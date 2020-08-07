Mạo hiểm bay sang Mỹ lúc dịch bùng phát, Nhật Tinh Anh lập tức đi xét nghiệm Covid-19

Sau khi đáp chuyến bay từ Việt Nam sang Mỹ đoàn tụ gia đình, ca sĩ Nhật Tinh Anh đã đăng ký xét nghiệm Covid-19 tại đây.

Ngày 2/8 vừa qua, ca sĩ Nhật Tinh Anh vừa đáp chuyến bay từ Việt Nam sang Mỹ. Quyết định của nam ca sĩ giữa thời điểm dịch Covid-19 đang bùng phát mạnh tại xứ sở cờ hoa gây bất ngờ. Nhiều người cho rằng, anh quá mạo hiểm khi đến Mỹ lúc này. Tuy nhiên, cựu thành viên nhóm 1088 vẫn quyết sang đoàn tụ gia đình. Được biết, ba mẹ Nhật Tinh Anh đã già và mong ngóng con trai từng ngày.

"Chưa biết khi nào mới có chuyến bay từ Mỹ về Việt Nam nhưng tôi vẫn chọn ở bên gia đình. Trong lúc dịch bệnh thế này, được ở bên gia đình là số một", Nhật Tinh Anh từng chia sẻ.

Nhật Tinh Anh xét nghiệm Covid-19 tại Mỹ - Ảnh: FB

Khi vừa đến nơi, nam ca sĩ đã đi xét nghiệm Covid-19 và nhận kết quả âm tính. Nhật Tinh Anh viết: "Trước khi qua Mỹ mình cũng đi diễn khắp nơi. Rồi có 1 chuyến đi Mỹ khá mạo hiểm. Mặc dù sức khoẻ mình rất bình thường nhưng vẫn muốn xét nghiệm cho yên tâm nên vừa qua đến nơi là mình đi kiểm tra Covid ngay và cuối cùng kết quả thật mừng là âm tính rồi. Vậy là thoải mái tâm lý và có thể gặp gỡ mọi người".

Nam ca sĩ chia sẻ hình ảnh đoàn tụ gia đình tại nước ngoài - Ảnh: FB

Cuộc sống của Nhật Tinh Anh trong thời gian đầu sang Mỹ rất bình yên. Hầu hết thời gian, nam ca sĩ ở nhà với ba mẹ. Anh tìm niềm vui bên gia đình, chăm sóc vườn cây, nấu ăn cho cả nhà. Cựu thành viên 1088 hạn chế ra ngoài, ngoại trừ lúc mua đồ thiết yếu. Để giữ an toàn, nam ca sĩ luôn mang khẩu trang và nước rửa tay.

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