Bất ngờ trước diện mạo của con gái Như Quỳnh, cao lớn, xinh xắn và giống mẹ như đúc

Hậu trường 12/09/2020 10:23

Lâu không được mẹ cho lên sóng, bé Melody Đông Nghi - con gái Như Quỳnh khiến nhiều người ngỡ ngàng vì cao lớn, ra dáng thiếu nữ xinh xắn ở tuổi 13.

Như Quỳnh là gương mặt quen thuộc của khán giả yêu âm nhạc. Không chỉ nổi tiếng trong nước, giọng ca "Duyên phận" còn được mọi người yêu mến ở hải ngoại. Có sự nghiệp thành công nhưng Như Quỳnh lại rất kín tiếng trong chuyện đời tư. Nữ ca sĩ có một cô con gái tên Melody Đông Nghi, năm nay 13 tuổi nhưng rất hiếm khi xuất hiện.

Thế nhưng mới đây, cô bất ngờ đăng ảnh chụp cùng "công chúa nhỏ" và nhận được sự quan tâm lớn từ công chúng. Ở tuổi 13, con gái Như Quỳnh cao lớn phổng phao và ngày càng xinh đẹp. Đông Nghi sở hữu gương mặt tròn và được nhận xét thừa hưởng nhiều nét đẹp của người mẹ nổi tiếng.

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Như Quỳnh khoe ảnh bên con gái Đông Nghi. Cô bé như 'bản sao' của Như Quỳnh khi diện trang phục giống mẹ ngày xưa - Ảnh: FB
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'Người tình mùa đông' là một trong những ca khúc tạo nên tên tuổi của Như Quỳnh - Ảnh: Internet

Trong hình ảnh này, cô bé còn diện trang phục, trang điểm và làm tóc giống hệt Như Quỳnh trong MV "Người tình mùa đông". Hình ảnh này của Đông Nghi được nhận xét là "Như Quỳnh phiên bản nhí".

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Đây là bức ảnh được nữ ca sĩ chia sẻ năm ngoái, lúc này bé Đông Nghi 12 tuổi - Ảnh: FB
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Nhan sắc xinh đẹp của Như Quỳnh thời trẻ. Cô từng được mệnh danh là 'giai nhân làng nhạc' - Ảnh: FB

Xinh đẹp, tài năng và thành công trong sự nghiệp, nhưng đường tình duyên của Như Quỳnh lại lắm truân chuyên. Đã nhiều năm trôi qua sau khi cuộc hôn nhân đầu tiên đổ vỡ, cô vẫn đi về lẻ bóng và làm mẹ đơn thân. Ở tuổi 50, Như Quỳnh hài lòng với cuộc sống bình yên tại Mỹ cùng con gái.

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