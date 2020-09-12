Đăng ảnh Hồ Ngọc Hà bụng bầu lộ rõ, Ốc Thanh Vân nhận xét bất ngờ khiến ai cũng gật gù vì quá đúng

Tuy đang mang thai nhưng ca sĩ Hồ Ngọc Hà vẫn không ngại xuất hiện trước khán giả và truyền thông. Vừa qua, cô đã tổ chức 4 đêm nhạc trong chuỗi Private show của Love Songs. Chương trình được livestream trực tiếp, khách mời và khán giả dưới sân khấu đều là những nghệ sĩ đình đám, MC Ốc Thanh Vân cũng nằm trong số này.

Hồ Ngọc Hà dùng bó hoa lớn che đi vòng 2 khi chụp ảnh - Ảnh: FB

Sau khi cùng ông xã nghe Hồ Ngọc Hà hát và tâm sự, Ốc Thanh Vân đã có chia sẻ chân thành về đồng nghiệp. Bà mẹ 3 con viết: "Nhìn Hà để thấy rằng phụ nữ nếu chỉ để đẹp thôi thì vô nghĩa lắm, cái đẹp nằm trong nhận thức, tâm hồn, mới đủ sâu, đủ bền lâu. Để thấu: Càng trưởng thành càng cô đơn.