Đăng ảnh Hồ Ngọc Hà bụng bầu lộ rõ, Ốc Thanh Vân nhận xét bất ngờ khiến ai cũng gật gù vì quá đúng

Hậu trường 12/09/2020 13:43

Ca sĩ Hồ Ngọc Hà khó lòng giấu được vòng 2 nhô cao khi bước vào những tháng cuối thai kỳ, đặc biệt là trong loạt ảnh vừa được MC Ốc Thanh Vân đăng tải.

Tuy đang mang thai nhưng ca sĩ Hồ Ngọc Hà vẫn không ngại xuất hiện trước khán giả và truyền thông. Vừa qua, cô đã tổ chức 4 đêm nhạc trong chuỗi Private show của Love Songs. Chương trình được livestream trực tiếp, khách mời và khán giả dưới sân khấu đều là những nghệ sĩ đình đám, MC Ốc Thanh Vân cũng nằm trong số này.

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Hồ Ngọc Hà dùng bó hoa lớn che đi vòng 2 khi chụp ảnh - Ảnh: FB

Sau khi cùng ông xã nghe Hồ Ngọc Hà hát và tâm sự, Ốc Thanh Vân đã có chia sẻ chân thành về đồng nghiệp. Bà mẹ 3 con viết: "Nhìn Hà để thấy rằng phụ nữ nếu chỉ để đẹp thôi thì vô nghĩa lắm, cái đẹp nằm trong nhận thức, tâm hồn, mới đủ sâu, đủ bền lâu. Để thấu: Càng trưởng thành càng cô đơn.

Cô đơn đôi khi là một sự lựa chọn. Nó có lẽ cần cho những người trưởng thành. Như Hà vậy: xinh đẹp, bản lĩnh, mềm mại, thông minh và hạnh phúc!".

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Mọi người dành lời khen cho nhan sắc của Hà Hồ dù bước vào những tháng cuối thai kỳ - Ảnh: FB

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Suốt chương trình, nữ ca sĩ nhiều lần ôm bụng bầu - Ảnh: FB
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Vòng 2 Hồ Ngọc Hà lộ rõ ở góc máy này - Ảnh: FB

Ốc Thanh Vân còn chia sẻ loạt ảnh Hồ Ngọc Hà trên sân khấu. Dù được thiết kế riêng bộ váy nhiều lớp voan để che chắn vòng 2, nhưng nhìn tổng thể vẫn không giấu được vóc dáng thay đổi của mẹ bầu khi ngày "vượt cạn" cận kề.

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Ca sĩ Hà Anh Tuấn chia sẻ về chuyện bầu bí của Hà Hồ khi làm khách mời của chương trình - Ảnh: FB

Cũng trong chương trình tối 11/9, ca sĩ Hà Anh Tuấn thoải mái chọc ghẹo Hồ Ngọc Hà chuyện mang thai khiến cả hội trường vỡ òa. Cụ thể anh nói: "Ngày hôm qua lúc tập với Hà, Tuấn hết hồn thiệt. Tuấn cũng đọc báo, nhưng không nghĩ nó to như vậy. Tuấn đâu nói dối được. Làm như chuyện bí mật ý, cả nước người ta cũng biết mà. Không chỉ một mà là hai nha". Chưa hết, anh còn chúc Hồ Ngọc Hà thuận buồm xuôi gió và hài hước nhắc khéo chuyện giữ vóc dáng trong chương trình lần sau.

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Từ khóa:   Ốc Thanh Vân Hồ Ngọc Hà Hồ Ngọc Hà mang thai

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