Bố chồng Hà Tăng nhận ‘cơn mưa’ lời khen khi chi hẳn 1,4 tỷ mua thiết bị hỗ trợ chữa trị Covid-19 cho Đà Nẵng

Hậu trường 09/08/2020 09:53

Bố chồng Hà Tăng – tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn đã quyên tặng 10 máy theo dõi bệnh nhân trị giá 1,4 tỷ để hỗ trợ cho công tác điều trị Covid-19 tại Đà Nẵng.

Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến ngày càng phức tạp, người dân cả nước đang cố gắng chung tay đẩy lùi dịch bệnh, trước hết là việc nâng cao ý thức phòng bệnh. Bên cạnh đó, nhiều ngôi sao nổi tiếng của Vbiz đã quyên góp cả về tiền mặt lẫn trang thiết bị y tế với tinh thần quyết chiến thắng đại dịch.

Không nằm ngoài cuộc chiến chống dịch Covid-19, bố chồng Hà Tăng - tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn cũng đã quyên góp 10 máy theo dõi bệnh nhân cho 2 bệnh viện tại Đà Nẵng với giá trị lên đến 1,4 tỷ đồng. Hành động đầy thiết thực này của ông được công chúng hết lời khen ngợi.

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10 máy theo dõi bệnh nhân đã được trao cho 2 bệnh viện ở Đà Nẵng - Ảnh: Internet

Chia sẻ về sự đóng góp này, ông Johnathan Hạnh Nguyễn cho biết: “Tiền đóng góp của tôi hôm nay không mang giá trị về mặt con số, cũng không phải chỉ là hưởng ứng lời kêu gọi hôm nay mà tôi cùng gia đình đã âm thầm thực hiện việc đóng góp từ tuần trước, bởi hơn lúc nào hết tôi hiểu rằng chỉ khi đối diện với những khó khăn vất vả, những thử thách do dịch bệnh, thiên tai gây ra thì sự chia sẻ dù ít hay nhiều mới là đáng quý, đáng trân trọng”.

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Thời điểm dịch bệnh bùng phát, gia đình nhà chồng Hà Tăng cũng đã ủng hộ nhiều trang thiết bị y tế cho công tác phòng dịch - Ảnh: Internet

Trước đó, tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn, Tiên Nguyễn và Phillip Nguyễn cũng đã trao tặng 750 ngàn khẩu trang y tế và 16.500 bộ trang phục bảo hộ chống dịch cho Bộ Ngoại giao - nước Cộng hoà Philippines. Ngoài ra, gia đình chồng Hà Tăng còn quyên góp 25 tỷ đồng cho công tác phòng chống Covid-19.

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