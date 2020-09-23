Bảo Thanh khoe mang bầu lần 2 theo cách vô cùng đặc biệt, sao Việt đồng loạt chúc mừng

Báo tin vui mang thai con thứ 2, diễn viên Bảo Thanh nhận được vô số lời chúc mừng từ đồng nghiệp và người hâm mộ.

Mới đây, trên trang cá nhân, diễn viên Bảo Thanh chính thức báo tin vui mang thai lần hai đến công chúng. Nữ diễn viên "Về nhà đi con" đăng tải bức ảnh quý tử đầu lòng cười hạnh phúc cầm chiếc que thử thai 2 vạch. Cô chia sẻ niềm hạnh phúc ngập tràn: "Bin anh và Bin em sung sướng vì sắp có bản sao thứ 3 xuất hiện. Cảm ơn cuộc đời”.

Bảo Thanh báo tin vui theo cách đặc biệt - Ảnh: FB

Tổ ấm hạnh phúc của Bảo Thanh hiện tại - Ảnh: FB

Ngay sau khi đăng tải, bài viết của Bảo Thanh thu hút sự chú ý rất lớn của mọi người. Cô nhận được nhiều lời chúc mừng từ đồng nghiệp và người hâm mộ. Diễn viên Trung Anh, Lan Phương, Quỳnh Nga, Hà Hương, Đan Lê, Hoàng Dũng... nhanh chóng gửi lời chúc mừng vợ chồng Bảo Thanh.

Mọi người chúc mừng cô và gia đình - Ảnh: FB

Bảo Thanh là gương mặt quen thuộc của khán giả phim truyền hình. Những năm gần đây, cô gặt hái được rất nhiều thành công khi tham gia hàng loạt dự án phim lớn như: Về nhà đi con, Sống chung với mẹ chồng... Chân dài này được giới chuyên môn và khán giả đánh giá cao bởi khả năng diễn xuất của mình.

Tháng 7 vừa qua, nữ diễn viên "Về nhà đi con" thông báo chính thức lên trang cá nhân về việc tạm ngưng đóng phim một thời gian. Cô và ông xã đã lên kế hoạch cho việc sinh con thứ 2.

Bảo Thanh kết hôn khá sớm khi còn là sinh viên trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội. Hiện vợ chồng cô đã có với nhau một cậu con trai khôi ngô. Trên trang cá nhân, nữ diễn viên chăm khoe ảnh gia đình hạnh phúc và nhận được nhiều lời chúc phúc từ fan.

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