giá vàng hôm nay, ngày 10/10/2026: Đồng loạt tăng phi mã

Giá vàng hôm nay, ngày 10/10/2026: Đồng loạt tăng phi mã

Luộc đậu bắp theo cách này vừa chín tới nhưng vẫn xanh mượt óng ánh, ăn ngon và tốt cho sức khỏe

Luộc đậu bắp theo cách này vừa chín tới nhưng vẫn xanh mượt óng ánh, ăn ngon và tốt cho sức khỏe

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026