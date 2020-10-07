Hà Tăng hiếm hoi khoe vai trần quyến rũ trong bộ ảnh mới nhưng kéo đến clip hậu trường mới ngỡ ngàng

Tuy nhiên mới đây, Tăng Thanh Hà khiến nhiều khán giả bất ngờ khi có màn tái xuất showbiz đầy ngoạn mục. Cụ thể, cô nàng vừa chia sẻ lên trang Instagram cá nhân bộ ảnh thời trang kết hợp cùng NTK Đỗ Mạnh Cường.

Từ sau khi kết hôn cùng doanh nhân Louis Nguyễn, Tăng Thanh Hà dần rút khỏi làng giải trí để chu toàn cho gia đình nhỏ. Nữ diễn viên chủ yếu tập trung cho công việc kinh doanh, hiếm khi tham gia các hoạt động nghệ thuật.

Qua hình ảnh đăng tải, Tăng Thanh Hà xuất hiện đầy sang chảnh, quyến rũ trong những bộ trang phục màu đen quyền lực. Đây cũng là lần hiếm hoi bà xã Louis Nguyễn chịu khoe vai trần và xương quai xanh gợi cảm. Ngay lập tức, nhan sắc của Hà Tăng đã khiến cộng đồng mạng phát sốt.

Thế nhưng, điều gây chú ý nhất chính là loạt khoảnh khắc hậu trường hé lộ nhan sắc thật của nàng “ngọc nữ” được ekip đăng tải. Trong đoạn clip, Hà Tăng ghi điểm bởi phong cách làm việc chuyên nghiệp và nhan sắc xuất thần. Dễ dàng nhận ra, gương mặt và vóc dáng của nữ diễn viên không khác biệt quá nhiều so với ảnh đã được chỉnh sửa kỹ lưỡng.

Clip hậu trường đẹp đến mê mẩn - Ảnh: Internet

Thần thái sang chảnh ngút ngàn của bà mẹ 2 con – Ảnh: Internet

Có thể nói, dù đã là mẹ 2 con và bước sang tuổi 33 nhưng Tăng Thanh Hà vẫn khiến nhiều người ghen tỵ trước nhan sắc “lão hóa ngược” của mình.