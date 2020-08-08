Bày tỏ sự cảm thông với các đồng nghiệp, BTV Quang Minh gay gắt với những người đã tung tin thất thiệt rằng nhiều nhân viên VTV8 phải cách ly tập trung.

Dịch Covid-19 vẫn đang diễn biến phức tạp trên toàn cầu. Ở nước ta, tình hình dịch bệnh cũng là vấn đề được mọi người quan tâm hàng đầu. Tuy nhiên, giữa lúc cả nước đang đoàn kết đẩy lùi dịch bệnh, một số người lại tung tin thất thiệt gây hoang mang dư luận. Trong đó, đáng chú ý là tin đồn nhiều nhân viên VTV8 phải cách ly tập trung. Có một nhân viên VTV8 mắc Covid-19, nhưng thông tin nhiều nhân viên khác phải cách ly tập trung là thiếu chính xác - Ảnh: FB Trên trang cá nhân, BTV Trần Quang Minh bày tỏ sự bức xúc trước thông tin thiếu chính xác này.

BTV Quang Minh viết: "Hãy động viên tinh thần cho họ nếu không trực tiếp giúp được gì cho họ. Vì Covid-19 không chừa một ai. Ai cũng có thể mắc bệnh. Lẽ ra nên chia sẻ với những người đang vật lộn nơi tuyến đầu thì một số ít lại săm soi họ, thêu dệt thông tin về họ. Ngoài các y, bác sĩ, thì còn rất nhiều ngành, nhiều nghề, cũng đang lăn lộn ngày đêm chiến đấu chống kẻ địch vô hình. Một bộ phận trong số đó chính là những phóng viên, nhà báo. Về việc một nhân viên của Đài đang làm việc tại Đà Nẵng dương tính với virus nCoV là có thật. Nhưng, khá nhiều thông tin thêu dệt xung quanh đó... Mà tôi chả hiểu họ thêu thùa khâu vá lên để làm gì?".

Anh giận dữ khi đọc được thông tin này: "Tôi mà biết ông bà nào thêu thùa mấy vụ này... tôi bẻ kim liền. Rất chia sẻ với anh chị em VTV8". Cuối năm 2018, BTV Quang Minh chuyển công tác từ VTV3 sang VTV8 theo chỉ đạo - Ảnh: FB Trao đổi dưới phần bình luận, anh cho biết một vài người quen đã gọi hỏi: "Đóng cửa à? VTV8 nghỉ làm việc à? Tạm dừng à?...". Anh vô cùng phẫn nộ, muốn trừng trị những kẻ thêu dệt thông tin này. Anh khuyên mọi người đừng quá hoang mang mà hãy chủ động phòng tránh dịch - Ảnh: FB Cũng trong bài viết này, BTV Trần Quang Minh nói rõ: "Đài Truyền hình Việt Nam khẳng định, thông tin cho rằng nhiều nhân viên VTV8 có liên quan đến bệnh nhân 684 và phải cách ly tập trung là không chính xác. Cơ quan cũng đã khoanh vùng chủ động. Báo cáo y tế, cho nghỉ cách ly tại nhà và tập trung những ai tiếp xúc F1, 2, 3, 4, 5".

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