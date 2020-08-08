Giữa lúc dịch Covid-19 bùng phát, Hoài Linh có hành động ý nghĩa và được khen hết lời

Hậu trường 08/08/2020 11:38

Danh hài Hoài Linh nhận được sự hưởng ứng của mọi người khi có hành động ý nghĩa, động viên người dân Quảng Nam - Đà Nẵng giữa thời điểm dịch bùng phát.

Hiện người dân cả nước đang hướng về Quảng Nam - Đà Nẵng. Không chỉ tiếp sức về tinh thần, mọi người còn có nhiều hành động thiết thực giúp nơi này sớm đẩy lùi dịch bệnh. Với tầm ảnh hưởng và tiếng nói của mình, nhiều nghệ sĩ đã lên tiếng kêu gọi sự chung tay từ cộng đồng.

Là "cây đại thụ" của showbiz Việt, danh hài Hoài Linh vừa đăng tải dòng trạng thái hướng về Quảng Nam - Đà Nẵng. Là người khá kín tiếng trên mạng xã hội nên động thái của anh nhận được sự quan tâm rất lớn của mọi người.

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Danh hài Hoài Linh chia sẻ dòng trạng thái hướng về vùng dịch Đà Nẵng, Quảng Nam - Ảnh: FB

"Đà Nẵng, Quảng Nam triệu con tim hướng về. Chúng tôi những người con xứ Quảng, bôn ba mưu sinh nơi đất khách quê người. Xin làm 1 điều gì đó cho quê hương dù điều ấy thật nhỏ nhoi. Cám ơn những tấm lòng cao cả của các bác sĩ, y tá và những người ngày đêm nơi tuyến đầu phòng chống dịch. Cầu mong vạn sự bình an đến với mọi người. Quảng Nam, Đà Nẵng cố lên", nam danh hài viết.

Dòng chia sẻ ngắn của Hoài Linh có sức lan tỏa vô cùng lớn. Chỉ sau ít giờ, bài viết đã nhận về hơn 10 ngàn lượt like và hàng trăm chia sẻ. Đông đảo dân mạng để lại bình luận động viên đồng bào ở vùng dịch và kêu gọi cộng đồng chung tay đẩy lùi Covid-19.

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Anh gửi lời tri ân đội ngũ y bác sĩ nơi tuyến đầu chống dịch - Ảnh: FB

Được biết vào ngày 9/8 tới đây, Hoài Linh sẽ tái xuất và cùng nhiều nghệ sĩ đình đám tham gia đêm nhạc trực tuyến với mục đích quyên góp, ủng hộ Đà Nẵng - Quảng Nam.

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Từ khóa:   Hoài Linh sao Việt ủng hộ Đà Nẵng Covid-19

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